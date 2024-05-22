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    Windows 11'in yerleşik DLSS teknolojisinden kötü haber: Sınırlı olacak

    Microsoft, merakla beklenen Otomatik Süper Çözünürlük yükseltme teknolojisine ilişkin daha fazla ayrıntıyı açıkladı. Teknoloji Copilot+ bilgisayarlar ve birkaç oyunla sınırlı olacak.
    Windows 11'in yerleşik DLSS rakibinden kötü haber! Sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi PC oyunculuğu, çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerinin dahil olmasıyla birlikte büyük oranda değişti. Bu doğrultuda AMD, Intel ve Nvidia arasındaki rekabet sürerken, bunlar arasına sürpriz bir isim daha katılıyor. Microsoft, bu yılın başlarında tanıtılan Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisine ilişkin daha fazla ayrıntı açıkladı. 

    Belirli oyunlar ve Snapdragon X Elite ile sınırlı

    DLSS ve FSR dahil olmak üzere çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri, biliyorsunuz ki PC oyunculuğunda önemli bir devrime neden oldu. Microsoft ise, buna Windows 11 içinde Auto Super Resolution veya Auto SR özelliği ile yanıt vermeyi planlıyor. Kaçıranlar için bu teknolojiyi, AMD sürücülerinde bulunan RSR (Radeon Super Reesolution) teknolojisine benzetebiliriz.

    Kısaca ölçeklemenin sadece oyuna değil, tüm çerçeveye uygulanmasını sağlayacak. Ancak Otomatik Süper Çözünürlük veya Auto SR'ın yapay zeka işlemeden güç alacağını hatırlatalım. Geçtiğimiz saatlerde de bunun hakkında bazı yeni ayrıntılar paylaşıldı.

    Windows 11'in yerleşik DLSS rakibinden kötü haber! Sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Copilot+ PC bölümünde Microsoft, Otomatik Süper Çözünürlüğün Windows'a entegre edileceğini ve ''oyunların kare hızını gerçek zamanlı olarak artıracağını'' duyurdu. Üstelik ABD'li dev, teknolojinin açıkça oyun deneyimine odaklanacağını söylüyor.Kötü haber şu ki, Auto SR şu an için yalnızca Snapdragon X Elite destekli Copilot+ PC'ler ve belirli oyunlarla sınırlı olacak.

    Bu nedenle X86 ve hatta Snapdragon X Plus (10 çekirdekli) işlemciler için destek sunulmayacağını belirtelim. Microsoft, Auto SR'ı destekleyen başka bir CPU mimarisinden veya hangi oyunların destekleneceğinden söz etmedi. Ancak AMD Strix Point ve Intel Lunar Lake'in bu yılın sonlarında piyasaya çıkması ve Copilot+ PC sürümüne dahil olması bekleniyor. Dolayısıyla Auto SR desteğinin kısa sürede daha fazla cihaza ulaştığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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