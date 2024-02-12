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    Anlık Bildirim

    Windows 11'e yerleşik ''Süper Çözünürlük'' özelliği geliyor

    Bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak Windows 11 24H2 yapısında yepyeni bir özellik keşfedildi.  Uygulama ve oyunlar için yerleşik ''Süper Çözünürlük'' desteği geliyor. 
    Windows 11'e yerleşik ''Süper Çözünürlük'' özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Microsoft, Copilot başta olmak üzere Windows'un yapay zeka yetenekleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bunlardan bazıları, bulut tabanlı hızlandırmanın yanı sıra donanım tabanlı olacak. Son olarak Windows 11'in 24H2 derlemesinde ''Otomatik Süper Çözünürlük'' adı verilen yeni bir özellik daha keşfedildi.

    Windows 11'e yerleşik Süper Çözünürlük geliyor

    Kaçıranlar için AI tabanlı Süper Çözünürlük özelliği, kenar algılama ve keskinleştirmenin ötesinde görüntülenen içeriğin çok daha kaliteli görünmesini sağlıyor. En basit ifadeyle RTX Video Super Resolution ve AMD FSR teknolojilerini örnek gösterebiliriz. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un bu özelliği yerleşik olarak sunacağı yönünde.

    Windows 11'e yerleşik ''Süper Çözünürlük'' özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni işlevin detayları belirsiz olsa da, Windows 11'in Sistem / Ekran / Grafik seçenekleri sekmesine ekleneceğini görüyoruz. Üstelik oyunlar için burada ek bir seçeneğe daha yer verilmiş. Ancak çalışması için NPU veya AI çekirdeklerine ihtiyaç duyacağı söyleniyor. Yani donanım tabanlı olacak.

    Süper Çözünürlük desteğinin Windows uygulamaları için ne kadar gerekli olduğu ayrı bir konu. Zira akla ilk gelen medya oynatıcılar oluyor. Ancak buna benzer bir desteğin halihazırda RTX Video Super Resolution ve AMD FSR ile sunulduğunu hatırlatalım. Görünüşe göre Microsoft, özel sürücülere güvenmek yerine özelliği platformun tamamına entegre etmeyi düşünüyor. Bu da uygulamaların tamamı için destek getirmiş olacak.

    Yeni özelliği ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak Windows 11 24H2 güncellemesinin 2024 sonlarında sunulacağını hatırlatalım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 16 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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