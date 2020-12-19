Willem Dafoe, Green Goblin rolüyle Spider-Man 3'te bulunabilir

Tam Boyutta Gör

Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Film için belli bir heyecan vardı ancak son haftalarda açıklanan haberler ile başka bir boyuta geçti.

Ayrıca Bkz. "Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu"

İlginizi Çekebilir

Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

Kafa karışıklılığı yaşanmaması için sırayla gitmekte fayda var. İlk başta Amazing Spider-Man serisindeki Jamie Foxx'un oynadığı Electro'nun Spider-Man 3'te olacağı açıklandı. Sonra Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange rolüyle filmde bulunacağı ve Peter Parker'ın yeni akıl hocası olacağı açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda ise ilk Spider-Man serisinin başrolü olan Tobey Maguire'ın ve yine ilk serideki MJ'i oynayan Kirsten Dunst'ın olacağı açıklandı. Hemen ardından Amazing Spider-Man serisindeki Spider-Man Andrew Garfield'ın ve Gwen Stacy'i oynayan Emma Stone'un filmde olacağı açıklandı.

Sonra meşhur Spider-Man 2 filminde Doctor Octopus'u oynayan Alfred Molina'nın ve Netflix'te bulunan Daredevil dizisinin başrolü Charlie Cox'un yine Daredevil/Matt Murdock rolü ile filmde bulunacağı açıklandı.

Şimdi de İlk Spider-Man filminde bulunan Green Goblin karakterinin yine efsane oyuncu Willem Dafoe'nin oyunculuğu ile Spider-Man 3'te bulunacağı açıklandı. Ayrıca Thomas Haden Church'ün yani Sandman'in de filmde bulunması bekleniyor.

Bu kadar oyuncuyu ve karakteri filmde nasıl kullanacaklar cidden büyük bir merak konusu. Ayrıca Sony ve Disney'in Spider-Man serisinin devamı için de anlaştığı ve yeni bir sözleşme imzalanacağı söyleniyor.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.