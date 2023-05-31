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    Anlık Bildirim

    Windows 11’de artık donanım izleme için widget'lar kullanılabilecek: Nasıl mı?

    Microsoft, Windows 11’i çeşitli alanlarda geliştirmeye devam ediyor. Firmanın en son Dev Home önizleme uygulamasını yükleyerek CPU, GPU, RAM ve daha fazlasını widget’lar ile izleyebilirsiniz.
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    Windows 11’e donanım izleme widget'ları geldi: Nasıl kullanılır? Tam Boyutta Gör
    Windows Widgets özelliği nihayet CPU, bellek ve GPU kullanımını izlemenize olanak tanıyan bazı faydalı yenilikler alıyor. Microsoft'un Dev Home uygulamasının yeni sürümünde bulunan birkaç yeni widget ile yerel olarak üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan donanımları izlemek artık mümkün.

    Windows 11'de donanım izleme widget'ları

    Windows 11’e donanım izleme widget'ları geldi: Nasıl kullanılır? Tam Boyutta Gör
    Yeni widget'ları işlemci kullanımını ve hızını, bellek kullanımını, GPU sıcaklıklarını ve kullanımını gösterebiliyor. Bunlara ek olarak Wi-Fi veya Ethernet hızlarını izlemek için de kullanılabiliyorlar. Açıkçası bunlar kesinlikle normal widget'lardan ya da MSN'in gereksiz haberlerle dolu akışından çok daha kullanışlı. Elbette donanım izlemeyi HWiNFO64, Game Bar veya Görev Yöneticisinden de yapmak mümkün ancak Windows+W kısayolu ile hızlıca bilgilere erişmek oldukça kullanışlı.

    Nasıl aktifleştirilir?

    Öte yandan widget’lar şimdilik bazen hatalı bilgiler gösterebiliyor. Zaten Dev Home uygulamasının önzileme sürümünde olmasının bir nedeni de bu. Windows 11'de bu yeni widget'ları denemek istiyorsanız Microsoft Store'a gitmeniz ve Dev Home Preview uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Widget'lar daha sonra Windows Widget'ları bölümünde (Winkey + W) mevcut olacak ve üstteki "+" düğmesini kullanarak bunları ekleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://apps.microsoft.com/store/detail/dev-home-preview/9N8MHTPHNGVV https://www.neowin.net/guides/windows-11-gets-widgets-for-monitoring-cpu-gpu-ram-and-more-here-is-how-to-enable-them/
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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

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