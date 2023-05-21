Grand Theft Auto 5 satışları 180 milyonu aştı

Grand Theft Auto 5, 10 yıl önce çıktı, ancak hala serinin önemli bir parçası ve bu da yukarıda bahsedilen satış rakamına ulaşmasına yardımcı oldu. Oyun PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher), Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te mevcut.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.