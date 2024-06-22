Windows 11 Başlat menüsünden telefon bildirimleri ve pil durumu görülebilecek

Phone Link, Başlat menüsüne entegre ediliyor
Phone Link’in Başlat menüsüne entegre edilmesiyle birlikte kullanıcılar, Android telefonları hakkında çoğu bilgiye zahmetsizce erişebilecek. Şu anda telefonun bağlantı durumu, pil seviyesi, mesajlar, aramalar, fotoğraflar ve bunlara ilişkin bildirimlere Phone Link uygulamasını açmak gerekiyor.
Microsoft, “Önemli bir güncellemeyi veya anı asla kaçırmamanızı sağlamak için telefon mesajlarınıza, aramalarınıza ve fotoğraflarınıza doğrudan Başlat’tan erişin. Telefonunuzda yaptığınız en son işlemlere kaldığınız yerden devam edin; hepsi, Başlat menüsü deneyiminize kusursuz bir şekilde entegre edildi.” diyor.
Microsoft, yeni entegrasyonu Windows Insider kullanıcılarıyla test ediyor. Özelliğin şimdilik Android ile çalıştığını, iOS desteğinin daha sonra geleceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.