Windows 11'e yerleşik ''Süper Çözünürlük'' özelliği geliyor

Windows 11'e yerleşik Süper Çözünürlük geliyor
Kaçıranlar için AI tabanlı Süper Çözünürlük özelliği, kenar algılama ve keskinleştirmenin ötesinde görüntülenen içeriğin çok daha kaliteli görünmesini sağlıyor. En basit ifadeyle RTX Video Super Resolution ve AMD FSR teknolojilerini örnek gösterebiliriz. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un bu özelliği yerleşik olarak sunacağı yönünde.
Süper Çözünürlük desteğinin Windows uygulamaları için ne kadar gerekli olduğu ayrı bir konu. Zira akla ilk gelen medya oynatıcılar oluyor. Ancak buna benzer bir desteğin halihazırda RTX Video Super Resolution ve AMD FSR ile sunulduğunu hatırlatalım. Görünüşe göre Microsoft, özel sürücülere güvenmek yerine özelliği platformun tamamına entegre etmeyi düşünüyor. Bu da uygulamaların tamamı için destek getirmiş olacak.
Yeni özelliği ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak Windows 11 24H2 güncellemesinin 2024 sonlarında sunulacağını hatırlatalım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.