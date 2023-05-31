Windows 11’de artık donanım izleme için widget'lar kullanılabilecek: Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Windows Widgets özelliği nihayet CPU, bellek ve GPU kullanımını izlemenize olanak tanıyan bazı faydalı yenilikler alıyor. Microsoft'un Dev Home uygulamasının yeni sürümünde bulunan birkaç yeni widget ile yerel olarak üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan donanımları izlemek artık mümkün.

Windows 11'de donanım izleme widget'ları

Tam Boyutta Gör Yeni widget'ları işlemci kullanımını ve hızını, bellek kullanımını, GPU sıcaklıklarını ve kullanımını gösterebiliyor. Bunlara ek olarak Wi-Fi veya Ethernet hızlarını izlemek için de kullanılabiliyorlar. Açıkçası bunlar kesinlikle normal widget'lardan ya da MSN'in gereksiz haberlerle dolu akışından çok daha kullanışlı. Elbette donanım izlemeyi HWiNFO64, Game Bar veya Görev Yöneticisinden de yapmak mümkün ancak Windows+W kısayolu ile hızlıca bilgilere erişmek oldukça kullanışlı.

Microsoft, Windows'taki web kamerası sorununu düzeltti 23 sa. önce eklendi

Nasıl aktifleştirilir?

Öte yandan widget’lar şimdilik bazen hatalı bilgiler gösterebiliyor. Zaten Dev Home uygulamasının önzileme sürümünde olmasının bir nedeni de bu. Windows 11'de bu yeni widget'ları denemek istiyorsanız Microsoft Store'a gitmeniz ve Dev Home Preview uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Widget'lar daha sonra Windows Widget'ları bölümünde (Winkey + W) mevcut olacak ve üstteki "+" düğmesini kullanarak bunları ekleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11’e donanım izleme widget'ları geldi: Nasıl kullanılır?