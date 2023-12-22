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    Microsoft'un Windows 10 kararı çevre felaketine yol açabilir!

    Microsoft'un ücretsiz Windows 10 desteğini sonlandırmasıyla yaklaşık 240 milyon PC'nin çöpe gideceği, katı atıklara büyük katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.    
    windows 10 pc 240 milyon çöp Tam Boyutta Gör
    Canalys Research, Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi desteğini sona erdirme planının yaklaşık 240 milyon bilgisayarın imha edilmesiyle sonuçlanabileceğini söylüyor. Bu bilgisayarlardan çıkan elektronik atıkların ağırlığının 480 kg, yani 320.000 arabaya eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

    Ücretsiz destek 2025'e kadar!

    Canalys, güvenlik güncellemelerini almayacak cihazlara olan talebin düşük olacağı konusunda da uyardı. Microsoft, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Ekim 2028’e kadar Windows 10 cihazları için güvenlik güncelleştirmeleri sağlamayı planlıyor. Ücretsiz Windows 10 desteği Ekim 2025’e kadar sürecek.

    Microsoft, Windows 11 ile uyumlu olmayan cihazların atılmasının çevreye etkisine ilişkin yoruma henüz cevap vermedi. Kişisel bilgisayarlar ve veri depolama sunucularında kullanılan sabit diskler, elektrikli araç motorlarında ve hatta yenilenebilir enerji üretiminde kullanılacak materyalleri toplamak için geri dönüştürülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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