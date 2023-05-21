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    Grand Theft Auto 5 satışları 180 milyonu aştı

    Take-Two Interactive yayınladığı son mali raporunda popüler Grand Theft Auto serisinin satış rakamlarını paylaştı ve aslan payını GTA 5 oluşturuyor.             
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    Grand Theft Auto 5 satışları 180 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Take-Two Interactive son mali raporunda Grand Theft Auto serisi sevkiyatlarını güncelledi. Mart 2023 itibariyle, seri dünya çapında 400 milyon kopya sattı ve Grand Theft Auto 5 bu rakamın %45'ini oluşturuyor. Bu da beşinci oyunun satışlarının 180 milyon kopyayı aştığı anlamına geliyor.

    GTA 5'in modası geçmiyor

    Grand Theft Auto 5, 10 yıl önce çıktı, ancak hala serinin önemli bir parçası ve bu da yukarıda bahsedilen satış rakamına ulaşmasına yardımcı oldu. Oyun PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher), Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te mevcut.

    Grand Theft Auto 5 satışları 180 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Oyunun her çeyrekte milyonlarca dolar kazandıran çok oyunculu modu Grand Theft Auto Online da gelirin artmasına yardımcı oluyor. Take-Two Interactive raporda Grand Theft Auto 5'in (tek oyunculu ve çok oyunculu) şirketin en büyük üçüncü gelir kaynağı olduğunu da açıkladı.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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