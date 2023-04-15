WhatsApp veri hırsızlığını zorlaştırıyor

Tam Boyutta Gör Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp haliyle dolandırıcıların ve hırsızların da bir numaralı uğrak yerlerinden birisi oluyor. Bir kullanıcının verilerini çalmanın yollarından birisi olan yeni bir cihaz üzerinden erişime tedbir alınıyor.

WhatsApp güvenliği arttırıyor

Yapılan açıklamaya göre bir kullanıcının yeni bir cihazına WhatsApp kurduğu durumlarda, eski cihazındaki WhatsApp hesabından bu cihazı doğrulaması istenecek. Böylece farklı kişilerin WhatsApp hesabına erişmesi engellenecek. Firma sadece şüpheli kurulum algılandığında bu yöntemin devreye gireceğini belirtiyor. Kişinin eski cihazına erişimi yok ise firmadan ikinci bir tek kullanımlık giriş şifresi isteyebilecek.

WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek artık mümkün 5 gün önce eklendi

WhatsApp bunun haricinde arka planda şüpheli hareket algılamasını de devreye sokuyor. Kullanıcıların uygulama ile etkileşimlerini öğrenen bu yöntem, zararlı yazılımların sıra dışı hareketlerini tespit ederek engelleyebiliyor. Kullanıcı ise bu esnada herhangi bir kesinti yaşamıyor. Diğer taraftan kullanıcılar arkadaşları ile bağlantılarının şifrelenmiş olup olmadığını Şifreleme menüsüne giderek kare kod veya 60 haneli karşılaştırma kodu ile kontrol edebilecek. Bu güncellemeler önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmuş olacak.

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