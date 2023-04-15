WhatsApp veri hırsızlığını zorlaştırıyor

WhatsApp güvenliği arttırıyor
Yapılan açıklamaya göre bir kullanıcının yeni bir cihazına WhatsApp kurduğu durumlarda, eski cihazındaki WhatsApp hesabından bu cihazı doğrulaması istenecek. Böylece farklı kişilerin WhatsApp hesabına erişmesi engellenecek. Firma sadece şüpheli kurulum algılandığında bu yöntemin devreye gireceğini belirtiyor. Kişinin eski cihazına erişimi yok ise firmadan ikinci bir tek kullanımlık giriş şifresi isteyebilecek.
WhatsApp bunun haricinde arka planda şüpheli hareket algılamasını de devreye sokuyor. Kullanıcıların uygulama ile etkileşimlerini öğrenen bu yöntem, zararlı yazılımların sıra dışı hareketlerini tespit ederek engelleyebiliyor. Kullanıcı ise bu esnada herhangi bir kesinti yaşamıyor. Diğer taraftan kullanıcılar arkadaşları ile bağlantılarının şifrelenmiş olup olmadığını Şifreleme menüsüne giderek kare kod veya 60 haneli karşılaştırma kodu ile kontrol edebilecek. Bu güncellemeler önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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