Microsoft, Windows 11'de Android uygulama desteğini kesiyor

Tam Boyutta Gör Android için Windows Alt Sistemi (WSA) özeliği sayesinde Windows 11’de Amazon Appstore üzerinden neredeyse tüm Android uygulamaları yüklenip çalıştırılabiliyor. Microsoft, 2021’den beri kullanımda olan bu özelliğe desteği kestiğini açıkladı.

Android telefonlar Windows 11'de webcam olarak kullanılabiliyor 5 gün önce eklendi

Son tarih 5 Mart 2025

Microsoft’un açıklamasına göre, Windows’taki Amazon Uygulama Mağazası ve Windows Alt Sistemi’ne bağlı tüm uygulamalar ve oyunlar 5 Mart 2025’ten itibaren artık desteklenmeyecek. Amazon Appstore veya Android uygulamalarını yüklemiş olan Windows 11 kullanıcıları, bu tarihe kadar uygulamalara erişmeye devam edecek ancak sonrasında kullanamayacak. Amazon da yarından itibaren yeni kullanıcıların Microsoft Store’dan Amazon Appstore’u indirmesini engellemeyi planlıyor.

Microsoft’un WSA desteğini sonlandırması, Android uygulamalarını Windows'ta çalıştırmanın imkansız olacağı anlamına gelmiyor; BlueStacks gibi birçok Android emülatör mevcut.

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Windows 11'de Android uygulamaları yüklenemeyecek