Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft, Copilot başta olmak üzere Windows'un yapay zeka yetenekleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bunlardan bazıları, bulut tabanlı hızlandırmanın yanı sıra donanım tabanlı olacak. Son olarak Windows 11'in 24H2 derlemesinde ''Otomatik Süper Çözünürlük'' adı verilen yeni bir özellik daha keşfedildi.

Windows 11'e yerleşik Süper Çözünürlük geliyor

Kaçıranlar için AI tabanlı Süper Çözünürlük özelliği, kenar algılama ve keskinleştirmenin ötesinde görüntülenen içeriğin çok daha kaliteli görünmesini sağlıyor. En basit ifadeyle RTX Video Super Resolution ve AMD FSR teknolojilerini örnek gösterebiliriz. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un bu özelliği yerleşik olarak sunacağı yönünde.

Tam Boyutta Gör Yeni işlevin detayları belirsiz olsa da, Windows 11'in Sistem / Ekran / Grafik seçenekleri sekmesine ekleneceğini görüyoruz. Üstelik oyunlar için burada ek bir seçeneğe daha yer verilmiş. Ancak çalışması için NPU veya AI çekirdeklerine ihtiyaç duyacağı söyleniyor. Yani donanım tabanlı olacak.

Süper Çözünürlük desteğinin Windows uygulamaları için ne kadar gerekli olduğu ayrı bir konu. Zira akla ilk gelen medya oynatıcılar oluyor. Ancak buna benzer bir desteğin halihazırda RTX Video Super Resolution ve AMD FSR ile sunulduğunu hatırlatalım. Görünüşe göre Microsoft, özel sürücülere güvenmek yerine özelliği platformun tamamına entegre etmeyi düşünüyor. Bu da uygulamaların tamamı için destek getirmiş olacak.

Windows 11 24H2 güncellemesinin yıl sonu çıkacağı açıklandı 2 gün önce eklendi

Yeni özelliği ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak Windows 11 24H2 güncellemesinin 2024 sonlarında sunulacağını hatırlatalım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Windows 11'e yerleşik ''Süper Çözünürlük'' özelliği geliyor!