Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni nesil Windows işletim sistemini 2024 yılının ikinci yarısında, yapay zeka destekli deneyime odaklanarak yayınlamaya hazırlanıyor. Buna rağmen, şirketin planları arasında Windows 11 için en az bir "Moment" güncellemesi daha var. Yeni bir rapora göre, bu güncelleme Şubat 2024 gibi erken bir tarihte gelecek.

Windows 11 Moment 5 güncellemesi küçük olacak

31 Ekim'de yayınlanan büyük 23H2 güncellemesinin ve önceki "Moment" güncellemelerinin bazılarının aksine, Windows 11 için bir sonraki Moment güncellemesi çok fazla yeni özellik veya çığır açan değişiklikler getirmeyecek. Insider kullanıcıları için Şubat 2024’te çıkacağı söylenen güncellemenin Mart ayında da genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Güncellemenin işletim sistemini AB’nin Dijital Piyasalar Yasası ile uyumlu hale getirmesi de bekleniyor.

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Windows 11 "Moment 5" güncellemesi, uzun zamandır vaat edilen haber kaynağını gizleme seçeneği gibi widget iyileştirmeleri sunacak. Erişilebilirlik ve paylaşım iyileştirmeleri, Windows 365 entegrasyonu için yeni özellikler ve bazı uygulamalar için geliştirmeler sunulacak. Avrupa Birliği'nde yaşayanlara gelince, Moment 5 sadece birkaç tıklamayla Microsoft Edge'i kaldırmalarına izin verecek. Bunun sadece AB için geçerli olması bekleniyor, yani Türkiye veya diğer ülkelerdeki kullanıcılar Edge tarayıcıyı kaldıramayacak.

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Windows 11 Moment 5 güncellemesi için tarih verildi