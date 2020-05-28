Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?

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Microsoft uzunca bir süredir beklenen Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'ni (sürüm 2004) sonunda yayınladı. Şirket erken aşamada ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar nedeniyle güncellemeyi dünya genelindeki sistemlere kademeli olarak dağıtıyor.

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Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin son sürümü geçtiğimiz Nisan ayında Windows Insider üyelerinin kullanımına sunulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise MSDN geliştiricileri için yayınlandı. Yazılım devi şimdi de işletim sisteminin yeni sürümünü son kullanıcılara dağıtmaya başladı.

Microsoft, güncellemenin bilgisayarınıza otomatik olarak indirilip yüklenmeyeceğini söylüyor. Yani sisteminize ulaşıp ulaşmadığını "Windows Update" menüsü üzerinden manuel olarak kontrol etmeniz gerekecek. Eğer bu bölümde göremiyorsanız Medya Oluşturma Aracı ve Güncelleme Yardımcısı'nı kullanabilirsiniz.

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Güncelleme neler getiriyor?

Mayıs güncellemesi Cortana sesli asistanına yeni özellikler ve değiştirilmiş bir arayüz kazandırıyor. Görev çubuğundan kaldırılan Cortana artık ayrı bir pencerede çalışıyor. Sesli asistan Microsoft Store üzerinden güncellenebilen bir uygulama haline geldi.

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Windows Arama özelliği disk ve CPU kullanımını otomatik olarak azaltacak yeni bir algoritma ile güncellendi. Arama dizin oluşturucusu, en yoğun kullanım zamanlarını (örneğin oyun modu) algılayarak çalışmayı durdurabilecek. Böylelikle arka planda indeksleme yaparak CPU'ya gereksiz yere ek yük bindirmeyecek.

Windows 10 2004, ikinci nesil WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) ile geliyor. İşletim sistemine entegre edilen WSL2, yerleşik Linux çekirdeğine sahip. Bu sayede daha hızlı bir performans vadediyor. Bununla birlikte Linux tabanlı uygulamalar artık grafik işlemcisini ve grafik arayüzünü kullanabilecek.

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Oyun deneyimini geliştiriyor

Mayıs 2020 Güncellemesi, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Windows 10 artık Raytracing Tier 1.1 ve Mesh Shader gibi yeni DirectX 12 Ultimate özelliklerini destekliyor. Ayrıca WDDM 2.7 desteği sayesinde çoklu monitör kullanımında da bazı iyileştirmeler söz konusu.

Windows 10 2004 beraberinde yeni bir "bulut kurtarma" seçeneği de getiriyor. Artık işletim sistemi çöktüğünde bulut üzerinden yeniden yüklenebilmesi mümkün olacak. Tüm bunlara ek olarak Hesap Makinesi uygulamasının artık tüm pencerelerin üstünde çalışabilecek şekilde ayarlanabileceğini de ekleyelim.

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Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin göze çarpan yenilikleri bunlar olsa da sürüm 2004 itibarıyla işletim sisteminin güvenlik alt yapısı ve diğer birçok bileşeninde çok sayıda irili ufaklı iyileştirmeler de yapıldı. Bu aşamadan sonra tek dileğimiz güncellemenin kullanıcıların canını sıkacak herhangi bir soruna yol açmaması.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/27/whats-new-in-the-windows-10-may-2020-update

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