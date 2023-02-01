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    Microsoft, Windows 12'de ChatGPT entegrasyonu sunabilir

    Microsoft'un ChatGPT geliştiricisine milyarlarca dolar yatırım yapması Windows 12 ile meyvelerini verecek gibi görünüyor. Kaynaklara göre yeni işletim sisteminde yapay zekaya daha fazla yer verilecek.
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    Microsoft, Windows 12'de ChatGPT entegrasyonu sunabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotu teknoloji camiasında büyük ilgi görmüş durumda. Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ye milyarlarca dolar yatırım yapması büyük beklentileri de beraberinde getirdi. Bu iş birliği Windows işletim sisteminde daha fazla yapay zeka entegrasyonu ile sonuçlanabilir.

    Yazılım devine yakın kaynaklara göre şirket şu anda Windows 12'yi geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft bir sonraki büyük işletim sistemi yinelemesinde yapay zeka tabanlı özelliklere ağırlık verecek. Posta, Takvim, Saat ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarda OpenAI destekli öneriler veya uyarılarla karşılaşabiliriz.

    Microsoft, Windows 12'de ChatGPT entegrasyonu sunabilir Tam Boyutta Gör

    Panos Panay sinyali vermişti

    Bununla birlikte bazı yeni yapay zeka özellikleri bir sonraki büyük Windows 11 sürümünde de yer alabilir. Microsoft şu anda yapay zekayı otomatik arka plan bulanıklaştırma, görüntülü aramalar için parlaklık düzeltme, gürültü filtreleme ve diğer görevler için kullanıyor.

    AMD'nin tüm bu özellikleri etkinleştirecek yeni bir yapay zeka özellikli işlemci serisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Intel'in de benzer yönde çalışmaları var. Microsoft baş ürün sorumlusu Panos Panay kısa süre önce yaptığı açıklamada yapay zekanın Windows'un geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylemişti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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