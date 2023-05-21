Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive son mali raporunda Grand Theft Auto serisi sevkiyatlarını güncelledi. Mart 2023 itibariyle, seri dünya çapında 400 milyon kopya sattı ve Grand Theft Auto 5 bu rakamın %45'ini oluşturuyor. Bu da beşinci oyunun satışlarının 180 milyon kopyayı aştığı anlamına geliyor.

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Grand Theft Auto 5, 10 yıl önce çıktı, ancak hala serinin önemli bir parçası ve bu da yukarıda bahsedilen satış rakamına ulaşmasına yardımcı oldu. Oyun PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher), Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te mevcut.

Tam Boyutta Gör Oyunun her çeyrekte milyonlarca dolar kazandıran çok oyunculu modu Grand Theft Auto Online da gelirin artmasına yardımcı oluyor. Take-Two Interactive raporda Grand Theft Auto 5'in (tek oyunculu ve çok oyunculu) şirketin en büyük üçüncü gelir kaynağı olduğunu da açıkladı.

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Grand Theft Auto 5 satışları 180 milyonu aştı