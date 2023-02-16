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    Anlık Bildirim

    Microsoft: Sohbet uzadıkça yeni Bing yoldan çıkıyor

    Microsoft, bir haftadan uzun bir süre önce yapay zeka destekli Bing arama motoru, Edge web tarayıcısı ve tarayıcıya entegre edilmiş olan Sohbet özelliğini duyurdu. Sonuç: Sohbeti kısa tutun.
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    Sohbet uzadıkça Microsoft’un yeni Bing’i yoldan çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süre önce ChatGPT’nin daha üst bir versiyonunu Bing arama motoruna ve Edge tarayıcıya eklediğini duyurdu. Aradan geçen süre zarfında yazılım devi, dünya genelinde yeni sistemlerini kullanıcılarla birlikte test ediyor ve sürekli olarak yapay zeka modelini geliştiriyor.

    Microsoft, yapay zeka destekli Bing’in önizleme sürümünü 169’dan fazla ülkede belirli bir grup insanla test ediyor. Öte yandan yeni Bing’i denemek isteyenleri sayısı ise bir milyonu geçmiş durumda. Bir haftalık test sürecinin ardından Bing’i deneyenler yapay zekanın zaman zaman agresif olabildiğini ve nefret söylemleri yapabildiğini paylaşmıştı. Ayrıca Bing’in kendisinden istenen bilgilerde hata yaptığı ve yanlış bilgiler verebildiği de ortaya çıkmıştı. Elbette bunlar şaşırtıcı değil, önemli olan tam sürüm çıktığında ne olacağı.

    Sohbet uzadıkça Bing sapıtıyor

    Sohbet uzadıkça Microsoft’un yeni Bing’i yoldan çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Bing tarafından oluşturulan yanıtlarla ilgili geri bildirimlerin çoğunlukla olumlu olduğunu ve kullanıcıların yüzde 71'inin yapay zeka destekli yanıtlara "beğendim" yanıtı verdiğini belirtiyor. Bununla birlikte firma, Bing’i günlük olarak geliştirmeye devam ettiklerini ve her hafta daha kapsamlı güncellemeler yapacaklarını söylüyor.

    Bunun yanında bazı uyarılar da yapılıyor. Microsoft, 15 veya daha fazla sorudan oluşan uzun sohbet oturumlarının Bing’i yoldan çıkartabileceğini söylüyor. Uzun sohbetler Bing’in kafasının karışmasına ve bağlamdan kopmasına neden olabiliyor. Ek olarak uzun sohbetlerde kendisini tekrara düştüğü ve zaman zaman istenmeyen yanıtlar verebildiği aktarılıyor. En büyük sorun elbette Bing'in bu uzun sohbet oturumları sırasında genellikle yanlış tonda veya Microsoft'un dediği gibi "planlamadığımız bir tarzda" yanıt verebiliyor olması. Microsoft bu senaryonun her zaman gerçekleşmediğinin de altını çiziyor. Sonuç olarak, sohbeti kısa tutun.

    Yeni özelliklerin sinyali verildi

    Sohbet uzadıkça Microsoft’un yeni Bing’i yoldan çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu test sürecinde geri bildirimlere ciddi önem veriyor gibi görünüyor. Yapılan açıklamada kullanıcıların uçak rezervasyonu yapmak veya e-posta göndermek gibi daha fazla özellik istediğinden bahsediliyor. Firma bu fikirleri değerlendirmek üzere kaydettiklerini söylüyor.

    Bunların yanında Microsoft, özellikle canlı maç sonuçları verileri ve Bing'in son zamanlarda yaptığı finansal veri hatalarından bazıları konusunda arama ve yanıtları iyileştirmesi için çalıştığını söylüyor. Finansal bilgilerde yapılan yanlışlar için modele gönderilen temel verilerin 4 kat artırılacağı açıklanırken Microsoft, sohbet geçmişini temizleyecek “Yeni Konu” ikonunu sohbet penceresine eklemeyi düşünüyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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