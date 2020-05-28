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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi radikal bir karar aldı. Şirket 2020 yılının sonundan itibaren 4G teknolojisini destekleyen telefonların üretimini sonlandırmayı planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi ve alt markası Redmi, son zamanlarda bir dizi yeni ürün piyasaya sürüyor ve bu yeni telefonların çoğu da 5G özellikli. Şirket CEO'su Lei Jun'un son açıklamaları ise 2020 sonuna kadar 4G telefon üretimini tamamen bırakacakları yönünde.

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    6G araştırmalarına başladı

    Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun'dan önemli açıklamalar geldi. Jun, yakın zamanda Xinhua tarafından yapılan röportajda, şirketin gelecek planlarını açıkladı. Xiaomi'nin kurucusuna göre 5G, 4K / 8K video konferans, bulut oyunları (oyun akışı) ve otomatik pilot gibi uygulamalar sektörde devrim yaratmaya başladı ve bu nedenle Xiaomi artık yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi isteyen bu teknolojiler için 5G telefonlarını piyasaya sürmeye odaklanmış durumda.

    Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor
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    Röportajda, Xiaomi'nin bu yıl sonuna kadar 4G telefonları piyasaya sürmeye devam edeceği ve önümüzdeki yıldan itibaren de 5G cihazlara odaklanacağına dikkat çekilirken, şirketin ayrıca mobil ve AIoT teknolojisine daha fazla odaklanacağı ifade edilmiş. Xiaomi'nin ayrıca 6G ve uydu internet teknolojisi üzerinde araştırmalarını sürdürdüğü de belirtiliyor. Önümüzdeki yıl başta Çin olmak üzere birkaç büyük cep telefonu pazarının 5G teknolojisine hazır olması da, şirketin bu kararı alınmasının başlıca nedenlerinden biri.



    http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/25/c_1126029513.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mistybeedy (on ) 2 sa.
    Mantıksız Türkiye'de bile 4G her yerde çekmezken telefonda sadece 5G desteğinin olması :/
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    yc#1 (Yavuz Can) 17 dk. Mistybeedy
    Yeni telefonlar geriye doğru uyumlu olur. 5G şebeke yoksa 4,5G, 3G hatta 2G bağlanır. Telefon satışları düşüp insanların yenileme süreleri uzayınca karlılığın daha yüksek olduğu ürünlere yönelmek istiyorlar.
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    GwynBleidd48 2 sa.
    5gsiz telefon almak şuan gereksizdi.(acil ihtiyaç dışında) İyi karar
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    kpln04 (volkan kaplan) 2 sa.
    4Gyi sabırsızlıkla bekliyordum ama hiç kullanmadım neredeyse

    Fazla enerji tüketmekten başka yararı olmadı benim için
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    darkaura 2 sa. kpln04
    hic faydasi olmadigindan emin miyiz? keza 4g olmasa su an ayni parayi 1gb 2gb paketlere oduyor olurdunuz. sistemde sisme olmadikdan sonra 3g de tek kisiye yeterli kullanim hizi sunabiliyor, burda anahtar nokta sistemde sisme olmadikdan sonra. keza 4g tum kullanilacilara sunulan toplam tepe hizi artiriyor, sistem daha cok kullanici kaldirabiliyor sismiyor. bu sayede kisi basina verilen paket limitleride artirilebiliyor. keza limitin olmasinin nedeni operatorun uyuzlugu degil, altyapinin asiri kullanimla sismemesi icin.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 sa. kpln04
    Özellikle 900 MHz 4G ciddi anlamda şarj dostu. 3G'de cayır cayır ısınan telefon 4G'de neredeyse ısınmıyor.



    Olay sadece hız değil. 4G 3G'ye göre daha stabil bağlantı sunuyor. Bu genel deneyime yansıyor.
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    Musty3535123 2 sa.
    mantıklı, 2.5 senelik mi6 mı 2021 de beyendiğim bir 5g telefona güncelleyeceğim. şuan için 5g dışında telefon değişimini gerektirecek bir teknoloji yok. bu saatten sonrada 5g siz telefon alınmaz.
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