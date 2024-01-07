Tam Boyutta Gör Microsoft, 2023'te birçok Windows özelliğini kullanımdan kaldırdı. Ve şimdi de yaklaşık 30 yıldır Windows'un bir parçası olan WordPad son günlerini yaşıyor. Microsoft çoğu zaman kullanıcıların kullanımdan kaldırılan özellikleri kullanmaya devam etmelerine ya da kaldırıldıktan sonra ek bileşenler olarak yüklemelerine izin verir. Ancak WordPad için durum böyle değil. Şirket WordPad'in geri yüklenmesine izin vermeyecek.

Elveda WordPad

En son Windows 11 Insider derlemesi (26020) artık WordPad'i içermiyor ve Microsoft gelecekteki bir güncellemede WordPad'i mevcut tüketici sürümündeki işletim sisteminden tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu değişikliğin kalıcı olması amaçlanıyor, yani kullanıcılar kararlı yapı halka sunulduktan sonra programı resmi kanallar aracılığıyla yeniden yükleyemeyecekler.

Microsoft bu duyuruyu Windows 11 Insider derlemesinin (26020) birkaç yeni özelliğiyle birlikte Windows Insider Blog'unda yaptı. Blog yazısında şöyle deniyor: "Bu yapıdan başlayarak, WordPad ve People (Kişiler) uygulamaları artık işletim sisteminin temiz bir yüklemesi yapıldıktan sonra yüklenmeyecek. Gelecekteki bir güncellemede, WordPad yükseltme sırasında kaldırılacaktır. WordPad yeniden yüklenemeyecektir. WordPad kullanımdan kaldırılmış bir Windows özelliğidir."

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WordPad yıllardır güncellenmediği ve ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılar tarafından kullanılmadığı için işletim sisteminden kaldırılması aslında bir sürpriz değil. Bu arada, metin editörü Not Defteri son zamanlarda önemli gelişmeler elde etti ve ilerleyen dönemlerde de yeni özellikler almaya devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan yeni derleme birkaç kayda değer ekleme daha getiriyor. Artık bilgisayarınız enerji tasarrufu modundayken bir bildirim görecek ve daha kolay paylaşım için cihazlarınıza daha açıklayıcı isimler verebileceksiniz.

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Windows 11 ile 30 yaşındaki WordPad'e veda ediliyor