Microsoft, iki Windows uygulamasının daha fişini çekiyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows’a entegre ettiği eski uygulamaları iptal etmeye devam ediyor. Daha önce Filmler ve Harita uygulamalarının Windows 11'den kaldıran yazılım devi, şimdi de iki uygulamaya daha el atmaya hazırlanıyor. Windows Mail ve Takvim uygulamaları, çok yakında Windows 10 ve 11'de kısıtlanıyor.

Mail ve Takvim uygulamaları kalkıyor

Kaçıranlar için daha önce Microsoft, Windows Mail ve Takvim uygulamalarının yeni Outlook ile değişeceğini duyurmuştu. Bunun gerçekleşeceği tarih ise defalarca revize edildi.

Şimdi ise Microsoft, her iki uygulamayı Temmuz ortasından itibaren kısıtlamaya hazırlanıyor. Buna göre uygulama salt okunur moda ayarlanacak ve artık yeni e-postalar gönderilip alınamayacak. Başka bir deyişle, uygulamalar tamamen devre dışı bırakılacak diyebiliriz. Ayrıca bu geçiş sürecinin Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

Yazılım devi, 2024 yılında piyasaya sürülen bilgisayarlarda ise Outlook’un önceden yüklenmiş olacağını söyledi. Bu kapsamda Takvim ve Posta’ya yönelik ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak.

Diğer platformlardaki değişiklikler

Yapılan değişiklikler yalnızca Windows ile sınırlı değil. Microsoft, Outlook'un eski iOS ve Android sürümlerine olan desteğini de sonlandırıyor. Ancak çoğu kullanıcı zaten mevcut sürümü kullandığından, büyük bir değişim olmayacak. Geçişten itibaren geçerli olacak minimum sürüm numaraları ise şu şekilde;

iOS için Outlook: 4.2411

Android için Outlook: 4.2342

Mac için Outlook: 16.73

Ayrıca aşağıdaki tarayıcılar gelecekte Outlook'un web sürümünü kullanamayacak. Kullanıcılar, eski bir tarayıcı sürümü kullanıldında yeni bir hata mesajı ile karşılaşacak. Uyumlu sürümler ise şu şekilde:

Internet Explorer

Microsoft Edge Legacy (Chromium'a geçmeden önce)

Microsoft Edge <=79

Google Chrome <=79

Apple Safari <=13.1

Mozilla Firefox <=78

Opera <=76

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