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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 yıl sonuna kadar isteğe bağlı güncelleme almayacak

    Yaklaşan tatiller sebebiyle Microsoft, bu yılın sonuna kadar Windows 10'a isteğe bağlı güncellemelerin gelmeyeceğini açıkladı.
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    Windows
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 yıl sonuna kadar isteğe bağlı güncelleme almayacak

    Microsoft, yaklaşan tatiller nedeniyle genel merkezindeki azalacak olan iş gücünü öne sürerek Windows 10 isteğe bağlı güncellemelerinin dağıtımını Aralık 2020'de askıya alacağını söyledi. Microsoft, Ocak 2021 itibariyle normal programa döneceklerini belirtti.

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    Güvenlik güncelleştirmeleri devam edecek

    Yazılım devi bu kararı, yaklaşan noel ve yeni yıl tatillerinde Microsoft'un Redmond'daki merkezinde yaşanacak olan "asgari etkinlik" ile açıklıyor. Geliştiricilerin işletim sistemleri için genellikle ayda birkaç güncelleme yayınlamalarına rağmen, yaklaşan tatiller kısa bir ara vermelerine neden oldu.

    Aralık ayında isteğe bağlı güncellemelerin gelmeyecek olması her zamanki gibi çalışmaya devam edecek olan güvenlik güncellemelerini etkilemeyecek.Duraklama, yalnızca tatil döneminin sonuna kadar sürecek ve ardından Microsoft önceki programına geri dönecek.



    https://www.gizchina.com/2020/11/14/microsoft-will-stop-actively-updating-windows-10-until-the-end-of-this-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    tanerss (Taner ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme düşmanı arkadaşlar çözüm basit Windows LTSC kuruyorsunuz 2028 yılına kadar sadece güvenlik güncellemesi alacak. Başka hiçbir güncelleme almıyor. Hiç güncelleme almamaktansa LTSC kurun.
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    ramowarr (ramazan kaya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun firmaları linux a yönelse de biz de bıraksak artık bu windowsu ...
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 güncellemelerini her zaman kapalı tutuyorum, yılda 1 falan yeni Windows sürümüyle temiz kurulum yapıyorum. Öneririm.

    Nasıl kapatacağım diyenler Google'a "Sledgehammer - WUMT" yazsınlar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 ay yerine sonsuza dek zorunlu güncelleştirmeyi bizim kararımıza bıraksalar daha akılca bir karar olurdu ama MS'in bizi dinlediği nerede görülmüş
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    001ATB (Ahmet ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows adamı kanser eder...
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    interwap (Volkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen bir güncelleme geldi ve kendi otomatik zorla başlattı. İlk defa böyle oluyor.
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    Musty3535123 9 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    aynen, benide çıldırttı. O güncellemeden sonrada pc deki tüm hesaplardan çıkış yaptı; yeniden şifre girmemi istiyor ve bu durum her pc açılışında tekrar ediyor. outlook bozuldu, bazen açılmıyor bazen açılıyor sonra kitleniyor. çözemedim bir türlü.
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