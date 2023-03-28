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    Windows 12 yolda: Microsoft yeni arayüzü test ediyor

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Windows 12 ekran görüntüsünün gerçek olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.                                         
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    Windows 12 yolda: Microsoft yeni arayüzü test ediyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda, Windows 12 işletim sisteminin tasarımını gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bazı kullanıcılar ve uzmanlar bu sızıntıya şüpheyle yaklaşmışlardı, zira Microsoft bugüne kadar gelecekteki işletim sistemleri hakkında mümkün olduğunca az bilgi sızdıran bir şirket.

    Ancak geçtiğimiz gün Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısı Brad Sams, Windows 12'nin söylentilere konu olan tasarımının doğru olabileceğine dair kanıtlar sunduğu bir video yayınladı. Daha önce yayınlanan ekran görüntüsünde saat, tarih ve arama kutusunun görev çubuğundan masaüstüne taşındığını hatırlayın. Muhtemelen, kullanıcılar bunları ekranda herhangi bir yere yerleştirebilecekler.

    Windows 12 ne zaman çıkacak?

    Brad Sams'a göre geliştiriciler Windows 11'in Dev 25300 yapısında saat ve tarih bilgilerinin görev çubuğundan kaldırılmasına izin veren gizli ayarlar buldular. Etkinleştirildiğinde, Windows 11 masaüstü aşağıdaki gibi görünüyor:

    Windows 12 yolda: Microsoft yeni arayüzü test ediyor Tam Boyutta Gör
    Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısına göre bu Microsoft'un kod adı Next Valley olan Windows 12 işletim sisteminin kullanıcı arayüzünü test etmeye başladığının bir kanıtı. Henüz teyit edilmemiş bilgilere göre ise Windows 12 işletim sistemi, 2024 yılında resmi olarak piyasaya sürülecek.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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