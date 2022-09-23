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    Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda sorunlara neden oluyor

    Kısa süre önce yayınlanan Windows 11 22H2 güncellemesinin oyunlarda performans sorunlarına yol açtığı bildirildi. Can sıkıcı hata Nvidia ekran kartına sahip sistemleri etkiliyor.
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    Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda sorunlara neden oluyor
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    Yazılım devi Microsoft kısa bir süre önce Windows 11'e yönelik ilk büyük güncellemeyi yayınlamıştı. İşletim sistemine bir dizi yeni özellik kazandıran Windows 11 22H2 güncellemesi her zaman olduğu gibi kullanıcıların canını sıkan bazı sorunları da beraberinde getirdi.

    Hafta içinde kullanıma sunulan Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda performans sorunlarına neden oluyor. Söz konusu hatanın Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarları etkilediğini belirtelim. Kullanıcılar oyun sırasında gecikmelerden ve donmalardan şikayet ediyor.

    Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda sorunlara neden oluyor
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    Güncellemeden sonra oyunlar kâbusa döndü

    Windows 11 22H2 güncellemesini yükleyen kullanıcılar oyunlarda CPU kullanımının önemli ölçüde düşmesi nedeniyle (bazı durumlarda %80'den %5'e) ciddi donmalar ve gecikmeler yaşadıklarını söylüyorlar. Ayrıca kararsız FPS hızları ve seste takılma gibi hatalar da baş göstermiş durumda.

    Kullanıcılardan biri önceki güncellemeye geri döndükten sonra oyun deneyiminin çok daha iyi hale geldiğini belirtiyor. Nvidia temsilcileri ise sorunun farkında olduklarını ve çözüm arandığını açıkladı. Düzeltilene kadar önceki sürüme geri dönülmesi öneriliyor.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/xj877b/comment/ip8qys8/ https://www.bleepingcomputer.com/news/gaming/windows-11-22h2-causing-gaming-issues-for-some-nvidia-users/
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