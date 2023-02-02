Windows 10 hakimiyeti sürerken Windows 11 yükselişe devam ediyor

Statcounter verilerine göre Windows 11, Ocak 2023 itibariyle yüzde 18,1’e ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek pazar payını elde etti. Buna karşın Windows 10 ise Ocak 2021’deki yüzde 81,5 payına kıyasla yüzde 68,9’a gerilemiş durumda. Ancak dikkat edilmesi gereken detay ise Windows 10’un son ayda kullanıcı sayısını artırmış olması.
En popüler işletim sistemi Android
Geçen ay, Microsoft, daha fazla kullanıcıyı Windows 11'e yönlendirmek amacıyla 31 Ocak 2023'ten itibaren Windows 10 Home, Pro ve Workstation için doğrudan lisans vermeyi durduracağını açıkladı. Ancak şirket, 14 Ekim 2025'e kadar bilgisayarları virüslerden, casus yazılımlardan ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korumak için Windows 10'un güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğinin altını çizdi.
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?