Intel'den Windows 12 için yeşil ışık! 2024 yılında vitrine çıkabilir

Windows 12, 2024 yılında vitrine çıkabilir
Bilindiği üzere günümüzde hem AMD hem de Intel, Apple'ın saniyede 15,8 trilyon işlem gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli Neural Engine birimine yetişmek için yarışıyor. Bu noktada Microsoft’un da Windows'un gelecekteki sürümlerine yapay zekâ destekli özellikler eklemeyi planladığını gösteren önemli göstergeler var.
Sektöre yakın kaynaklar ise, şirketin bu yeni özellikler için Intel ile çalışmalara başladığını ve üç yıllık Windows sürüm döngüsüne geri döndüğünü söylüyor. Microsoft, Windows 12’yi konu alan herhangi bir gelişme paylaşmadı ancak iddialar doğrulanırsa, Windows 12’nin 2024’te vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.
Nitekim yazılım devinin Windows 12'ye eklenmesi planlanan yapay zekâ iş yükleri için Intel ve AMD gibi donanım ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu bağlamda kısa süre önce AMD, özel bir AI motoru içeren ilk Ryzen 7000 mobil işlemcilerini piyasaya sürdü. Benzer şekilde Intel Meteor Lake işlemcilerin de, benzer yapay zeka yetenekleri içermesi bekleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez