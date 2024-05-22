Windows 11'in yerleşik DLSS teknolojisinden kötü haber: Sınırlı olacak

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi PC oyunculuğu, çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerinin dahil olmasıyla birlikte büyük oranda değişti. Bu doğrultuda AMD, Intel ve Nvidia arasındaki rekabet sürerken, bunlar arasına sürpriz bir isim daha katılıyor. Microsoft, bu yılın başlarında tanıtılan Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisine ilişkin daha fazla ayrıntı açıkladı.

Belirli oyunlar ve Snapdragon X Elite ile sınırlı

DLSS ve FSR dahil olmak üzere çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri, biliyorsunuz ki PC oyunculuğunda önemli bir devrime neden oldu. Microsoft ise, buna Windows 11 içinde Auto Super Resolution veya Auto SR özelliği ile yanıt vermeyi planlıyor. Kaçıranlar için bu teknolojiyi, AMD sürücülerinde bulunan RSR (Radeon Super Reesolution) teknolojisine benzetebiliriz.

Kısaca ölçeklemenin sadece oyuna değil, tüm çerçeveye uygulanmasını sağlayacak. Ancak Otomatik Süper Çözünürlük veya Auto SR'ın yapay zeka işlemeden güç alacağını hatırlatalım. Geçtiğimiz saatlerde de bunun hakkında bazı yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Copilot+ PC bölümünde Microsoft, Otomatik Süper Çözünürlüğün Windows'a entegre edileceğini ve ''oyunların kare hızını gerçek zamanlı olarak artıracağını'' duyurdu. Üstelik ABD'li dev, teknolojinin açıkça oyun deneyimine odaklanacağını söylüyor.Kötü haber şu ki, Auto SR şu an için yalnızca Snapdragon X Elite destekli Copilot+ PC'ler ve belirli oyunlarla sınırlı olacak.

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Bu nedenle X86 ve hatta Snapdragon X Plus (10 çekirdekli) işlemciler için destek sunulmayacağını belirtelim. Microsoft, Auto SR'ı destekleyen başka bir CPU mimarisinden veya hangi oyunların destekleneceğinden söz etmedi. Ancak AMD Strix Point ve Intel Lunar Lake'in bu yılın sonlarında piyasaya çıkması ve Copilot+ PC sürümüne dahil olması bekleniyor. Dolayısıyla Auto SR desteğinin kısa sürede daha fazla cihaza ulaştığını görebiliriz.

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Windows 11'in yerleşik DLSS rakibinden kötü haber! Sınırlı olacak