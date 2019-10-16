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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows telefon kullanıcılarına kötü haber

    Yazılım devi Microsoft, Windows Phone 8.1 uygulama mağazasının 16 Aralık 2019 tarihinde kapanacağını açıkladı. Bu tarihten sonra cihazlara uygulama indirmek mümkün olmayacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows telefon kullanıcılarına kötü haber
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    Microsoft, 11 Temmuz 2017 tarihinde Windows Phone 8.1 desteğini sona erdirmiş ve mobil işletim sistemi için güncelleme yayınlamayı bırakmıştı. Yazılım devi şimdi de uygulama mağazasının kapanış tarihini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "DisplayMate, Pixel 4 XL'in OLED ekranına mümkün olan en yüksek puanı verdi"

    Microsoft'un destek sayfasında yer alan güncel bilgiye göre Windows Phone 8.1 yüklü telefonlar için Windows Phone Store, 16 Aralık 2019 tarihinde kapanacak. Yani bu tarihten sonra kullanıcılar cihazlarına uygulama indiremeyecekler.

    Windows telefon kullanıcılarına kötü haber
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft: Windows 10 Mobile'a geçin

    Yüklenmiş olan uygulamalar çalışmaya devam edecek ancak kaldırıldıktan sonra geri yüklemek mümkün olmayacak. Microsoft kullanıcılara cihazlarını Windows 10 Mobile'a yükseltmelerini öneriyor.

    Bununla birlikte şirketin 10 Aralık 2019 tarihinde Windows 10 Mobile deseğini de sona erdireceğini hatırlatalım. Ancak uygulama mağazasına erişim bir süre açık kalacak.



    https://support.microsoft.com/en-us/help/4340298/support-options-for-nokia-lumia-and-feature-phone-devices Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Sipihrz 1 sa.
    Windows Mobil kullanıcıları yılda en az 4 kötü haber alıyor kahrından ölmeleri gerek ??
    Yanıtla +2
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    kpln04 1 sa.
    Ulan miki tamda lumia 925 almışken yapılır mı bu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    John D. Rockefeller 12 dk. kpln04
    windows 10 yükleniyor diye biliyorum o cihazlara bir araştırın isterseniz.
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    ShaNexxx 1 sa.
    Direnmeye devam ediyorum.
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