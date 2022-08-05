Windows 11 için yeni başlat menüsü Steam'de satışta

Başlat menüsü, Windows işletim sisteminin en önemli parçası. Windows 10’un başlat menüsü mükemmel değil, Windows 11’in yeniden tasarlanan başlat menüsü de oldukça eleştirildi. Start11, Windows 10 veya 11’in başlat menüsünü değiştirmek isteyen kullanıcılar için bir seçenek ve şimdi Steam üzerinden indirilebiliyor.
Başlat menüsü ve görev çubuğunu özelleştirin
Start11, Windows 10 veya Windows 11’in başlat menüsünü ve görev çubuğunu özelleştirmek için kullanılan oldukça popüler bir program. Windows 7 veya Windows 10’da menüyü yansıtan tasarımlar ve görev çubuğu için daha fazla özelleştirme seçeneği dahil, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı başlat menü düzenleri mevcut.
Başlat menüsü tasarımlarıyla öne çıkan Start11, artık geliştiricinin kendi mağazasına ek olarak Valve’ın oyun indirme platformu Steam üzerinden indirilebiliyor ancak ücretli; 11.50 TL. Windows başlat menüsü değiştirme programının öne çıkan özellikleri:
- Windows 10 ve Windows 11 stili menülere yeni işlevler kazandırma
- Başlat menüsünü önceki Windows sürümlerinin görünümüne döndürme
- Görev çubuğunda açık pencereleri düzenleme ve özelleştirme
- Windows 11 için görev çubuğunu masaüstünün en üstüne taşıma
- Windows 11 için Windows 10 stili görev çubuğu bağlam menüsünü etkinleştirme
- Windows 10’da başlat simgesi ve menüsünü ortaya getirme
- Reklamsız gelişmiş arama deneyimi
- Sürücüleri, klasörleri ve dosyaları doğrudan Başlat menüsüne sabitleme
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Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw