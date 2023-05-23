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    Anlık Bildirim

    Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorununa neden oluyor

    Microsoft'un yayınladığı en son Windows 10 güncellemesi bilgisayarları çökertiyor. Kullanıcılar mavi ekran hatasından şikayetçi durumda.                         
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    Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorununa neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 için bir dizi güvenlik açığını düzelten KB5026361 yamasını yayınladı. Ancak gelen haberlere göre, bazı kullanıcılar işletim sisteminde "mavi ekran" da dahil olmak üzere ciddi hatalarla karşılaşıyor.

    Güncelleme sonrasında karşılaşılan en yaygın sorun, mavi ekran (BSoD) hatası. Microsoft belgelerine göre, bu hata bozuk veya yeniden boyutlandırılmış bootcat.cache dosyasından kaynaklanıyor. Olası bir çözüm olarak da bu dosyanın üzerine yazmak için bir önyükleme diski kullanılması öneriliyor.

    Microsoft henüz açıklama yapmadı

    Buna ek olarak, kullanıcılar güncellemeyi yüklemeye çalışırken 0x800f0922 hatasından ve cihazın rastgele yeniden başlatılmasından da şikayetçi durumdalar.

    Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorununa neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ise henüz bu can sıkıcı durum hakkında yorum yapmış değil ve şirketin ne zaman bir hata düzeltmesi yayınlayacağı bilinmiyor. Microsoft'un muhtemelen halihazırda kullanıcı geri bildirimlerini incelediği ve bir çözüm üzerinde çalıştığı düşünülüyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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