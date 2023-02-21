Windows 11, Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliğine kavuşuyor: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce sizlere Microsoft’un Windows 11’deki Dosya Gezgini’nde köklü bir değişikliğe gideceğinden bahsetmiştik. Şimdi de Insider kullanıcıları için paylaşılan Windows 11'in son önizleme sürümünde, şirketin Dosya Gezgini tabanlı yeni bir fotoğraf galerisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 10'dan başlayıp Windows 11'e kadar uzanan Dosya Gezgini'nde ince ayarlar ve iyileştirmeler yapıyor. Albacore tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, Dosya Gezgini'nin "Resim" bölümünün yeniden elden geçirildiğini söyleyebiliriz. Burada yer verilen resimler, küçük satırlar ve adlar halinde listelenmek yerine artık büyük önizlemeler şeklinde görünüyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak sızdırılan görüntüler, kullanıcıların galeriye eklenecek fotoğraflar için harici klasörler belirleyebileceğini gösteriyor. Panelin sağ tarafında bulunan zaman çizelgesi ise, belirli bir ay veya yıla ait fotoğraflara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak.

Ayrıca Albacore, yeni Dosya Gezgini'nin WASDK (Windows App SDK) tabanlı olduğunu ve statik ya da dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmak üzere geliştirilen Xaml'ye dayalı olduğunu bildirdi. Mevcut uygulama ile aynı simgeler, renkler ve düzene sahip olan bu sürümün, şu anda ortalamanın altında bir performansa sahip olduğu belirtiliyor.

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Microsoft’un yenilenmiş Dosya Gezgini'ni 2023 yılı içerisinde kullanıma sunması bekleniyor. Ancak yenilenen Galeri tasarımının güncellemeye dahil olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

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Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor!