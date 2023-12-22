Microsoft'un Windows 10 kararı çevre felaketine yol açabilir!

Tam Boyutta Gör Canalys Research, Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi desteğini sona erdirme planının yaklaşık 240 milyon bilgisayarın imha edilmesiyle sonuçlanabileceğini söylüyor. Bu bilgisayarlardan çıkan elektronik atıkların ağırlığının 480 kg, yani 320.000 arabaya eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

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Ücretsiz destek 2025'e kadar!

Canalys, güvenlik güncellemelerini almayacak cihazlara olan talebin düşük olacağı konusunda da uyardı. Microsoft, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Ekim 2028’e kadar Windows 10 cihazları için güvenlik güncelleştirmeleri sağlamayı planlıyor. Ücretsiz Windows 10 desteği Ekim 2025’e kadar sürecek.

Microsoft, Windows 11 ile uyumlu olmayan cihazların atılmasının çevreye etkisine ilişkin yoruma henüz cevap vermedi. Kişisel bilgisayarlar ve veri depolama sunucularında kullanılan sabit diskler, elektrikli araç motorlarında ve hatta yenilenebilir enerji üretiminde kullanılacak materyalleri toplamak için geri dönüştürülüyor.

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