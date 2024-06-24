Microsoft, iki Windows uygulamasının daha fişini çekiyor

Mail ve Takvim uygulamaları kalkıyor
Kaçıranlar için daha önce Microsoft, Windows Mail ve Takvim uygulamalarının yeni Outlook ile değişeceğini duyurmuştu. Bunun gerçekleşeceği tarih ise defalarca revize edildi.
Şimdi ise Microsoft, her iki uygulamayı Temmuz ortasından itibaren kısıtlamaya hazırlanıyor. Buna göre uygulama salt okunur moda ayarlanacak ve artık yeni e-postalar gönderilip alınamayacak. Başka bir deyişle, uygulamalar tamamen devre dışı bırakılacak diyebiliriz. Ayrıca bu geçiş sürecinin Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.
Yazılım devi, 2024 yılında piyasaya sürülen bilgisayarlarda ise Outlook’un önceden yüklenmiş olacağını söyledi. Bu kapsamda Takvim ve Posta’ya yönelik ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak.
Diğer platformlardaki değişiklikler
Yapılan değişiklikler yalnızca Windows ile sınırlı değil. Microsoft, Outlook'un eski iOS ve Android sürümlerine olan desteğini de sonlandırıyor. Ancak çoğu kullanıcı zaten mevcut sürümü kullandığından, büyük bir değişim olmayacak. Geçişten itibaren geçerli olacak minimum sürüm numaraları ise şu şekilde;
- iOS için Outlook: 4.2411
- Android için Outlook: 4.2342
- Mac için Outlook: 16.73
Ayrıca aşağıdaki tarayıcılar gelecekte Outlook'un web sürümünü kullanamayacak. Kullanıcılar, eski bir tarayıcı sürümü kullanıldında yeni bir hata mesajı ile karşılaşacak. Uyumlu sürümler ise şu şekilde:
- Internet Explorer
- Microsoft Edge Legacy (Chromium'a geçmeden önce)
- Microsoft Edge <=79
- Google Chrome <=79
- Apple Safari <=13.1
- Mozilla Firefox <=78
- Opera <=76
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.