Windows 11’de artık donanım izleme için widget'lar kullanılabilecek: Nasıl mı?

Windows 11'de donanım izleme widget'ları
Nasıl aktifleştirilir?
Öte yandan widget’lar şimdilik bazen hatalı bilgiler gösterebiliyor. Zaten Dev Home uygulamasının önzileme sürümünde olmasının bir nedeni de bu. Windows 11'de bu yeni widget'ları denemek istiyorsanız Microsoft Store'a gitmeniz ve Dev Home Preview uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Widget'lar daha sonra Windows Widget'ları bölümünde (Winkey + W) mevcut olacak ve üstteki "+" düğmesini kullanarak bunları ekleyebilirsiniz.Kaynakça https://apps.microsoft.com/store/detail/dev-home-preview/9N8MHTPHNGVV https://www.neowin.net/guides/windows-11-gets-widgets-for-monitoring-cpu-gpu-ram-and-more-here-is-how-to-enable-them/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)