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    Windows 11'in benimsenme oranı Windows XP'yi geçemedi

    BT Varlık Yönetimi şirketi Lansweeper, Windows'un kullanım oranları hakkında yeni bir araştırma raporu paylaştı. Windows 11'in benimsenme oranı Windows XP'nin gerisinde kaldı.
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    Windows 11'in benimsenme oranı Windows XP'nin gerisinde kaldı
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    BT varlık yönetimi şirketi Lansweeper, kurumsal iş istasyonları arasında Windows kullanım oranlarını içeren yeni bir anket raporu paylaştı. 10 milyondan fazla cihazdan toplanan verileri bir araya getiren ankette şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

    Windows XP'nin gerisinde

    TPM 2.0 gereksinimi sebebiyle birçok cihaza olan desteğini sonlandıran Windows 11, paylaşılan rapora göre 10 milyon cihaz arasında yalnızda yüzde 1,44’lük bir kullanım oranına ulaşmayı başardı. Bununla birlikte sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 4,7 kullanım oranlarına sahip olan 20 yaşındaki Windows XP ve Windows 7’nin gerisinde kaldı.

    Şirket tarafından 30 milyondan fazla cihazla yapılan başka bir araştırmada ise, kurumsal iş istasyonlarının yarısından fazlasının Windows 11’in sistem gereksinimlerini karşılayamadığı ve bu bilgisayarlardan yüzde 44’ünün eski CPU’lara sahip oldukları belirtiliyor.

    Kurumsal tarafta Windows 11, her ne kadar iç karartıcı sonuçlara imza atsa da son kullanıcı tarafında hızlı bir yükseliş söz konusu. Son üç ayı içeren Steam donanım anketlerinde kullanım oranını arttırmayı sürdüren Windows 11, Windows 10’un yüzde 74,69 payına kıyasla yüzde 16,84’lük bir orana sahip.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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