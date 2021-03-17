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    Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor

    Wikimedia Vakfı, Wikipedia verilerinden yararlanan şirketler için yeni bir ücretli hizmet olan Wikimedia Enterprise'ı duyurdu. Hizmet bu yılın ikinci yarısında sunulmaya başlanacak.
    17 Mart 2021, 15:00 (6 sa.)
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor
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    Birçok teknoloji firması, kullanıcılara aktarılan bilgiler için Wikipedia'nın verilerini kullanıyor. Wikipedia, sağladığı bu hizmetin karşılığında şirketlerden bir ücret almıyor. Özgür Ansiklopedi'nin arkasındaki kuruluş olan Wikimedia Vakfı, Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin içeriğini kullanırken ödeme yapmasını sağlamak için bu yıl ücretli bir seçenek başlatacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir"

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    Wikipedia'da ücretli hizmet devri

    Şu an için yalnızca büyük teknoloji şirketlerini hedefleyen ve Wikimedia Enterprise olarak adlandırılan yeni ücretli platform, şirketlerin ve kuruluşların Wikipedia verilerini kullanmasını kolaylaştıran ücretli geliştirici araçları sağlayacak.

    Wikimedia Enterprise ile büyük teknoloji şirketlerine üç temel alanda avantajlar sunmak amaçlanıyor.

    • Herhangi bir vandalizmin daha hızlı bir şekilde düzeltilebilmesini sağlayan düzenli toplu veri dökümü alma sıklığı
    • Bilgiyi yeniden kullanmalarına ve 24 saat kullanıcı tabanına hizmet sağlamalarına olanak tanıyan güvenilir bir altyapı aracılığıyla güvenilirlik yönünü artırmak
    • Teknik desteğin mevcudiyeti

    Wikimedia Vakfı üst düzey yönetici Lane Becker'in Wired'a yaptığı açıklamada Wikimedia Enterprise'ın teknoloji şirketleri tarafından platformun kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçladığını, şirketlerin bu çözümü istemezlerse ücretsiz olarak platformu kullanmaya devam edebileceklerini belirtti.

    Vakıf, işletmenin 100 milyon dolarlık bütçeyi finanse etmek için ihtiyaç duyduğu parayı bağışlardan karşılıyor. Yeni ücretli seçeneğin birincil kaynak olmayacağını ancak yine de şirketlerden gelir elde etmenin temelde daha fazla istikrar sağlayacağını belirtiyorlar.

    Yeni ücretli seçeneğin, bu yılın ikinci yarısında kullanıma sürülmesi planlanıyor.



    https://pocketnow.com/at-last-wikipedia-asks-tech-giants-to-pay-for-solving-their-own-problems
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnternetle ilk ilişkim klasik ansiklopedide olmayan bir bilgiyi bulmak için Wikipedia'dan yararlanmamdı.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış bilgi verilmesi durumunda dava açıasının da yolu açılıyor
    Yanıtla +2
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    formgonder2055 (regaip duman) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    zamaninda dedik google'a: sürekli wikiyi sonuclarda cikarirsan tekelleşir senden para ister diye. bir suru amator websitesi varken milyon dolarlik sirketlerin oyuncagi olursun boyle. daha fazla blog kullanicilarini oldurmeden vikiye yol var.
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