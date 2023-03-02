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    Anlık Bildirim

    Intel'den Windows 12 için yeşil ışık! 2024 yılında vitrine çıkabilir

    Intel'in yaklaşan Meteor Lake işlemci mimarisinde Windows 12'nin yolda olduğunu gösteren önemli ayrıntılar keşfetildi. Yeni Windows, beklediğimizden de yakın olabilir. İşte detaylar
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    Windows 12 için yeşil ışık! 2024 yılında kullanıma sunulabilir Tam Boyutta Gör
    Windows 12’nin yolda olduğunu gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı. Söz konusu iddia, Intel Xeon işlemciler hakkında doğru sızıntıları ile tanınan @leaf_hobby ve VideoCardz aracılığıyla paylaşıldı. Raporda 2023'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planan Intel Meteor Lake işlemcilerin 20 PCIe Gen 5 şeridi ve Windows 12 desteği içerebileceği belirtiliyor.

    Windows 12, 2024 yılında vitrine çıkabilir

    Bilindiği üzere günümüzde hem AMD hem de Intel, Apple'ın saniyede 15,8 trilyon işlem gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli Neural Engine birimine yetişmek için yarışıyor. Bu noktada Microsoft’un da Windows'un gelecekteki sürümlerine yapay zekâ destekli özellikler eklemeyi planladığını gösteren önemli göstergeler var. 

    Windows 12 için yeşil ışık! 2024 yılında kullanıma sunulabilir Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, yakın zamanlı açıklamalarında ''Windows'un gelecekteki sürümlerini geliştirmeye başladığımızda, yapay zekânın deneyim açısından doğal bir rol oynaması gereken diğer pozisyonlarını da detaylıca düşüneceğiz." sözlerini dile getirdi. 

    Sektöre yakın kaynaklar ise, şirketin bu yeni özellikler için Intel ile çalışmalara başladığını ve üç yıllık Windows sürüm döngüsüne geri döndüğünü söylüyor. Microsoft, Windows 12’yi konu alan herhangi bir gelişme paylaşmadı ancak iddialar doğrulanırsa, Windows 12’nin 2024’te vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

    Nitekim yazılım devinin Windows 12'ye eklenmesi planlanan yapay zekâ iş yükleri için Intel ve AMD gibi donanım ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu bağlamda kısa süre önce AMD, özel bir AI motoru içeren ilk Ryzen 7000 mobil işlemcilerini piyasaya sürdü. Benzer şekilde Intel Meteor Lake işlemcilerin de, benzer yapay zeka yetenekleri içermesi bekleniyor

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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