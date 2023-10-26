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    Windows 12'de ikonik Başlat tuşu kalkabilir: Yerine ne gelecek?

    Microsoft'un patronu Satya Nadella bir sonraki Windows sürümünde Başlat tuşunun rafa kaldırılabileceğini ima eden açıklamalar yaptı. Peki şirket ikonik tuş yerine nasıl bir arayüz sunmayı planlıyor?
    Windows 12'de ikonik Başlat tuşu kalkabilir: Yerine ne gelecek? Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella, Snapdragon X Elite işlemcisinin tanıtımı sırasında Windows'un bir sonraki sürümünün yapay zeka tabanlı özelliklerle değişime uğrayabileceğini söyledi. Deneyimli yönetici işletim sisteminde yapılacak değişikliklere değinmedi ancak olası yeniliklerden birine işaret etti.

    Microsoft'un patronuna göre Windows'un genel yapısı, bir akıllı asistan aracılığı ile kullanılabilirliğini artırmaya yönelik olarak yeniden şekillendirilebilir. Windows Copilot olarak adlandırılan bu proje, Microsoft tarafından OpenAI ile birlikte geliştiriliyor ve Cortana'nın daha gelişmiş bir versiyonu olması bekleniyor.

    Satya Nadella konuyla ilgili olarak "Copilot Başlat tuşu gibidir. Uygulamalarınızla olan tüm etkileşimin düzenleyicisi haline geliyor. Örneğin onu açıyorum ve ne yapmak istediğimi söylüyorum. O da beni uygulamaya yönlendiriyor ya da uygulamayı Copilot'a getiriyor. Böylece öğrenmeme, sorgulamama ve oluşturmama yardımcı oluyor - ve bence kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştiriyor" dedi.

    Windows 12'de ikonik Başlat tuşu kalkabilir: Yerine ne gelecek? Tam Boyutta Gör

    Nadella açık bir şekilde ima etti

    Microsoft CEO'su bu ifadeleri ile açık bir şekilde Başlat menüsünün Copilot arayüzü ile değişebileceğini ima etti. Yapay zeka asistanı Windows 11'in önizleme sürümlerinde zaten sunuluyor ancak sisteme çok az entegre edilmiş durumda. Daha derin entegrasyon sadece yeni bir tuş eklemekle sınırlı kalmayabilir: Nadella'ya göre yapay zeka ile entegrasyon "yeni bir sistem mimarisi" gerektiriyor.

    Copilot şu anda uygulamaların çoğunu kendi başına başlatabilse de Dosya Gezginine erişemiyor ve ilgili görevleri yerine getiremiyor. Microsoft'un bir numaralı isminin söylediklerine bakılırsa bu durum Windows 12'de değişebilir. İkonik Başlat tuşunun Windows'tan kaldırılıp kaldırılmayacağını ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    8353 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    başlat menüsü, akıllı asistan ve
    5 etiket daha windows 12 Windows Copilot başlat tuşu Teknoloji Haberleri Yazılım
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