Microsoft, Windows 12'de ChatGPT entegrasyonu sunabilir

Yazılım devine yakın kaynaklara göre şirket şu anda Windows 12'yi geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft bir sonraki büyük işletim sistemi yinelemesinde yapay zeka tabanlı özelliklere ağırlık verecek. Posta, Takvim, Saat ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarda OpenAI destekli öneriler veya uyarılarla karşılaşabiliriz.
Panos Panay sinyali vermişti
Bununla birlikte bazı yeni yapay zeka özellikleri bir sonraki büyük Windows 11 sürümünde de yer alabilir. Microsoft şu anda yapay zekayı otomatik arka plan bulanıklaştırma, görüntülü aramalar için parlaklık düzeltme, gürültü filtreleme ve diğer görevler için kullanıyor.
AMD'nin tüm bu özellikleri etkinleştirecek yeni bir yapay zeka özellikli işlemci serisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Intel'in de benzer yönde çalışmaları var. Microsoft baş ürün sorumlusu Panos Panay kısa süre önce yaptığı açıklamada yapay zekanın Windows'un geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?