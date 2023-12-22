Microsoft'un Windows 10 kararı çevre felaketine yol açabilir!

Ücretsiz destek 2025'e kadar!
Canalys, güvenlik güncellemelerini almayacak cihazlara olan talebin düşük olacağı konusunda da uyardı. Microsoft, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Ekim 2028’e kadar Windows 10 cihazları için güvenlik güncelleştirmeleri sağlamayı planlıyor. Ücretsiz Windows 10 desteği Ekim 2025’e kadar sürecek.
Microsoft, Windows 11 ile uyumlu olmayan cihazların atılmasının çevreye etkisine ilişkin yoruma henüz cevap vermedi. Kişisel bilgisayarlar ve veri depolama sunucularında kullanılan sabit diskler, elektrikli araç motorlarında ve hatta yenilenebilir enerji üretiminde kullanılacak materyalleri toplamak için geri dönüştürülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.