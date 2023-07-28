Windows 11’in bildirim merkezi elden geçiriliyor: Artık bu şekilde görünecek

Windows 11’in mevcut kullanımda olan sürümünde bildirim ekranı biraz kafa karıştırıcı. Öncelikle Windows 11 kullanıcılarının bildirimleri görmek için nereye tıklamaları gerektiğini gösteren herhangi bir gösterge, işletim sisteminde bulunmuyor. Belirgin bir bildirim düğmesi yalnızca okunmamış bildirim olduğunda veya rahatsız etme modu açık olduğunda görünüyor. Diğer durumlarda, kullanıcının bildirim merkezini nasıl açacağını tahmin etmesi gerekiyor.
Güncellenmiş düğmenin tek dezavantajı, işletim sisteminin artık belirgin bir bildirim sayacı göstermemesi, bu nedenle kaç tane okunmamış uyarınız olduğunu hemen anlayamıyorsunuz. Yine de sayaç orada ve imleci bildirim merkezi düğmesinin üzerine getirdiğinizde Windows size okunmamış bildirimlerin sayısını gösteriyor olacak. Bu arada bir ipucu olarak, Windows 11'in bildirim merkezine hızlıca ulaşmak için Win + N klavye kısayol tuşunu kullanabilirsiniz.