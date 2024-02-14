Windows 11, yaygın olmayan Bluetooth cihazları eşleştirmeyi kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Windows 11’de çok yaygın kullanılmayan Bluetooth bağlantılı cihazları eşleştirmek biraz zor. Bilindik bir Bluetooth aygıtı eşleştirmeye çalışmıyorsanız, mevcut çevre birimleri listesinde görünmüyor ve Ayarlar uygulamasına girip bakmanız gerekiyor. Microsoft, bunu değiştirmek ve eşleştirme adımını basitleştirmek istiyor.

Windows 11 24H2 güncellemesinin yıl sonu çıkacağı açıklandı 4 gün önce eklendi

Henüz geliştiricilere açık olan Windows 11 yapı 26052, Bluetooth bulunabilirliğinin çalışma biçimini değiştiriyor. İşletim sistemi artık yakındaki tüm cihazları düzgün bir şekilde algılıyor ve yaygın olmayan cihaz türü eşleştiriliyorsa ayrı bir listede filtreliyor. Artık ayarların değiştirilmesi gerekmiyor. Yakındaki Bluetooth cihazları listesinin altında “Tüm aygıtları göster” seçeneğine tıklayarak diğer çevre birimlerine erişilebiliyor.

Windows 11 sürüm 24H2 yapı 26052 yüklüyse, Hızlı Erişim menüsünden “Tüm aygıtları göster” seçeneğine erişmek mümkün. Kararlı sürümü kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yakındaki tüm cihazları gördüğünden emin olmak istiyorsanız, Ayarlar - Bluetooth ve Aygıtlar - Aygıtlar’a gidip açılır menüden Gelişmiş’i seçmeniz gerekiyor.

Windows 11 build 26052, mikrofonunuzu test etmeniz bir araç, renk profillerini yönetmenizi sağlayan bir araç, Windows’un sesinizi kullanarak metinleri seslendirmesini sağlayan yeni erişilebilirlik özelliği, yerleşik süper çözünürlük gibi yenilikler de içeriyor.

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Windows 11, yaygın olmayan Bluetooth cihazları daha kolay bulacak