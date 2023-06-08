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    Anlık Bildirim

    Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB aydınlatma kontrolü testi başladı

    Microsoft, Windows 11'in yeni test sürümünü yayınladı. Şirket yeni Dosya Gezgini ve akseauarların RGB aydınlatmalarının kontrol edilmesini sağlayan Dinamik Aydınlatma özelliğini test etmeye başladı.
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    Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB kontrolü testi başladı Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft resmi blog sayfasında Windows 11 test kullanıcıları için 23475 yapı numaralı önizleme sürümünü yayınladığını duyurdu. Şirket işletim sisteminde yeni Dosya Gezgini arayüzü ve RGB aydınlatma kontrolünü test etmeye başladı.

    En önemli güncelleme giderek daha fazla Microsoft Edge tarayıcısına benzeyen Dosya Gezgini'nde yapıldı. Ana ekranda dosya önizleme resimlerine yer verildi. Yeni arayüzde son erişilen ve sık kullanılan dosyalar kullanıcıların elinin altına geliyor.

    Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB kontrolü testi başladı Tam Boyutta Gör

    Buna ek olarak adres çubuğu yerel ve bulut klasörlerini akıllı bir şekilde tanıyacak şekilde güncellendi. OneDrive ile entegre şekilde çalışan adres çubuğu artık kullanıcıların OneDrive senkronizasyon durumunu ve kota bilgilerini görüntülemesini sağlıyor.

    RGB aydınlatma kontrolü de eklendi

    İşletim sisteminin test sürümüne Dosya Gezgini'nin haricinde Dinamik Aydınlatma özelliği de eklendi. HID LampArray standardını kullanan cihazların RGB aydınlatmasını kontrol etmenizi sağlıyor. Şu anda, Razer'ın geniş bir klavye ve fare listesi destekleniyor.

    Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB kontrolü testi başladı Tam Boyutta Gör

    Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer ve Twinkly dahil olmak üzere birçok cihaz üreticisi Dinamik Aydınlatma konusunda Microsoft ile iş birliği kurdu. Kullanıcıların artık RGB kontrolü için sistemlerine çok sayıda uygulama yüklemelerine gerek kalmayacak.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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