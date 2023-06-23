Youtube yapay zeka destekli dublaj özelliğini kullanıma sundu

Bu araç, geleneksel yöntemlerle çeviri oluşturmak için gereken zaman ve paradan tasarruf sağlayacağı gibi, içerik oluşturucuların küresel pazara hızla ulaşmasının da önünü açacak. Şirket Aloud'un "sadece birkaç dakika içinde kaliteli dublaj" sağladığını iddia ediyor. Yeni özellik önce bir metin çevirisi üretiyor ve ardından da ürettiği bu çeviriyi seslendiriyor.
Tamamen ücretsiz
Youtube kanal sahipleri çeviriyi kontrol edip düzenleyebilmenin yanı sıra, çeşitli seçenekler arasından bir konuşmacı da seçebiliyorlar ve tüm bunlar ücretsiz. Buna ek olarak geliştiriciler, gelecekte ses sentezini geliştirmeyi ve hatta sinir ağını, videodaki kişinin temposuna ve dudak hareketlerine senkron olacak şekilde geliştireceklerini vaat ediyorlar.
Bu özellik halihazırda bir grup Youtube kanalında test ediliyor. Şimdilik sadece İngilizce'den İspanyolca ve Portekizce'ye dublaj yapılabilse de, ileride daha fazla dil seçeneği sunulacağı belirtiliyor. Yeni aracı videodaki dişliye tıklayarak bulabilirsiniz. Açılan menüde Ses parçası menüsüne tıklayın ve istediğiniz dili seçin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D