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    Microsoft, iki Windows uygulamasının daha fişini çekiyor

    Windows 11, iki popüler uygulamanın fişini çekiyor! Posta ve Takvim uygulamaları Windows 10 ve 11'den kaldırılıyor. Microsoft, her iki uygulamayı Outlook'ta birleştirecek.
    Windows 11, iki popüler uygulamanın fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows’a entegre ettiği eski uygulamaları iptal etmeye devam ediyor. Daha önce Filmler ve Harita uygulamalarının Windows 11'den kaldıran yazılım devi, şimdi de iki uygulamaya daha el atmaya hazırlanıyor. Windows Mail ve Takvim uygulamaları, çok yakında Windows 10 ve 11'de kısıtlanıyor.

    Mail ve Takvim uygulamaları kalkıyor

    Kaçıranlar için daha önce Microsoft, Windows Mail ve Takvim uygulamalarının yeni Outlook ile değişeceğini duyurmuştu. Bunun gerçekleşeceği tarih ise defalarca revize edildi.

    Şimdi ise Microsoft, her iki uygulamayı Temmuz ortasından itibaren kısıtlamaya hazırlanıyor. Buna göre uygulama salt okunur moda ayarlanacak ve artık yeni e-postalar gönderilip alınamayacak. Başka bir deyişle, uygulamalar tamamen devre dışı bırakılacak diyebiliriz. Ayrıca bu geçiş sürecinin Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

    Yazılım devi, 2024 yılında piyasaya sürülen bilgisayarlarda ise Outlook’un önceden yüklenmiş olacağını söyledi. Bu kapsamda Takvim ve Posta’ya yönelik ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak.

    Diğer platformlardaki değişiklikler

    Yapılan değişiklikler yalnızca Windows ile sınırlı değil. Microsoft, Outlook'un eski iOS ve Android sürümlerine olan desteğini de sonlandırıyor. Ancak çoğu kullanıcı zaten mevcut sürümü kullandığından, büyük bir değişim olmayacak. Geçişten itibaren geçerli olacak minimum sürüm numaraları ise şu şekilde;

    • iOS için Outlook: 4.2411
    • Android için Outlook: 4.2342
    • Mac için Outlook: 16.73

    Ayrıca aşağıdaki tarayıcılar gelecekte Outlook'un web sürümünü kullanamayacak. Kullanıcılar, eski bir tarayıcı sürümü kullanıldında yeni bir hata mesajı ile karşılaşacak. Uyumlu sürümler ise şu şekilde:

    • Internet Explorer
    • Microsoft Edge Legacy (Chromium'a geçmeden önce)
    • Microsoft Edge <=79
    • Google Chrome <=79
    • Apple Safari <=13.1
    • Mozilla Firefox <=78
    • Opera <=76
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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