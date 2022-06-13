Windows 11'in yenilenen Dosya Gezgini yakında geliyor

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Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz aylarda ilk görüntüleri sızdırılan sekmeli Dosya Gezgini'ni nihayet Windows 11'e getiriyor. Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir beklenen ve Windows 11 Insider Preview 25136 derlemesinde beta kullanıcılarına sunulan yeni özellik, yakında ana sürüme dahil edilebilir.

Kullanım kolaylığı sağlayacak

İlk olarak Mart ayında Windows 11'in önizleme sürümlerinde görüntülenen ve Dosya Gezgini'nin üst satırına eklenen yeni özellik, web tarayıcılarına benzer şekilde kullanıcıların farklı yollar arasında sekmeler ile geçiş yapmalarını sağlayacak. Bununla birlikte Microsoft, sekmeler özelliğinin şirketin Geri Bildirim Merkezi'nde şimdiye kadar en çok talep edilen Windows özelliklerinden biri olduğunu söylüyor.

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Ayrıca yeni derlemedesekmeler dışında pek çok noktada güncellemede bulunan Microsoft, Dosya Gezgini'nde hava durumu, spor etkinlikleri veya finans gibi alanlarda çeşitli bilgiler gösterilmesini sağlayacak Dinamik Widget desteği de getiriyor. Windows 11 veya Önizleme sürümüne gerek kalmadan Dosya Gezgini'nde sekmeler eklemenin çok sayıda üçüncü taraf alternatifi olsa da, Microsoft kullanıcılara kulak vermiş gibi gözüküyor.

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