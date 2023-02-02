Windows 10 hakimiyeti sürerken Windows 11 yükselişe devam ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows 11 işletim sistemi kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bununla birlikte işletim sisteminin büyümesi yavaş olsa da emin adımlarla büyüyor. Giderek daha olgunlaşan Windows 11, yeni kullanıcılar kazansa da Windows 10 ile arasında halen büyük bir boşluk var.

Windows 11 büyümesi yavaş

Statcounter verilerine göre Windows 11, Ocak 2023 itibariyle yüzde 18,1’e ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek pazar payını elde etti. Buna karşın Windows 10 ise Ocak 2021’deki yüzde 81,5 payına kıyasla yüzde 68,9’a gerilemiş durumda. Ancak dikkat edilmesi gereken detay ise Windows 10’un son ayda kullanıcı sayısını artırmış olması.

Tam Boyutta Gör Aktarılan verilere göre Windows 11, hâlâ 5 bilgisayardan 1'inden daha azında bulunuyor. Öte yandan Valve’in Steam anketi verilerinde ise oyuncular arasında Windows 11 çok daha popüler. Anketlere katılan kullanıcıların yüzde 30’u Windows 11’i kullanıyor. Windows 10’un buradaki pazar payı ise yüzde 63.

En popüler işletim sistemi Android

Tam Boyutta Gör Bu arada Statcounter'a göre Windows 7 halen yüzde 9,55’lik bir paya sahip ve bir süredir benzer seviyede ilerliyor. Tüm masaüstü işletim sistemlerine baktığımızda ise Windows’un pazarın yüzde 74,14’üne, Mac OS’un ise yüzde 15,3’üne sahip olduğunu görüyoruz. Piyasadaki tüm cihazlarda kullanılan işletim sistemlerinde ise Android’in yüzde 42,99 ile lider olduğu görülmekte. Android’i yüzde 29,2’lik pay ile Windows ve yüzde 17,2’lik pay ile iOS takip ediyor.

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Geçen ay, Microsoft, daha fazla kullanıcıyı Windows 11'e yönlendirmek amacıyla 31 Ocak 2023'ten itibaren Windows 10 Home, Pro ve Workstation için doğrudan lisans vermeyi durduracağını açıkladı. Ancak şirket, 14 Ekim 2025'e kadar bilgisayarları virüslerden, casus yazılımlardan ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korumak için Windows 10'un güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğinin altını çizdi.

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Windows 11 emin adımlarla büyürken Windows 10 liderliğini koruyor