Tam Boyutta Gör OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotu teknoloji camiasında büyük ilgi görmüş durumda. Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ye milyarlarca dolar yatırım yapması büyük beklentileri de beraberinde getirdi. Bu iş birliği Windows işletim sisteminde daha fazla yapay zeka entegrasyonu ile sonuçlanabilir.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 1 ay önce eklendi

Yazılım devine yakın kaynaklara göre şirket şu anda Windows 12'yi geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft bir sonraki büyük işletim sistemi yinelemesinde yapay zeka tabanlı özelliklere ağırlık verecek. Posta, Takvim, Saat ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarda OpenAI destekli öneriler veya uyarılarla karşılaşabiliriz.

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Panos Panay sinyali vermişti

Bununla birlikte bazı yeni yapay zeka özellikleri bir sonraki büyük Windows 11 sürümünde de yer alabilir. Microsoft şu anda yapay zekayı otomatik arka plan bulanıklaştırma, görüntülü aramalar için parlaklık düzeltme, gürültü filtreleme ve diğer görevler için kullanıyor.

AMD'nin tüm bu özellikleri etkinleştirecek yeni bir yapay zeka özellikli işlemci serisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Intel'in de benzer yönde çalışmaları var. Microsoft baş ürün sorumlusu Panos Panay kısa süre önce yaptığı açıklamada yapay zekanın Windows'un geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylemişti.

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Microsoft, Windows 12'de ChatGPT entegrasyonu sunabilir