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Yazılım devi Microsoft, Windows 11'i geliştirmeye devam ediyor. Şirket işletim sisteminin görev çubuğuna Windows 10'dan aşina olduğumuz tarzda bir arama kutusu ekledi. Şu anda test edilen özelliğin yakında Windows Insider kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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Windows 11'deki arama kutusu yeni bir arama simgesi içeriyor. Buna ek olarak Windows 11'in modern tasarımı ve WinUI 3.0 ile uyumlu bir görünüm sunduğunu belirtelim. Windows 10'da arama kutusu Başlat menüsünün yanında yer alıyordu. Windows 11'de ise ekranın sol kenarına hizalandı.

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Not Defteri de yenilenmişti

Arama kutusunun ayarları sağ tıklama menüsü üzerinden değiştirilemiyor. Görev çubuğunda herhangi bir değişiklik yapmak için Ayarlar uygulamasını açmak gerekli. Microsoft kısa bir süre önce de güncellenmiş tasarım ve karanlık mod desteği ile yenilenmiş Not Defteri'ni kullanıma sunmuştu.

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Microsoft, Windows 11'in görev çubuğuna arama kutusu ekledi