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    Windows 11, oyunculara özel güncellemeler getiriyor

    Yakın bir zamanda Windows 11'de Android'e özel Windows Alt Sistemi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu yeni güncelleme, ağırlıklı olarak mobil oyun performansına odaklanıyor.
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    Windows 11, oyunculara özel güncellemeler getiriyor
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    Windows 11 ilk piyasaya sürüldüğünde Windows 10’dan yükseltme veya hazır bilgisayarlar ile erişilebileceğini duyuran Microsoft'un kullanıcılara satın alma seçeneğini de sunabileceği, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan Windows 11 güncellemesi ise oyuncuları oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

    İşte Windows 11'e gelecek bazı yeni özellikler:

    1. Çeşitli uygulamalarda daha iyi deneyimler sağlayan Android Ayarları için Windows Alt Sistemi uygulamasında değiştirilebilen yeni ayar takımı
    2. Joystick'li oyunlar için uyumluluk (WASD ile eşlenmiştir)
    3. Oyunlarda gamepad için uyumluluk
    4. Yön tuşları ile oyunlarda nişan alma uyumluluğu
    5. Yön tuşları ile oyunlarda kaydırma uyumluluğu
    6. Kaydırma iyileştirmeleri
    7. Ağ geliştirmeleri
    8. Android minimum pencere boyutu varsayılan olarak 220dp'dir
    9. Desteklenmeyen VPN algılandığında iyileştirilmiş iletişim kutusu
    10. Android Ayarları uygulaması için Windows Alt Sisteminde tanılama verilerini görüntülemek/kaydetmek için yeni geçiş
    11. Güvenlik güncellemeleri
    12. Tanılama boyutlarında iyileştirmeler de dahil olmak üzere genel güvenilirlik düzeltmeleri
    13. Grafik iyileştirmeleri

    Güncelleme (sürüm 2206.400000.15.0) şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki test kullanıcılarına sunuldu. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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