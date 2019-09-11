Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı

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Türkiye’de 2017 yılından beri yasaklı durumda olan Wikipedia hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Wikipedia tarafından yapılan başvuru üzerine erişim yasağının kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun genel kurula sevkini kararlaştırdı. Erişim yasağının kaldırılması talebi, tüm AYM üyelerinin hazır bulunacağı AYM Genel Kurul’unda kesin olarak karara bağlanacak.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi karşılaştırması"

Wikipedia, erişim yasağını Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı. AYM, bu başvuruyu genel kurula sevk etti. AYM Genel Kurulu kararıyla erişim yasağı kaldırılabilir. Muhtemelen 1 ay içerisinde karar alınacaktır.

Wikipedia neden yasaklandı?

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca 29 Nisan 2017’de erişim engeli getirilmişti.