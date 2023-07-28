Windows 11’in bildirim merkezi elden geçiriliyor: Artık bu şekilde görünecek

Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce Dev Channel'da yayınlanan Windows 11 build 23511 sürümünde, sistemin bildirim merkezi için elden geçirilmiş bir düğme de dahil olmak üzere çeşitli yaşam kalitesi iyileştirmeleri sundu. Bu küçük ancak gerekli olan değişiklik kullanıcı arayüzünün daha anlaşılabilir olmasını sağlayacak. Bu özellik ilerleyen dönemlerde son kullanıcıya gelecek.

Yeni özellik Windows 10'dan geliyor

Windows 11’in mevcut kullanımda olan sürümünde bildirim ekranı biraz kafa karıştırıcı. Öncelikle Windows 11 kullanıcılarının bildirimleri görmek için nereye tıklamaları gerektiğini gösteren herhangi bir gösterge, işletim sisteminde bulunmuyor. Belirgin bir bildirim düğmesi yalnızca okunmamış bildirim olduğunda veya rahatsız etme modu açık olduğunda görünüyor. Diğer durumlarda, kullanıcının bildirim merkezini nasıl açacağını tahmin etmesi gerekiyor.

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Tam Boyutta Gör Windows 11'in aksine, Windows 10'da ekranın sağ alt köşesinde her zaman görülebilen sabit bir bildirim düğmesi bulunuyor; basit ve sezgisel bir çözüm. Şimdi Microsoft, en son önizleme yapısında aynı konsepti Windows 11'e getiriyor. Windows 11 build 23511’de takvim ve bildirim merkezi halen bir bütün. Ancak, ikincisi artık özel, her zaman görünür çan şeklinde bir düğmeye sahip. Fikir basit: yeni bildirimler geldiğinde, zil simgesi dikkatinizi çekmek için sistem vurgu rengine göre renkleniyor. Tüm mesajları reddetmek düğmeyi boş gösteriyor ve rahatsız etmeyin modunu etkinleştirmek artık tanıdık olan zil-uyku simgesini getiriyor.

Güncellenmiş düğmenin tek dezavantajı, işletim sisteminin artık belirgin bir bildirim sayacı göstermemesi, bu nedenle kaç tane okunmamış uyarınız olduğunu hemen anlayamıyorsunuz. Yine de sayaç orada ve imleci bildirim merkezi düğmesinin üzerine getirdiğinizde Windows size okunmamış bildirimlerin sayısını gösteriyor olacak. Bu arada bir ipucu olarak, Windows 11'in bildirim merkezine hızlıca ulaşmak için Win + N klavye kısayol tuşunu kullanabilirsiniz.

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Windows 11’in bildirim merkezi elden geçiriliyor