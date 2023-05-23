Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorununa neden oluyor

Güncelleme sonrasında karşılaşılan en yaygın sorun, mavi ekran (BSoD) hatası. Microsoft belgelerine göre, bu hata bozuk veya yeniden boyutlandırılmış bootcat.cache dosyasından kaynaklanıyor. Olası bir çözüm olarak da bu dosyanın üzerine yazmak için bir önyükleme diski kullanılması öneriliyor.
Microsoft henüz açıklama yapmadı
Buna ek olarak, kullanıcılar güncellemeyi yüklemeye çalışırken 0x800f0922 hatasından ve cihazın rastgele yeniden başlatılmasından da şikayetçi durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.