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Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı

Yaklaşık 2 buçuk yıl süren Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi önemli bir karar aldı. Yasağın kaldırılması ile ilgili başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti.
2 sa.
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı
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Türkiye’de 2017 yılından beri yasaklı durumda olan Wikipedia hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Wikipedia tarafından yapılan başvuru üzerine erişim yasağının kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun genel kurula sevkini kararlaştırdı. Erişim yasağının kaldırılması talebi, tüm AYM üyelerinin hazır bulunacağı AYM Genel Kurul’unda kesin olarak karara bağlanacak.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi karşılaştırması"

Wikipedia, erişim yasağını Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı. AYM, bu başvuruyu genel kurula sevk etti. AYM Genel Kurulu kararıyla erişim yasağı kaldırılabilir. Muhtemelen 1 ay içerisinde karar alınacaktır.

Wikipedia neden yasaklandı?

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca 29 Nisan 2017’de erişim engeli getirilmişti.

 



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hamza5806 2 sa. en beğenilen
Muhtemelen erisim engeli kalkacak
Hukumetin tahti sallaniyor ve aymde abdullah güle yakin isimler var gecen gun bir kararda onlar sayesinde hukumetin istemediği bir karar verilmisti hatırlarsınız
Ayrica olay burdan sonra avrupa insan haklari mahkemesine gider ordan da çıkacak karar belli uluslararası arenada rezil olmamak icin izin verilmesi en mantiklisi olur
EDİT :
google.com/...
Karar bu arkadaslar gördüğünüz gibi aym baskani bile hukumetin istemedigi sekilde oy kullanmış a haber duruma baya kızmış
Bu arada olayi tam bilmiyorum davayi okumadim ama o gunlerde yandas medya cildirmisti ordan hatirladim
Muhtemelen erisim engeli kalkacak Hukumetin tahti sallaniyor ve aymde abdullah güle yakin isimler var gecen gun bir kararda onlar sayesinde hukumetin isteme...
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napolyon94 1 sa.
Wikipedia yasağindan beri hukumetin hic bir sozune itibar etmiyorum. Bardak bende 2.5 sene evvel taştı.
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Pizza Steve 2 sa.
Aym üyelerinin vereceği kararla belli olacakmış. Bir grup insan toplanacak, yasak kaldırılsın diyenler ellerini kaldıracak, kaldırılmasın diyenler ellerini kaldıracak. Buna görede 80 milyon insanın bir siteye erişimini bir grup insanın oylaması ile belirli olacak
. Ne güzel bir adalet.
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-RAUL 2 sa.
Wikipedia gibi bir dünya sözlüğünü bizim ülkeden başka yasaklayan ülke var mı
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Vaz 2 sa. -RAUL
Çin var aslında, ama onlar bile Türkiye'den sonra tamamen yasakladı.
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hamza5806 2 sa. -RAUL
Vikipediye girmek icin yada syria live ua mape girmek icin vpn acip almanyaya hollandaya ingiltereye falan bağlanınca bir an kendimi o ulkelerde demokratik bir yerde yasarmis gibi hissediyorum
Bu his 1 2 saniye sürüyor sonra aci gercege dönüyorum
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Şuan noluyo 2 sa.
wikipedia söz konusu maddeyi neden kaldırmıyor ki ?
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routemaster 2 sa. Şuan noluyo
Sen bir emret, onlar kaldirir.
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YesimCirakli 43 dk. Şuan noluyo
Çünkü Türkiye teröre destek veriyor da ondan.
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hamza5806 2 sa. en beğenilen
Muhtemelen erisim engeli kalkacak
Hukumetin tahti sallaniyor ve aymde abdullah güle yakin isimler var gecen gun bir kararda onlar sayesinde hukumetin istemediği bir karar verilmisti hatırlarsınız
Ayrica olay burdan sonra avrupa insan haklari mahkemesine gider ordan da çıkacak karar belli uluslararası arenada rezil olmamak icin izin verilmesi en mantiklisi olur
EDİT :
google.com/...
Karar bu arkadaslar gördüğünüz gibi aym baskani bile hukumetin istemedigi sekilde oy kullanmış a haber duruma baya kızmış
Bu arada olayi tam bilmiyorum davayi okumadim ama o gunlerde yandas medya cildirmisti ordan hatirladim
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