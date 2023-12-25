Windows 11 Moment 5 güncellemesi için tarih verildi

Windows 11 Moment 5 güncellemesi küçük olacak
31 Ekim'de yayınlanan büyük 23H2 güncellemesinin ve önceki "Moment" güncellemelerinin bazılarının aksine, Windows 11 için bir sonraki Moment güncellemesi çok fazla yeni özellik veya çığır açan değişiklikler getirmeyecek. Insider kullanıcıları için Şubat 2024’te çıkacağı söylenen güncellemenin Mart ayında da genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Güncellemenin işletim sistemini AB’nin Dijital Piyasalar Yasası ile uyumlu hale getirmesi de bekleniyor.
Windows 11 "Moment 5" güncellemesi, uzun zamandır vaat edilen haber kaynağını gizleme seçeneği gibi widget iyileştirmeleri sunacak. Erişilebilirlik ve paylaşım iyileştirmeleri, Windows 365 entegrasyonu için yeni özellikler ve bazı uygulamalar için geliştirmeler sunulacak. Avrupa Birliği'nde yaşayanlara gelince, Moment 5 sadece birkaç tıklamayla Microsoft Edge'i kaldırmalarına izin verecek. Bunun sadece AB için geçerli olması bekleniyor, yani Türkiye veya diğer ülkelerdeki kullanıcılar Edge tarayıcıyı kaldıramayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.