Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı

Microsoft'un Ocak ve Şubat yamaları Windows 10 bilgisayarlarda ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Yazılım devi şikayetlerin artması üzere işletim sisteminde meydana gelen hataları gidermek için bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.İlginizi Çekebilir Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu
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Takvim dışı güncelleme son iki işletim sistemi yamalarından kaynaklanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Kullanıcılar "nwifi.sys" ile ilgili bir hata nedeniyle WPA3 korumalı Wi-Fi ağlarına bağlandıklarında mavi ekran hatası ile karşılaşıyorlardı.
Uyku veya hazırda bekletme modunda da donuyor
Microsoft, Ocak ve Şubat aylarında yayınlanan KB4598298 ve KB4601315 güncellemelerinin yüklü olduğu bilgisayarlarda bazı sorunlar yaşandığını kabul etti. Şirket mavi ekran hatasının uyku veya hazırda bekletme modundan uyanırken de yaşandığını belirtti.
KB5001028 numaralı acil durum güncellemesi yukarıda bahsi geçen sorunları gidermek dışında başka herhangi bir değişiklik yapmıyor. Söz konusu düzeltme hatadan etkilenen kullanıcılara dağıtıldı. Sisteminize ulaşıp ulaşmadığını Windows Update menüsünden kontrol edebilirsiniz.
https://www.windowslatest.com/2021/02/12/windows-10-emergency-update-is-rolling-out-to-fix-bsod-crashes/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Acaba bahsi geçen güncelleme düzeltir mi? Yakın zamanda ram takviyesi yapılmıştı. Buda olabilir.
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klavye türkçe q olarak ayarlı başına böyle bir şey gelen var mı?
Windowsu çalışmıyor demişsin , normal şartlarda çalışmayan windowsu neden kullanır insan ? Zorla-Çaresizlikten-Muadili olmamasından?
Elin mahkum, lisanslı kullanmak istiyorsan paranı da alacak böyle hatalarda yapacak, ve şimdiye kadar binlerce kez yaptı da, ama sonucunda ne oldu sen hala onun ürünlerini kullanmaya devam ediyorsun
Oyun vs işin yoksa linux sürümleri var hatta macos bile kurabilirsin farklılık olur senin için böyle amatörce hata yapan firmanın ürününü kullanmamış olursun.
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