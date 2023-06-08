Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB aydınlatma kontrolü testi başladı

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Yazılım devi Microsoft resmi blog sayfasında Windows 11 test kullanıcıları için 23475 yapı numaralı önizleme sürümünü yayınladığını duyurdu. Şirket işletim sisteminde yeni Dosya Gezgini arayüzü ve RGB aydınlatma kontrolünü test etmeye başladı.

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En önemli güncelleme giderek daha fazla Microsoft Edge tarayıcısına benzeyen Dosya Gezgini'nde yapıldı. Ana ekranda dosya önizleme resimlerine yer verildi. Yeni arayüzde son erişilen ve sık kullanılan dosyalar kullanıcıların elinin altına geliyor.

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Buna ek olarak adres çubuğu yerel ve bulut klasörlerini akıllı bir şekilde tanıyacak şekilde güncellendi. OneDrive ile entegre şekilde çalışan adres çubuğu artık kullanıcıların OneDrive senkronizasyon durumunu ve kota bilgilerini görüntülemesini sağlıyor.

RGB aydınlatma kontrolü de eklendi

İşletim sisteminin test sürümüne Dosya Gezgini'nin haricinde Dinamik Aydınlatma özelliği de eklendi. HID LampArray standardını kullanan cihazların RGB aydınlatmasını kontrol etmenizi sağlıyor. Şu anda, Razer'ın geniş bir klavye ve fare listesi destekleniyor.

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Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer ve Twinkly dahil olmak üzere birçok cihaz üreticisi Dinamik Aydınlatma konusunda Microsoft ile iş birliği kurdu. Kullanıcıların artık RGB kontrolü için sistemlerine çok sayıda uygulama yüklemelerine gerek kalmayacak.

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Windows 11'de yeni Dosya Gezgini ve RGB kontrolü testi başladı