Windows 11'in benimsenme oranı Windows XP'yi geçemedi

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BT varlık yönetimi şirketi Lansweeper, kurumsal iş istasyonları arasında Windows kullanım oranlarını içeren yeni bir anket raporu paylaştı. 10 milyondan fazla cihazdan toplanan verileri bir araya getiren ankette şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Windows XP'nin gerisinde

TPM 2.0 gereksinimi sebebiyle birçok cihaza olan desteğini sonlandıran Windows 11, paylaşılan rapora göre 10 milyon cihaz arasında yalnızda yüzde 1,44’lük bir kullanım oranına ulaşmayı başardı. Bununla birlikte sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 4,7 kullanım oranlarına sahip olan 20 yaşındaki Windows XP ve Windows 7’nin gerisinde kaldı.

Şirket tarafından 30 milyondan fazla cihazla yapılan başka bir araştırmada ise, kurumsal iş istasyonlarının yarısından fazlasının Windows 11’in sistem gereksinimlerini karşılayamadığı ve bu bilgisayarlardan yüzde 44’ünün eski CPU’lara sahip oldukları belirtiliyor.

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Kurumsal tarafta Windows 11, her ne kadar iç karartıcı sonuçlara imza atsa da son kullanıcı tarafında hızlı bir yükseliş söz konusu. Son üç ayı içeren Steam donanım anketlerinde kullanım oranını arttırmayı sürdüren Windows 11, Windows 10’un yüzde 74,69 payına kıyasla yüzde 16,84’lük bir orana sahip.

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