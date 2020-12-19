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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Willem Dafoe, Green Goblin rolüyle Spider-Man 3'te bulunabilir

    Spider-Man 3 için açıklanan karakterler ve oyuncular artık durdurulamaz bir yere gitti ve heyecan dorukta. Filmin kadrosuna bir isim daha katılıyor gibi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Willem Dafoe, Green Goblin rolüyle Spider-Man 3'te bulunabilir
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    Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Film için belli bir heyecan vardı ancak son haftalarda açıklanan haberler ile başka bir boyuta geçti.

    Ayrıca Bkz. "Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu"

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    Kafa karışıklılığı yaşanmaması için sırayla gitmekte fayda var. İlk başta Amazing Spider-Man serisindeki Jamie Foxx'un oynadığı Electro'nun Spider-Man 3'te olacağı açıklandı. Sonra Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange rolüyle filmde bulunacağı ve Peter Parker'ın yeni akıl hocası olacağı açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda ise ilk Spider-Man serisinin başrolü olan Tobey Maguire'ın ve yine ilk serideki MJ'i oynayan Kirsten Dunst'ın olacağı açıklandı. Hemen ardından Amazing Spider-Man serisindeki Spider-Man Andrew Garfield'ın ve Gwen Stacy'i oynayan Emma Stone'un filmde olacağı açıklandı.

    Sonra meşhur Spider-Man 2 filminde Doctor Octopus'u oynayan Alfred Molina'nın ve Netflix'te bulunan Daredevil dizisinin başrolü Charlie Cox'un yine Daredevil/Matt Murdock rolü ile filmde bulunacağı açıklandı.

    Şimdi de İlk Spider-Man filminde bulunan Green Goblin karakterinin yine efsane oyuncu Willem Dafoe'nin oyunculuğu ile Spider-Man 3'te bulunacağı açıklandı. Ayrıca Thomas Haden Church'ün yani Sandman'in de filmde bulunması bekleniyor.

    Bu kadar oyuncuyu ve karakteri filmde nasıl kullanacaklar cidden büyük bir merak konusu. Ayrıca Sony ve Disney'in Spider-Man serisinin devamı için de anlaştığı ve yeni bir sözleşme imzalanacağı söyleniyor. 

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oldu olacak Tom Hardy'li Wenom'u da katın da tam olsun. Adamlar Avengers'dan sonra gerçek bir bombayla geliyor.
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    WeAllHaveSecrets (Aykut Özenbaş) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu filmde Spider-Verse filminin temelleri atılacak gibi, tüm bu açıklanan karakterlerin çoğu da cameo olarak gözükecektir tahminimce. Spider Verse'e alt yapı hazırlanıyordur. Çünkü Spider-Verse öyle bir filme sığacak kadar küçük bir şey olamaz. Ayrıca MCU patronu Kevin Feige'de Spidey'in bu filmde diğer evrenleri keşfedeceği açıklandı. Zaten Dr.Strange filmi ile ve WandaVision disiyle doğrudan bağlantılı olacak. Wanda'yı canlandıran Elizabeth Olsen de bu filmde olacak diye söyleniyor.

    Yukarıda arkadaş Tom Hardy'li Venom'da gelsin bari demiş zaten bir amaçları da o, gözükeceğine dair söylentiler de var. Filme ilk bakış gibi bir şey bu ay gelecek diye açıklanmıştı umarım bir şeyler gösterirler, doğrularlar.
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    toby spiderman rolünde çok iyiydi, neden onla devam etmediler anlamadım.
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    draw1907 (doğan tüysüz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Hocam spider-man dediğimiz lise öğrencisi. Yani onun yaşı kurtarmıyor artık. Hoş yenisi de büyüdü.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk seri den sonra bu çöpleri izleyenler kaldımı ya şaka gibi
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tobey maguire siz duygusuz olur
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Strange herhalde Peter'ı gezintiye çıkaracak ve bu filmde yer alacağı söylenen eski oyuncuları kısa kısa göreceğiz. Bir sonrakinde belki filme daha çok dahil olabilirler. Bu kadar haberden sonra yer almamaları mucize olur ama bu film dediğim gibi kısaca görünürler. Diğer filme fena hype yaparız.
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    eapantherea (354D 437) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her eski veya ilintili oyuncuyu getirecegim diye les bir film ortaya cikarmasalar bari.. Yakinda venom rolunde tom hardy de gelir demedi demeyin..
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi May hala olacak acaba? :D
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    elophidae (Yavuz Ell) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Strange işin içindeyse her zaman dilimi mümkün
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