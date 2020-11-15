Windows 10 yıl sonuna kadar isteğe bağlı güncelleme almayacak

Microsoft, yaklaşan tatiller nedeniyle genel merkezindeki azalacak olan iş gücünü öne sürerek Windows 10 isteğe bağlı güncellemelerinin dağıtımını Aralık 2020'de askıya alacağını söyledi. Microsoft, Ocak 2021 itibariyle normal programa döneceklerini belirtti.

Ayrıca Bkz. "2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis"

Güvenlik güncelleştirmeleri devam edecek

Yazılım devi bu kararı, yaklaşan noel ve yeni yıl tatillerinde Microsoft'un Redmond'daki merkezinde yaşanacak olan "asgari etkinlik" ile açıklıyor. Geliştiricilerin işletim sistemleri için genellikle ayda birkaç güncelleme yayınlamalarına rağmen, yaklaşan tatiller kısa bir ara vermelerine neden oldu.

Aralık ayında isteğe bağlı güncellemelerin gelmeyecek olması her zamanki gibi çalışmaya devam edecek olan güvenlik güncellemelerini etkilemeyecek.Duraklama, yalnızca tatil döneminin sonuna kadar sürecek ve ardından Microsoft önceki programına geri dönecek.

https://www.gizchina.com/2020/11/14/microsoft-will-stop-actively-updating-windows-10-until-the-end-of-this-year/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.