Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor

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Birçok teknoloji firması, kullanıcılara aktarılan bilgiler için Wikipedia'nın verilerini kullanıyor. Wikipedia, sağladığı bu hizmetin karşılığında şirketlerden bir ücret almıyor. Özgür Ansiklopedi'nin arkasındaki kuruluş olan Wikimedia Vakfı, Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin içeriğini kullanırken ödeme yapmasını sağlamak için bu yıl ücretli bir seçenek başlatacak.

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Wikipedia'da ücretli hizmet devri

Şu an için yalnızca büyük teknoloji şirketlerini hedefleyen ve Wikimedia Enterprise olarak adlandırılan yeni ücretli platform, şirketlerin ve kuruluşların Wikipedia verilerini kullanmasını kolaylaştıran ücretli geliştirici araçları sağlayacak.

Wikimedia Enterprise ile büyük teknoloji şirketlerine üç temel alanda avantajlar sunmak amaçlanıyor.

Herhangi bir vandalizmin daha hızlı bir şekilde düzeltilebilmesini sağlayan düzenli toplu veri dökümü alma sıklığı

Bilgiyi yeniden kullanmalarına ve 24 saat kullanıcı tabanına hizmet sağlamalarına olanak tanıyan güvenilir bir altyapı aracılığıyla güvenilirlik yönünü artırmak

Teknik desteğin mevcudiyeti

Wikimedia Vakfı üst düzey yönetici Lane Becker'in Wired'a yaptığı açıklamada Wikimedia Enterprise'ın teknoloji şirketleri tarafından platformun kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçladığını, şirketlerin bu çözümü istemezlerse ücretsiz olarak platformu kullanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Vakıf, işletmenin 100 milyon dolarlık bütçeyi finanse etmek için ihtiyaç duyduğu parayı bağışlardan karşılıyor. Yeni ücretli seçeneğin birincil kaynak olmayacağını ancak yine de şirketlerden gelir elde etmenin temelde daha fazla istikrar sağlayacağını belirtiyorlar.

Yeni ücretli seçeneğin, bu yılın ikinci yarısında kullanıma sürülmesi planlanıyor.

https://pocketnow.com/at-last-wikipedia-asks-tech-giants-to-pay-for-solving-their-own-problems

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