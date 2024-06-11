Tam Boyutta Gör Apple'ın düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde yeni Mac işletim sistemi macOS 15 Sequoia tanıtıldı. Ancak Windows kullanıcılarının yakından tanıdığı pencere döşemesi özelliği dikkatlerden kaçmadı.

Bu özellik Windows kullanıcılarına tanıdık geliyor

MacOS Sequoia kullanıcıların pencereleri ekranın kenarına sürükleyerek yan yana veya köşelerde kolayca düzenlemesine olanak tanıyacak. Ancak bu işlevsellik yaklaşık 15 yıldır Windows'un temel öğesi olarak kullanılmış olup ilk kez 2009'da Windows 7'de ortaya çıkmıştı.

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Windows 11'de Snap için klavyenizi kullanmanın iki yolu vardır. Bunlardan birisi düzen kutusunu görüntülemek için Windows Logo Tuşu + Z tuşları. Kullanmak istediğiniz düzenin numarasını girip, ardından pencerenizin o düzende konumlandırılmasını istediğiniz yerin numarasını girebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz düzeni seçmek için farenizi de kullanabilirsiniz. Düzeni aynı ekranda bir araya getirmek istediğiniz diğer pencereler veya uygulamalarla doldurmak için Snap Assist'i kullanabilirsiniz. Apple'ın uygulaması, otomatik kutucuk önerileri ve klavye kısayollarıyla şık ve yenilikçi bir yaklaşım sunarken şu soru hala geçerliliğini koruyor: Geç olması hiç olmamasından daha mı iyidir, yoksa erken yenilik için kaçırılmış bir fırsat mı?

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Yeni macOS özelliği 15 yıl önceki Windows'la kıyaslanıyor