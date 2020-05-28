Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor

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Xiaomi ve alt markası Redmi, son zamanlarda bir dizi yeni ürün piyasaya sürüyor ve bu yeni telefonların çoğu da 5G özellikli. Şirket CEO'su Lei Jun'un son açıklamaları ise 2020 sonuna kadar 4G telefon üretimini tamamen bırakacakları yönünde.

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6G araştırmalarına başladı

Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun'dan önemli açıklamalar geldi. Jun, yakın zamanda Xinhua tarafından yapılan röportajda, şirketin gelecek planlarını açıkladı. Xiaomi'nin kurucusuna göre 5G, 4K / 8K video konferans, bulut oyunları (oyun akışı) ve otomatik pilot gibi uygulamalar sektörde devrim yaratmaya başladı ve bu nedenle Xiaomi artık yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi isteyen bu teknolojiler için 5G telefonlarını piyasaya sürmeye odaklanmış durumda.

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Röportajda, Xiaomi'nin bu yıl sonuna kadar 4G telefonları piyasaya sürmeye devam edeceği ve önümüzdeki yıldan itibaren de 5G cihazlara odaklanacağına dikkat çekilirken, şirketin ayrıca mobil ve AIoT teknolojisine daha fazla odaklanacağı ifade edilmiş. Xiaomi'nin ayrıca 6G ve uydu internet teknolojisi üzerinde araştırmalarını sürdürdüğü de belirtiliyor. Önümüzdeki yıl başta Çin olmak üzere birkaç büyük cep telefonu pazarının 5G teknolojisine hazır olması da, şirketin bu kararı alınmasının başlıca nedenlerinden biri.

http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/25/c_1126029513.htm

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