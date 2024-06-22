Windows 11 Başlat menüsünden telefon bildirimleri ve pil durumu görülebilecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Telefon Bağlantısı (Phone Link) özelliklerinin Windows 11 Başlat menüsüne entegrasyonunu test etmeye başladı. Bu, Android telefon kullanan Windows 11 kullanıcılarının telefonlarının pil durumunu, mesajları, aramaları, fotoğrafları ve daha fazlasını doğrudan Başlat menüsünden görüntülemelerine olanak tanıyacak.

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Phone Link, Başlat menüsüne entegre ediliyor

Phone Link’in Başlat menüsüne entegre edilmesiyle birlikte kullanıcılar, Android telefonları hakkında çoğu bilgiye zahmetsizce erişebilecek. Şu anda telefonun bağlantı durumu, pil seviyesi, mesajlar, aramalar, fotoğraflar ve bunlara ilişkin bildirimlere Phone Link uygulamasını açmak gerekiyor.

Microsoft, “Önemli bir güncellemeyi veya anı asla kaçırmamanızı sağlamak için telefon mesajlarınıza, aramalarınıza ve fotoğraflarınıza doğrudan Başlat’tan erişin. Telefonunuzda yaptığınız en son işlemlere kaldığınız yerden devam edin; hepsi, Başlat menüsü deneyiminize kusursuz bir şekilde entegre edildi.” diyor.

Microsoft, yeni entegrasyonu Windows Insider kullanıcılarıyla test ediyor. Özelliğin şimdilik Android ile çalıştığını, iOS desteğinin daha sonra geleceğini belirtelim.

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Windows 11 Başlat menüsünden telefon bildirimleri görülebilecek