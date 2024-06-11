Yeni macOS özelliği 15 yıl önceki Windows'la kıyaslanıyor

Bu özellik Windows kullanıcılarına tanıdık geliyor
MacOS Sequoia kullanıcıların pencereleri ekranın kenarına sürükleyerek yan yana veya köşelerde kolayca düzenlemesine olanak tanıyacak. Ancak bu işlevsellik yaklaşık 15 yıldır Windows'un temel öğesi olarak kullanılmış olup ilk kez 2009'da Windows 7'de ortaya çıkmıştı.
Windows 11'de Snap için klavyenizi kullanmanın iki yolu vardır. Bunlardan birisi düzen kutusunu görüntülemek için Windows Logo Tuşu + Z tuşları. Kullanmak istediğiniz düzenin numarasını girip, ardından pencerenizin o düzende konumlandırılmasını istediğiniz yerin numarasını girebilirsiniz.
Tercih ettiğiniz düzeni seçmek için farenizi de kullanabilirsiniz. Düzeni aynı ekranda bir araya getirmek istediğiniz diğer pencereler veya uygulamalarla doldurmak için Snap Assist'i kullanabilirsiniz. Apple'ın uygulaması, otomatik kutucuk önerileri ve klavye kısayollarıyla şık ve yenilikçi bir yaklaşım sunarken şu soru hala geçerliliğini koruyor: Geç olması hiç olmamasından daha mı iyidir, yoksa erken yenilik için kaçırılmış bir fırsat mı?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.