Windows 12 yolda: Microsoft yeni arayüzü test ediyor

Ancak geçtiğimiz gün Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısı Brad Sams, Windows 12'nin söylentilere konu olan tasarımının doğru olabileceğine dair kanıtlar sunduğu bir video yayınladı. Daha önce yayınlanan ekran görüntüsünde saat, tarih ve arama kutusunun görev çubuğundan masaüstüne taşındığını hatırlayın. Muhtemelen, kullanıcılar bunları ekranda herhangi bir yere yerleştirebilecekler.
Windows 12 ne zaman çıkacak?
Brad Sams'a göre geliştiriciler Windows 11'in Dev 25300 yapısında saat ve tarih bilgilerinin görev çubuğundan kaldırılmasına izin veren gizli ayarlar buldular. Etkinleştirildiğinde, Windows 11 masaüstü aşağıdaki gibi görünüyor:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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