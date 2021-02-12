Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı

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Microsoft'un Ocak ve Şubat yamaları Windows 10 bilgisayarlarda ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Yazılım devi şikayetlerin artması üzere işletim sisteminde meydana gelen hataları gidermek için bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.

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Takvim dışı güncelleme son iki işletim sistemi yamalarından kaynaklanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Kullanıcılar "nwifi.sys" ile ilgili bir hata nedeniyle WPA3 korumalı Wi-Fi ağlarına bağlandıklarında mavi ekran hatası ile karşılaşıyorlardı.

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Uyku veya hazırda bekletme modunda da donuyor

Microsoft, Ocak ve Şubat aylarında yayınlanan KB4598298 ve KB4601315 güncellemelerinin yüklü olduğu bilgisayarlarda bazı sorunlar yaşandığını kabul etti. Şirket mavi ekran hatasının uyku veya hazırda bekletme modundan uyanırken de yaşandığını belirtti.

KB5001028 numaralı acil durum güncellemesi yukarıda bahsi geçen sorunları gidermek dışında başka herhangi bir değişiklik yapmıyor. Söz konusu düzeltme hatadan etkilenen kullanıcılara dağıtıldı. Sisteminize ulaşıp ulaşmadığını Windows Update menüsünden kontrol edebilirsiniz.

https://www.windowslatest.com/2021/02/12/windows-10-emergency-update-is-rolling-out-to-fix-bsod-crashes/

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