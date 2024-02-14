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    Windows 11, yaygın olmayan Bluetooth cihazları eşleştirmeyi kolaylaştıracak

    Microsoft, Windows 11'in yeni sürümünde Bluetooth cihazların bulunabilirliğini iyileştiren yeni özelliği kullanıma sundu. Bluetooth aksesuarı bağlandığında listede görünmemesi sorunu çözülmüş oldu.
    windows 11 bluetooth bulunabilirliği yeni menü Tam Boyutta Gör
    Windows 11’de çok yaygın kullanılmayan Bluetooth bağlantılı cihazları eşleştirmek biraz zor. Bilindik bir Bluetooth aygıtı eşleştirmeye çalışmıyorsanız, mevcut çevre birimleri listesinde görünmüyor ve Ayarlar uygulamasına girip bakmanız gerekiyor. Microsoft, bunu değiştirmek ve eşleştirme adımını basitleştirmek istiyor.

    Henüz geliştiricilere açık olan Windows 11 yapı 26052, Bluetooth bulunabilirliğinin çalışma biçimini değiştiriyor. İşletim sistemi artık yakındaki tüm cihazları düzgün bir şekilde algılıyor ve yaygın olmayan cihaz türü eşleştiriliyorsa ayrı bir listede filtreliyor. Artık ayarların değiştirilmesi gerekmiyor. Yakındaki Bluetooth cihazları listesinin altında “Tüm aygıtları göster” seçeneğine tıklayarak diğer çevre birimlerine erişilebiliyor.

    Windows 11 sürüm 24H2 yapı 26052 yüklüyse, Hızlı Erişim menüsünden “Tüm aygıtları göster” seçeneğine erişmek mümkün. Kararlı sürümü kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yakındaki tüm cihazları gördüğünden emin olmak istiyorsanız, Ayarlar - Bluetooth ve Aygıtlar - Aygıtlar’a gidip açılır menüden Gelişmiş’i seçmeniz gerekiyor.

    Windows 11 build 26052, mikrofonunuzu test etmeniz bir araç, renk profillerini yönetmenizi sağlayan bir araç, Windows’un sesinizi kullanarak metinleri seslendirmesini sağlayan yeni erişilebilirlik özelliği, yerleşik süper çözünürlük gibi yenilikler de içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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