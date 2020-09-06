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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus, telefonlara yüklediği "kaldırılamayan" uygulamalarla kullanıcıları bezdiriyor

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, son zamanlarda cihazlara otomatik olarak yüklediği ve hiçbir şekilde kaldırılamayan uygulamalarla kullanıcıların canını sıkmaya başladı.
    4 gün
    5,3b
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    15
    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, telefonlara yüklediği
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    OnePlus akıllı telefonların, bir döneme uygun fiyat ve yüksek performansları nedeniyle damga vurduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Şirket hala yüksek performans sunan cihazlar üretiyor ancak maliyetler piyasaya hakim olan dev markaların modellerine yaklaşmış durumda. OxygenOS arayüzü, kullanıcıların OnePlus'ı seçmeye devam etmelerinin iyi bir nedeni olmaya devam ediyor, ancak son gelişmeler onu bile daha az çekici hale getirmiş durumda.

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    Kullanıcılar kızgın

    Pek çok kullanıcı, göze yormayan minimalist tasarımı ve gereksiz uygulamaların olmaması nedeniyle OxygenOS'u seviyordu. Ama son zamanlarda durum kötüye gitmeye başladı ve bir dizi kullanıcı yazılımın gereksiz yere şişirilmesinden şikayetçi. Gerçek şu ki OnePlus, OxygenOS arayüzüne çoğu kullanıcı için gereksiz olan ve hiçbir şekilde kaldırılamayan uygulamalar eklemeye başladı. OnePlus Buds, bu uygulamaların en yenisi ve çoğu kullanıcının sahip bile olmadığı kablosuz kulaklıkla ilgili bir uygulama.

    OnePlus, telefonlara yüklediği
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    Bir dizi kullanıcı, Google Play'deki otomatik uygulama güncelleme özelliği etkinleştirilirse, OnePlus'ın telefonlara gizlice ve zorla uygulama yüklediğini ortaya çıkardı. Ardında da kullanıcılar bu uygulamaların Google Play sayfalarını yorum bombardımanına tutarak, şirketin bu uygulamaya bir son vermesini istedi. Daha önce de Google, kullanıcılarını bu tür bir uygulama ile kızdırmıştı. Pixel Buds kablosuz kulaklıkların piyasaya sürülmesinin ardından şirket, yardımcı uygulamayı tüm Pixel akıllı telefonlara yüklemişti. OnePlus'ın konuyla ilgili olarak nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.



    https://www.androidauthority.com/oneplus-buds-app-1154900/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C-AyaR 4 gün en beğenilen
    Başlık çok provakatif olmuş. Yüklenen uygulama bir adet, o da kulaklık desteği. Başlığı gören her gün bir şey yükleniyor zannedecek. Oneplus bu güne kadar kullandığım en az bloatware içeren android telefon.
    Başlık çok provakatif olmuş. Yüklenen uygulama bir adet, o da kulaklık desteği. Başlığı gören her gün bir şey yükleniyor zannedecek. Oneplus bu güne kadar kulla...
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    neronidas (Veysel EJDER) 4 gün (düzenlendi)
    pm uninstall -k --user 0 com.oneplus.twspods
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 3 gün
    Türkiye'de en rezil meslek topluluğu herhalde medyadır hiçbir ahlaki ilkeleri yok tamamen para odaklı iş yapıyorlar. Tabi ülkenin içinde bulunduğu vasatlıktan herşeyin herkesin nasiplendiği gibi medya da vasat olmaktan öteye gidemiyor.
    Türkiye'de en rezil meslek topluluğu herhalde medyadır hiçbir ahlaki ilkeleri yok tamamen para odaklı iş yapıyorlar. Tabi ülkenin içinde bulunduğu vasatlıktan h...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    CanKartaL84 (Can KartaL) 2 gün
    2,5 yıllık 5T kullanıcısıyım, böyle bşr uygulama görmedim. Bana niye yüklenmedi Gerçi Oneplus Buds ım yok
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    ersoyb (Ersoy B.) 2 gün
    Bir OnePlus kullanıcısı olarak bezmediğimi beyan ederim. Haberi yazan arkadaş saçmalamış bayağı
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 3 gün
    Türkiye'de en rezil meslek topluluğu herhalde medyadır hiçbir ahlaki ilkeleri yok tamamen para odaklı iş yapıyorlar. Tabi ülkenin içinde bulunduğu vasatlıktan herşeyin herkesin nasiplendiği gibi medya da vasat olmaktan öteye gidemiyor.
    Yanıtla +5
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 3 gün
    Oneplus 7t kullanıyorum telefonun en sevdiğim özelliği gereksiz uygulama olmaması ki var olan oneplus uygulamalarını da kaldırabiliyorum normal uygulamalar gibi bahsi geçen kulaklık uygulamasıda firmanın deneme yanılma yöntemidir bence.
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    bayjkartal (isa kartal) 4 gün
    Bende Oneplus kullanıyorum bende niye yok?
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    smart1978 (X Y) 4 gün
    Samsung'ta da var :/
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Kaç tane bu şekilde kaldırılamayan uygulaması var OnePlus'ın?
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    zero fear 4 gün
    Başlık biraz yanıltıcı evet ama pazarda yeri olmayan bir kulaklığın uygulamasının telefonuma zorla yüklenmesi de rezalettir.
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    suslu76 (suleyman u.) 4 gün
    Belki akademik makale degil ama en azindan haberde yazilanlarin bir dayanagi olsa iyi olur. Haberde "Gerçek şu ki OnePlus, OxygenOS arayüzüne çoğu kullanıcı için gereksiz olan ve hiçbir şekilde kaldırılamayan uygulamalar eklemeye başladı." ifadesi geciyor. Referans verilen makalede boyle bir ifade yok. Bu o zaman sizin arastirmalarinizin sonucu. O yuzden en azindan kulaklik uygulamasi disinda kendiliginden yuklenen uygulamalardan bahsetmelisiniz.
    Yanıtla +4
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    mert1907 (Mert Karakoç) 4 gün
    Öyle bir haber yapmışsınız ki bu işi sadece OnePlus yapıyor sanacak.
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    5307 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oneplus, oneplus buds ve
    3 etiket daha uygulama oxygenos Mobil Teknolojiler
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