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    Anlık Bildirim

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi için tarih verildi

    Microsoft, 2024’te Windows 12 işletim sistemini çıkaracak olsa da Windows 11 için güncellemelere devam ediyor. Kısa süre önce Windows 11 Moment 5 güncellemesi için tarih verildi.
    Windows 11 Moment 5 güncellemesi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni nesil Windows işletim sistemini 2024 yılının ikinci yarısında, yapay zeka destekli deneyime odaklanarak yayınlamaya hazırlanıyor. Buna rağmen, şirketin planları arasında Windows 11 için en az bir "Moment" güncellemesi daha var. Yeni bir rapora göre, bu güncelleme Şubat 2024 gibi erken bir tarihte gelecek.

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi küçük olacak

    31 Ekim'de yayınlanan büyük 23H2 güncellemesinin ve önceki "Moment" güncellemelerinin bazılarının aksine, Windows 11 için bir sonraki Moment güncellemesi çok fazla yeni özellik veya çığır açan değişiklikler getirmeyecek. Insider kullanıcıları için Şubat 2024’te çıkacağı söylenen güncellemenin Mart ayında da genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Güncellemenin işletim sistemini AB’nin Dijital Piyasalar Yasası ile uyumlu hale getirmesi de bekleniyor.

    Windows 11 "Moment 5" güncellemesi, uzun zamandır vaat edilen haber kaynağını gizleme seçeneği gibi widget iyileştirmeleri sunacak. Erişilebilirlik ve paylaşım iyileştirmeleri, Windows 365 entegrasyonu için yeni özellikler ve bazı uygulamalar için geliştirmeler sunulacak. Avrupa Birliği'nde yaşayanlara gelince, Moment 5 sadece birkaç tıklamayla Microsoft Edge'i kaldırmalarına izin verecek. Bunun sadece AB için geçerli olması bekleniyor, yani Türkiye veya diğer ülkelerdeki kullanıcılar Edge tarayıcıyı kaldıramayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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