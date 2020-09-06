OnePlus, telefonlara yüklediği "kaldırılamayan" uygulamalarla kullanıcıları bezdiriyor

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OnePlus akıllı telefonların, bir döneme uygun fiyat ve yüksek performansları nedeniyle damga vurduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Şirket hala yüksek performans sunan cihazlar üretiyor ancak maliyetler piyasaya hakim olan dev markaların modellerine yaklaşmış durumda. OxygenOS arayüzü, kullanıcıların OnePlus'ı seçmeye devam etmelerinin iyi bir nedeni olmaya devam ediyor, ancak son gelişmeler onu bile daha az çekici hale getirmiş durumda.

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Kullanıcılar kızgın

Pek çok kullanıcı, göze yormayan minimalist tasarımı ve gereksiz uygulamaların olmaması nedeniyle OxygenOS'u seviyordu. Ama son zamanlarda durum kötüye gitmeye başladı ve bir dizi kullanıcı yazılımın gereksiz yere şişirilmesinden şikayetçi. Gerçek şu ki OnePlus, OxygenOS arayüzüne çoğu kullanıcı için gereksiz olan ve hiçbir şekilde kaldırılamayan uygulamalar eklemeye başladı. OnePlus Buds, bu uygulamaların en yenisi ve çoğu kullanıcının sahip bile olmadığı kablosuz kulaklıkla ilgili bir uygulama.

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Bir dizi kullanıcı, Google Play'deki otomatik uygulama güncelleme özelliği etkinleştirilirse, OnePlus'ın telefonlara gizlice ve zorla uygulama yüklediğini ortaya çıkardı. Ardında da kullanıcılar bu uygulamaların Google Play sayfalarını yorum bombardımanına tutarak, şirketin bu uygulamaya bir son vermesini istedi. Daha önce de Google, kullanıcılarını bu tür bir uygulama ile kızdırmıştı. Pixel Buds kablosuz kulaklıkların piyasaya sürülmesinin ardından şirket, yardımcı uygulamayı tüm Pixel akıllı telefonlara yüklemişti. OnePlus'ın konuyla ilgili olarak nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

https://www.androidauthority.com/oneplus-buds-app-1154900/

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