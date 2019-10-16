Windows telefon kullanıcılarına kötü haber

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Microsoft, 11 Temmuz 2017 tarihinde Windows Phone 8.1 desteğini sona erdirmiş ve mobil işletim sistemi için güncelleme yayınlamayı bırakmıştı. Yazılım devi şimdi de uygulama mağazasının kapanış tarihini açıkladı.

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Microsoft'un destek sayfasında yer alan güncel bilgiye göre Windows Phone 8.1 yüklü telefonlar için Windows Phone Store, 16 Aralık 2019 tarihinde kapanacak. Yani bu tarihten sonra kullanıcılar cihazlarına uygulama indiremeyecekler.

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Microsoft: Windows 10 Mobile'a geçin

Yüklenmiş olan uygulamalar çalışmaya devam edecek ancak kaldırıldıktan sonra geri yüklemek mümkün olmayacak. Microsoft kullanıcılara cihazlarını Windows 10 Mobile'a yükseltmelerini öneriyor.

Bununla birlikte şirketin 10 Aralık 2019 tarihinde Windows 10 Mobile deseğini de sona erdireceğini hatırlatalım. Ancak uygulama mağazasına erişim bir süre açık kalacak.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4340298/support-options-for-nokia-lumia-and-feature-phone-devices