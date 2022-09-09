Intel ve Broadcom iş birliğinden önemli başarı

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Wi-Fi 6 henüz yeteri kadar yaygınlaşmadan üreticiler Wi-Fi 7 standardına yoğunlaşmış durumda. Çalışmalar artık noktalar arası Wi-Fi 7 iletişiminin testlerine kadar ilerledi. Intel ve Broadcom, bu anlamda önemli bir aşama kaydetti.

Intel ve Broadcom’dan önemli işbirliği

Intel Corporation ve Broadcom Inc. yaptıkları iş birliği ile satıcılar arası Wi-Fi 7 aktarımlarında saniyede 5Gb üzerine çıkmayı başardı. Sektörde ilk kez yapılan bu gösterimde Broadcom Wi-Fi 7 çözümü ve Intel Core tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullanıldı.

Wi-Fi 6E standardı sınırlı bir ömre sahip olabilir 7 ay önce eklendi

Wi-Fi 7; lisanssız 6GHz spektrumunda daha geniş 320 MHz kanallar, daha yüksek dereceli 4K QAM veri modülasyonu, çoklu bağlantı işlemi ile birden fazla bantta eşzamanlı bağlantılar ve çoklu kaynak birimi delme ile geliştirilmiş kanal kullanım verimliliği gibi yeni özelliklerden yararlanıyor.

Wi-Fi 7'nin deterministik işletimi, evde ya da ofiste çok sayıda bağlı cihazı desteklerken, artırılmış ve sanal gerçeklik, ultra yüksek çözünürlüklü 16K medya akışı ve süper duyarlı ve güvenilir oyun gibi yeni ürün sınıflarını mümkün kılıyor. Ayrıca Wi-Fi 7'nin büyük ölçüde artırılmış hızları sayesinde geniş bant aboneleri çoklu gigabit internet paketlerinden tam olarak yararlanabilecekler.

Intel ve Broadcom, önümüzdeki dönemde de Wi-Fi 7 teknolojisinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya ve daha geniş Wi-Fi pazarına uçtan uca deneyimler sunmaya yardımcı olmaya devam edecek.

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