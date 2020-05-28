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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?

    Microsoft sonunda Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'ni resmi olarak kullanıma sundu. Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan güncelleme işletim sistemine çok sayıda yeni özellik kazandırıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?
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    Microsoft uzunca bir süredir beklenen Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'ni (sürüm 2004) sonunda yayınladı. Şirket erken aşamada ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar nedeniyle güncellemeyi dünya genelindeki sistemlere kademeli olarak dağıtıyor.

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    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin son sürümü geçtiğimiz Nisan ayında Windows Insider üyelerinin kullanımına sunulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise MSDN geliştiricileri için yayınlandı. Yazılım devi şimdi de işletim sisteminin yeni sürümünü son kullanıcılara dağıtmaya başladı.

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?

    Microsoft, güncellemenin bilgisayarınıza otomatik olarak indirilip yüklenmeyeceğini söylüyor. Yani sisteminize ulaşıp ulaşmadığını "Windows Update" menüsü üzerinden manuel olarak kontrol etmeniz gerekecek. Eğer bu bölümde göremiyorsanız Medya Oluşturma Aracı ve Güncelleme Yardımcısı'nı kullanabilirsiniz.

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    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?
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    Güncelleme neler getiriyor?

    Mayıs güncellemesi Cortana sesli asistanına yeni özellikler ve değiştirilmiş bir arayüz kazandırıyor. Görev çubuğundan kaldırılan Cortana artık ayrı bir pencerede çalışıyor. Sesli asistan Microsoft Store üzerinden güncellenebilen bir uygulama haline geldi.

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?
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    Windows Arama özelliği disk ve CPU kullanımını otomatik olarak azaltacak yeni bir algoritma ile güncellendi. Arama dizin oluşturucusu, en yoğun kullanım zamanlarını (örneğin oyun modu) algılayarak çalışmayı durdurabilecek. Böylelikle arka planda indeksleme yaparak CPU'ya gereksiz yere ek yük bindirmeyecek

    Windows 10 2004, ikinci nesil WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) ile geliyor. İşletim sistemine entegre edilen WSL2, yerleşik Linux çekirdeğine sahip. Bu sayede daha hızlı bir performans vadediyor. Bununla birlikte Linux tabanlı uygulamalar artık grafik işlemcisini ve grafik arayüzünü kullanabilecek.

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?
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    Oyun deneyimini geliştiriyor

    Mayıs 2020 Güncellemesi, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Windows 10 artık Raytracing Tier 1.1 ve Mesh Shader gibi yeni DirectX 12 Ultimate özelliklerini destekliyor. Ayrıca WDDM 2.7 desteği sayesinde çoklu monitör kullanımında da bazı iyileştirmeler söz konusu. 

    Windows 10 2004 beraberinde yeni bir "bulut kurtarma" seçeneği de getiriyor. Artık işletim sistemi çöktüğünde bulut üzerinden yeniden yüklenebilmesi mümkün olacak. Tüm bunlara ek olarak Hesap Makinesi uygulamasının artık tüm pencerelerin üstünde çalışabilecek şekilde ayarlanabileceğini de ekleyelim.

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?
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    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin göze çarpan yenilikleri bunlar olsa da sürüm 2004 itibarıyla işletim sisteminin güvenlik alt yapısı ve diğer birçok bileşeninde çok sayıda irili ufaklı iyileştirmeler de yapıldı. Bu aşamadan sonra tek dileğimiz güncellemenin kullanıcıların canını sıkacak herhangi bir soruna yol açmaması.



    https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/27/whats-new-in-the-windows-10-may-2020-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    blue7 2 sa. en beğenilen fotifoti
    Ben de "e ben zaten bilmem kaç aydır bunu zaten kullanıyordum" diyip bunun insider sürümünü indirip kullananların kendilerini üstün biri veya maharetliymiş gibi gösterecekleri postları bekliyorum :)
    Ben de "e ben zaten bilmem kaç aydır bunu zaten kullanıyordum" diyip bunun insider sürümünü indirip kullananların kendilerini üstün biri veya maharetliymiş gibi...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ambarad (Oğuz ) 23 dk.
    1 hafta falan bekleyip, öyle geçerim. Zaten format atacaktım bunu bekledim.
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    özgürbarıs 37 dk. yeni yorumcu
    bu guncelleme ne zaman gelecek bende daha gelmedi
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    muconline (Mücahit Çalışkan) 53 dk.
    Dx ultimate göremedim ben bilen varmı
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    estf (hakan artan) 1 sa.
    bakalım bu sefer kinder suprise'den ne saçmalıklar çıkacak, milyar dolarlık şirketin işi nasıl olmuş?
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    DH Misafiri 1 sa.
    bana gelmedi güncelmesi neden gelseydi gözükürdü updatee
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    byrupi (Ensar Yılmaz) 2 sa.
    Valla ben güncellemeleri hemen almıyorum. Sıkıldım güncelleme sonrası mavi ekranlarından. Çıksın 1-2 ay sonra yükleriz. 😁
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 2 sa. byrupi
    şimdiye kadar windows 10 ile hiç mavi ekran almadım. ciddi soruyorum ne oluyor da mavi ekran alıyorsunuz ? donanım değişikliği filan mı yaptınız acaba
    Yanıtla +3
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    fotifoti (foti ) 2 sa.
    Bakalım "windows 10 güncellemesi kullanıcıların dosyalarını siliyor" benzeri haber ne zaman gelecek
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    blue7 2 sa. fotifoti
    Ben de "e ben zaten bilmem kaç aydır bunu zaten kullanıyordum" diyip bunun insider sürümünü indirip kullananların kendilerini üstün biri veya maharetliymiş gibi gösterecekleri postları bekliyorum :)
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    Acht (Can ) 1 sa. fotifoti
    Aynen bıktık o yalan haberlerden
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