Windows 11, kullanıcı ayarlarını göz ardı ederek zorla ekran kartı sürücülerini yüklüyor!

- Windows, eski ekran kartısı sürücünü yüklüyor
- Windows Update eski ekran kartı sürücü yükleme sorunu çözümü
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Windows, eski ekran kartısı sürücünü yüklüyor
Windows’un zorla yüklediği ekran kartı sürücüleri her zaman soruna yol açmasa da bazı kullanıcılarda performans kaybına, takılmalara ve sistem kararsızlığına neden olabiliyor.
Windows Update eski ekran kartı sürücü yükleme sorunu çözümü
Bu sorunu çözmek için birkaç adım var. Bunlardan birincisi Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi aracılığıyla sürücü yüklemesini kapatmak. Bunun için şu adımları izleyin:
- Windows tuşuna basın ve ardından “Grup İlkesini Düzenle” yazarak çıkan sonucu açın
- Sol panelden “Yönetim Şablonları” seçeneğine tıklayın
- Açılan sağ panelden “Windows Bileşenleri” seçeneğini seçin
- Ardından “Windows Update” seçeneğini seçin
- Bu kısımdan “Windows Update tarafından sunulan güncellemeleri yönetin” deyin ve "Windows güncelleştirmeleri olan sürücüleri dahil etme" seçeneğine çift tıklayarak “etkin” seçeneğini seçin.
Bu işlem sonrasında cihazınızdaki mevcut sürücüyü DDU gibi bir yazılım ile tamamen silebilir ve güncel sürücüyü yükleyebilirsiniz.
İkinci bir yol daha bulunuyor. Bunun için:
- “sysdm.cpl” dosyasını Ara kısmında aratın ve çıkan sonucu açın
- Açılan pencereden “Donanım” sekmesine gelin
- Bu sekmede “Aygıt Yükleme Ayarları”nı seçin ve “Hayır” seçin
Bunu yaptıktan sonra DDU gibi bir yazılım ile mevcut sürücüleri silin ve güncel sürücüleri yükleyin.
Düzeltme nispeten kolay olsa bile, Microsoft'un kullanıcıların Windows cihazlarına sürücüleri otomatik olarak yükleme tercihlerini göz ardı etmesi hala büyük bir endişe kaynağı.Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-windows-11-and-10-ignores-user-choices-to-force-install-amd-nvidia-drivers/ https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-kb205 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi