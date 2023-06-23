Tam Boyutta Gör YouTube, Aloud adlı yeni bir yapay zeka tabanlı dublaj hizmetini test etmeye başladı. Bu hizmet halihazırda bazı İngilizce kanallarda kullanılabiliyor.

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Bu araç, geleneksel yöntemlerle çeviri oluşturmak için gereken zaman ve paradan tasarruf sağlayacağı gibi, içerik oluşturucuların küresel pazara hızla ulaşmasının da önünü açacak. Şirket Aloud'un "sadece birkaç dakika içinde kaliteli dublaj" sağladığını iddia ediyor. Yeni özellik önce bir metin çevirisi üretiyor ve ardından da ürettiği bu çeviriyi seslendiriyor.

Tamamen ücretsiz

Youtube kanal sahipleri çeviriyi kontrol edip düzenleyebilmenin yanı sıra, çeşitli seçenekler arasından bir konuşmacı da seçebiliyorlar ve tüm bunlar ücretsiz. Buna ek olarak geliştiriciler, gelecekte ses sentezini geliştirmeyi ve hatta sinir ağını, videodaki kişinin temposuna ve dudak hareketlerine senkron olacak şekilde geliştireceklerini vaat ediyorlar.

Bu özellik halihazırda bir grup Youtube kanalında test ediliyor. Şimdilik sadece İngilizce'den İspanyolca ve Portekizce'ye dublaj yapılabilse de, ileride daha fazla dil seçeneği sunulacağı belirtiliyor. Yeni aracı videodaki dişliye tıklayarak bulabilirsiniz. Açılan menüde Ses parçası menüsüne tıklayın ve istediğiniz dili seçin.

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Youtube yapay zeka destekli dublaj özelliğini kullanıma sundu