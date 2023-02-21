Windows 11, Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliğine kavuşuyor: İşte görüntüler

Windows 11'e Dosya Gezgini tabanlı Galeri özelliği ekleniyor
Bilindiği üzere Microsoft, Windows 10'dan başlayıp Windows 11'e kadar uzanan Dosya Gezgini'nde ince ayarlar ve iyileştirmeler yapıyor. Albacore tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, Dosya Gezgini'nin "Resim" bölümünün yeniden elden geçirildiğini söyleyebiliriz. Burada yer verilen resimler, küçük satırlar ve adlar halinde listelenmek yerine artık büyük önizlemeler şeklinde görünüyor.
Ayrıca Albacore, yeni Dosya Gezgini'nin WASDK (Windows App SDK) tabanlı olduğunu ve statik ya da dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmak üzere geliştirilen Xaml'ye dayalı olduğunu bildirdi. Mevcut uygulama ile aynı simgeler, renkler ve düzene sahip olan bu sürümün, şu anda ortalamanın altında bir performansa sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft’un yenilenmiş Dosya Gezgini'ni 2023 yılı içerisinde kullanıma sunması bekleniyor. Ancak yenilenen Galeri tasarımının güncellemeye dahil olup olmayacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.