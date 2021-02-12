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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı

    Microsoft'un Ocak ve Şubat ayında yayınladığı yamalar Windows 10 işletim sisteminde mavi ekran sorunlarına neden olmuştu. Hatayı kabul eden şirket bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.
    12 Şubat 2021, 12:45 (5 gün)
    26,3b
    1
    72
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    29

    Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için
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    Microsoft'un Ocak ve Şubat yamaları Windows 10 bilgisayarlarda ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Yazılım devi şikayetlerin artması üzere işletim sisteminde meydana gelen hataları gidermek için bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.

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    Takvim dışı güncelleme son iki işletim sistemi yamalarından kaynaklanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Kullanıcılar "nwifi.sys" ile ilgili bir hata nedeniyle WPA3 korumalı Wi-Fi ağlarına bağlandıklarında mavi ekran hatası ile karşılaşıyorlardı.

    Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için
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    Uyku veya hazırda bekletme modunda da donuyor

    Microsoft, Ocak ve Şubat aylarında yayınlanan KB4598298 ve KB4601315 güncellemelerinin yüklü olduğu bilgisayarlarda bazı sorunlar yaşandığını kabul etti. Şirket mavi ekran hatasının uyku veya hazırda bekletme modundan uyanırken de yaşandığını belirtti.

    KB5001028 numaralı acil durum güncellemesi yukarıda bahsi geçen sorunları gidermek dışında başka herhangi bir değişiklik yapmıyor. Söz konusu düzeltme hatadan etkilenen kullanıcılara dağıtıldı. Sisteminize ulaşıp ulaşmadığını Windows Update menüsünden kontrol edebilirsiniz.



    https://www.windowslatest.com/2021/02/12/windows-10-emergency-update-is-rolling-out-to-fix-bsod-crashes/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    o değil de şu windowsu silkeleyecek bir işletim sistemi çıkmadı gitti.
    3 Yanıt Yanıtla +33
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ALFA 1'DEN COBRA 1'E , bende sıkıntı yok , TAMAM ...
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    yc#1 (Yavuz Can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    S.çtı Cafer, bez getir güncellemesi
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    interwap (Volkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç gündür bir sorun yaşıyorum. Bilgisayar bir süre kullanılmadığında ekran kapanıyor. Bunda sorun yok. Uzun süre kullanılmadığında ise tekrar uyanmıyor. Reset.

    Acaba bahsi geçen güncelleme düzeltir mi? Yakın zamanda ram takviyesi yapılmıştı. Buda olabilir.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft artık Win32 (exe) programları bırakmalı onlar sistemi yavaşlatıyor. Tamamen UWP tabanlı bir işletim sistemi gelmeli. sadece Store uygulamaları çalıştıran bir işletim sistemi. Hem korsana karşı olur. Windows Phone daki akaıcılığı bilgisayarlarda görmek istiyoruz.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynen ya Windows berbat bir işletim sistemi ama rakibi yok. Ben anlamadım. Mobilde bir sürü rakip var ama bilgisayara geline Windows dan başka sistem yok. Linux a gelince o işletim sistemi bile değil. Windows a güel bir rakip gelmeli. Ama linux olmasın. Tüm yazılımcılar gücünü birleştirerek güzel bir işletim sistemi yapmalı. Umarım Windows 10x güzel olur.
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    BF.Skinner 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows güncelleme merkezini kaldıran bir güncelleme yayınlasa yani bir nevi intihar güncellemesi, çok iyi olur. Faydasından çok zararı var şu merkezin.
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    H havran (ahmet altınkaya) 3 gün ( Mesaj Silindi )
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    AdilOlmayanYıldırım 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu güncellemeden sonra benim klavye at işareti çıkmıyor ctrl alt q veya alt gr q işe yaramıyor. ekran klavyesiyle de işaret görünüyor ama basınca çıkmıyor.

    klavye türkçe q olarak ayarlı başına böyle bir şey gelen var mı?
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    DRHARMLESS (DRHARMLESS ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Son güncelleme ile bilgisayar 2 dakikada kapanmaya başladı. Normalde 5 saniye sürmezdi şimdi kapatılıyor ekranında 2 dakika bekliyorum.
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    aydinsukru (Aydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu update ile sistem öyle bir crash yedi ki backup yaparken bile çöktü sıfırladım mecburen
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    WesterLandX (Yasin Aslan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    windows 7 den mecburen w10 a geçtim, w10 dan nefret ettiğim için custom bi versiyon hazırladım, geresiz her şeyi çıkardım. ilk başlarda iyiydi ama şu an w7'yi mumla aratıyor. 3900x + 2080 ti + 32 gb ramim var. pcmde dandik değil yani. hani diyorlar ya eski pclerde sorun çıkarıyor diye, bunda niye sorun çıkarıyor açıklasınlar.
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    Kings Never Die (Mehmet TURAN) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#505050]Windows u çalışmayan adamın aşısı ne işe yarayacak acaba?

    Windowsu çalışmıyor demişsin , normal şartlarda çalışmayan windowsu neden kullanır insan ? Zorla-Çaresizlikten-Muadili olmamasından?

    Elin mahkum, lisanslı kullanmak istiyorsan paranı da alacak böyle hatalarda yapacak, ve şimdiye kadar binlerce kez yaptı da, ama sonucunda ne oldu sen hala onun ürünlerini kullanmaya devam ediyorsun

    Oyun vs işin yoksa linux sürümleri var hatta macos bile kurabilirsin farklılık olur senin için böyle amatörce hata yapan firmanın ürününü kullanmamış olursun.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    6 etiket daha acil durum güncelleme mavi ekran sorun hata Yazılım
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