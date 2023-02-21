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    Windows 11, Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliğine kavuşuyor: İşte görüntüler

    Insider kullanıcıları için paylaşılan son Windows 11 sürümünde, Microsoft'un yeni bir Dosya Gezgini ve fotoğraf galerisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte yeni görünüm
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    Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce sizlere Microsoft’un Windows 11’deki Dosya Gezgini’nde köklü bir değişikliğe gideceğinden bahsetmiştik. Şimdi de Insider kullanıcıları için paylaşılan Windows 11'in son önizleme sürümünde, şirketin Dosya Gezgini tabanlı yeni bir fotoğraf galerisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor

    Bilindiği üzere Microsoft, Windows 10'dan başlayıp Windows 11'e kadar uzanan Dosya Gezgini'nde ince ayarlar ve iyileştirmeler yapıyor. Albacore tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, Dosya Gezgini'nin "Resim" bölümünün yeniden elden geçirildiğini söyleyebiliriz. Burada yer verilen resimler, küçük satırlar ve adlar halinde listelenmek yerine artık büyük önizlemeler şeklinde görünüyor.

    Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Ek olarak sızdırılan görüntüler, kullanıcıların galeriye eklenecek fotoğraflar için harici klasörler belirleyebileceğini gösteriyor. Panelin sağ tarafında bulunan zaman çizelgesi ise, belirli bir ay veya yıla ait fotoğraflara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak.

    Ayrıca Albacore, yeni Dosya Gezgini'nin WASDK (Windows App SDK) tabanlı olduğunu ve statik ya da dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmak üzere geliştirilen Xaml'ye dayalı olduğunu bildirdi. Mevcut uygulama ile aynı simgeler, renkler ve düzene sahip olan bu sürümün, şu anda ortalamanın altında bir performansa sahip olduğu belirtiliyor. 

    Microsoft’un yenilenmiş Dosya Gezgini'ni 2023 yılı içerisinde kullanıma sunması bekleniyor. Ancak yenilenen Galeri tasarımının güncellemeye dahil olup olmayacağı henüz açıklanmadı. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 11 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 18 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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