Windows 11, yaygın olmayan Bluetooth cihazları eşleştirmeyi kolaylaştıracak

Henüz geliştiricilere açık olan Windows 11 yapı 26052, Bluetooth bulunabilirliğinin çalışma biçimini değiştiriyor. İşletim sistemi artık yakındaki tüm cihazları düzgün bir şekilde algılıyor ve yaygın olmayan cihaz türü eşleştiriliyorsa ayrı bir listede filtreliyor. Artık ayarların değiştirilmesi gerekmiyor. Yakındaki Bluetooth cihazları listesinin altında “Tüm aygıtları göster” seçeneğine tıklayarak diğer çevre birimlerine erişilebiliyor.
Windows 11 sürüm 24H2 yapı 26052 yüklüyse, Hızlı Erişim menüsünden “Tüm aygıtları göster” seçeneğine erişmek mümkün. Kararlı sürümü kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yakındaki tüm cihazları gördüğünden emin olmak istiyorsanız, Ayarlar - Bluetooth ve Aygıtlar - Aygıtlar’a gidip açılır menüden Gelişmiş’i seçmeniz gerekiyor.
Windows 11 build 26052, mikrofonunuzu test etmeniz bir araç, renk profillerini yönetmenizi sağlayan bir araç, Windows’un sesinizi kullanarak metinleri seslendirmesini sağlayan yeni erişilebilirlik özelliği, yerleşik süper çözünürlük gibi yenilikler de içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.