Windows 11'in yerleşik DLSS teknolojisinden kötü haber: Sınırlı olacak

Belirli oyunlar ve Snapdragon X Elite ile sınırlı
DLSS ve FSR dahil olmak üzere çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri, biliyorsunuz ki PC oyunculuğunda önemli bir devrime neden oldu. Microsoft ise, buna Windows 11 içinde Auto Super Resolution veya Auto SR özelliği ile yanıt vermeyi planlıyor. Kaçıranlar için bu teknolojiyi, AMD sürücülerinde bulunan RSR (Radeon Super Reesolution) teknolojisine benzetebiliriz.
Kısaca ölçeklemenin sadece oyuna değil, tüm çerçeveye uygulanmasını sağlayacak. Ancak Otomatik Süper Çözünürlük veya Auto SR'ın yapay zeka işlemeden güç alacağını hatırlatalım. Geçtiğimiz saatlerde de bunun hakkında bazı yeni ayrıntılar paylaşıldı.
Bu nedenle X86 ve hatta Snapdragon X Plus (10 çekirdekli) işlemciler için destek sunulmayacağını belirtelim. Microsoft, Auto SR'ı destekleyen başka bir CPU mimarisinden veya hangi oyunların destekleneceğinden söz etmedi. Ancak AMD Strix Point ve Intel Lunar Lake'in bu yılın sonlarında piyasaya çıkması ve Copilot+ PC sürümüne dahil olması bekleniyor. Dolayısıyla Auto SR desteğinin kısa sürede daha fazla cihaza ulaştığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.