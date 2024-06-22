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    Anlık Bildirim

    Windows 11 Başlat menüsünden telefon bildirimleri ve pil durumu görülebilecek

    Microsoft, Telefon Bağlantısı'nı Windows 11 Başlat menüsüne entegre ediyor. Bu entegrasyon sayesinde Android telefon kullanıcıları bildirimler, pil durumu ve fazlasına daha hızlı erişebilecek.
    windows 11 başlat menüsü phone link (telefon bağlantısı) Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Telefon Bağlantısı (Phone Link) özelliklerinin Windows 11 Başlat menüsüne entegrasyonunu test etmeye başladı. Bu, Android telefon kullanan Windows 11 kullanıcılarının telefonlarının pil durumunu, mesajları, aramaları, fotoğrafları ve daha fazlasını doğrudan Başlat menüsünden görüntülemelerine olanak tanıyacak.

    Phone Link’in Başlat menüsüne entegre edilmesiyle birlikte kullanıcılar, Android telefonları hakkında çoğu bilgiye zahmetsizce erişebilecek. Şu anda telefonun bağlantı durumu, pil seviyesi, mesajlar, aramalar, fotoğraflar ve bunlara ilişkin bildirimlere Phone Link uygulamasını açmak gerekiyor.

    Microsoft, “Önemli bir güncellemeyi veya anı asla kaçırmamanızı sağlamak için telefon mesajlarınıza, aramalarınıza ve fotoğraflarınıza doğrudan Başlat’tan erişin. Telefonunuzda yaptığınız en son işlemlere kaldığınız yerden devam edin; hepsi, Başlat menüsü deneyiminize kusursuz bir şekilde entegre edildi.” diyor.

    Microsoft, yeni entegrasyonu Windows Insider kullanıcılarıyla test ediyor. Özelliğin şimdilik Android ile çalıştığını, iOS desteğinin daha sonra geleceğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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