Microsoft: Sohbet uzadıkça yeni Bing yoldan çıkıyor

Microsoft, yapay zeka destekli Bing’in önizleme sürümünü 169’dan fazla ülkede belirli bir grup insanla test ediyor. Öte yandan yeni Bing’i denemek isteyenleri sayısı ise bir milyonu geçmiş durumda. Bir haftalık test sürecinin ardından Bing’i deneyenler yapay zekanın zaman zaman agresif olabildiğini ve nefret söylemleri yapabildiğini paylaşmıştı. Ayrıca Bing’in kendisinden istenen bilgilerde hata yaptığı ve yanlış bilgiler verebildiği de ortaya çıkmıştı. Elbette bunlar şaşırtıcı değil, önemli olan tam sürüm çıktığında ne olacağı.
Sohbet uzadıkça Bing sapıtıyor
Bunun yanında bazı uyarılar da yapılıyor. Microsoft, 15 veya daha fazla sorudan oluşan uzun sohbet oturumlarının Bing’i yoldan çıkartabileceğini söylüyor. Uzun sohbetler Bing’in kafasının karışmasına ve bağlamdan kopmasına neden olabiliyor. Ek olarak uzun sohbetlerde kendisini tekrara düştüğü ve zaman zaman istenmeyen yanıtlar verebildiği aktarılıyor. En büyük sorun elbette Bing'in bu uzun sohbet oturumları sırasında genellikle yanlış tonda veya Microsoft'un dediği gibi "planlamadığımız bir tarzda" yanıt verebiliyor olması. Microsoft bu senaryonun her zaman gerçekleşmediğinin de altını çiziyor. Sonuç olarak, sohbeti kısa tutun.
Yeni özelliklerin sinyali verildi
Bunların yanında Microsoft, özellikle canlı maç sonuçları verileri ve Bing'in son zamanlarda yaptığı finansal veri hatalarından bazıları konusunda arama ve yanıtları iyileştirmesi için çalıştığını söylüyor. Finansal bilgilerde yapılan yanlışlar için modele gönderilen temel verilerin 4 kat artırılacağı açıklanırken Microsoft, sohbet geçmişini temizleyecek “Yeni Konu” ikonunu sohbet penceresine eklemeyi düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah