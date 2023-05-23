Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 için bir dizi güvenlik açığını düzelten KB5026361 yamasını yayınladı. Ancak gelen haberlere göre, bazı kullanıcılar işletim sisteminde "mavi ekran" da dahil olmak üzere ciddi hatalarla karşılaşıyor.

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Güncelleme sonrasında karşılaşılan en yaygın sorun, mavi ekran (BSoD) hatası. Microsoft belgelerine göre, bu hata bozuk veya yeniden boyutlandırılmış bootcat.cache dosyasından kaynaklanıyor. Olası bir çözüm olarak da bu dosyanın üzerine yazmak için bir önyükleme diski kullanılması öneriliyor.

Microsoft henüz açıklama yapmadı

Buna ek olarak, kullanıcılar güncellemeyi yüklemeye çalışırken 0x800f0922 hatasından ve cihazın rastgele yeniden başlatılmasından da şikayetçi durumdalar.

Tam Boyutta Gör Microsoft ise henüz bu can sıkıcı durum hakkında yorum yapmış değil ve şirketin ne zaman bir hata düzeltmesi yayınlayacağı bilinmiyor. Microsoft'un muhtemelen halihazırda kullanıcı geri bildirimlerini incelediği ve bir çözüm üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

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Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorununa neden oluyor