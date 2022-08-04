Windows 11, oyunculara özel güncellemeler getiriyor

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Windows 11 ilk piyasaya sürüldüğünde Windows 10’dan yükseltme veya hazır bilgisayarlar ile erişilebileceğini duyuran Microsoft'un kullanıcılara satın alma seçeneğini de sunabileceği, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan Windows 11 güncellemesi ise oyuncuları oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

İşte Windows 11'e gelecek bazı yeni özellikler:

Çeşitli uygulamalarda daha iyi deneyimler sağlayan Android Ayarları için Windows Alt Sistemi uygulamasında değiştirilebilen yeni ayar takımı Joystick'li oyunlar için uyumluluk (WASD ile eşlenmiştir) Oyunlarda gamepad için uyumluluk Yön tuşları ile oyunlarda nişan alma uyumluluğu Yön tuşları ile oyunlarda kaydırma uyumluluğu Kaydırma iyileştirmeleri Ağ geliştirmeleri Android minimum pencere boyutu varsayılan olarak 220dp'dir Desteklenmeyen VPN algılandığında iyileştirilmiş iletişim kutusu Android Ayarları uygulaması için Windows Alt Sisteminde tanılama verilerini görüntülemek/kaydetmek için yeni geçiş Güvenlik güncellemeleri Tanılama boyutlarında iyileştirmeler de dahil olmak üzere genel güvenilirlik düzeltmeleri Grafik iyileştirmeleri

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Güncelleme (sürüm 2206.400000.15.0) şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki test kullanıcılarına sunuldu.

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