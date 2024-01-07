Windows 11 ile 30 yaşındaki WordPad'e veda ediliyor

Elveda WordPad
En son Windows 11 Insider derlemesi (26020) artık WordPad'i içermiyor ve Microsoft gelecekteki bir güncellemede WordPad'i mevcut tüketici sürümündeki işletim sisteminden tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu değişikliğin kalıcı olması amaçlanıyor, yani kullanıcılar kararlı yapı halka sunulduktan sonra programı resmi kanallar aracılığıyla yeniden yükleyemeyecekler.
Microsoft bu duyuruyu Windows 11 Insider derlemesinin (26020) birkaç yeni özelliğiyle birlikte Windows Insider Blog'unda yaptı. Blog yazısında şöyle deniyor: "Bu yapıdan başlayarak, WordPad ve People (Kişiler) uygulamaları artık işletim sisteminin temiz bir yüklemesi yapıldıktan sonra yüklenmeyecek. Gelecekteki bir güncellemede, WordPad yükseltme sırasında kaldırılacaktır. WordPad yeniden yüklenemeyecektir. WordPad kullanımdan kaldırılmış bir Windows özelliğidir."
WordPad yıllardır güncellenmediği ve ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılar tarafından kullanılmadığı için işletim sisteminden kaldırılması aslında bir sürpriz değil. Bu arada, metin editörü Not Defteri son zamanlarda önemli gelişmeler elde etti ve ilerleyen dönemlerde de yeni özellikler almaya devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan yeni derleme birkaç kayda değer ekleme daha getiriyor. Artık bilgisayarınız enerji tasarrufu modundayken bir bildirim görecek ve daha kolay paylaşım için cihazlarınıza daha açıklayıcı isimler verebileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.