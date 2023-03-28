Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda, Windows 12 işletim sisteminin tasarımını gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bazı kullanıcılar ve uzmanlar bu sızıntıya şüpheyle yaklaşmışlardı, zira Microsoft bugüne kadar gelecekteki işletim sistemleri hakkında mümkün olduğunca az bilgi sızdıran bir şirket.

Microsoft yanlışlıkla Windows 12 arayüzünü gösterdi 3 ay önce eklendi

Ancak geçtiğimiz gün Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısı Brad Sams, Windows 12'nin söylentilere konu olan tasarımının doğru olabileceğine dair kanıtlar sunduğu bir video yayınladı. Daha önce yayınlanan ekran görüntüsünde saat, tarih ve arama kutusunun görev çubuğundan masaüstüne taşındığını hatırlayın. Muhtemelen, kullanıcılar bunları ekranda herhangi bir yere yerleştirebilecekler.

Windows 12 ne zaman çıkacak?

Brad Sams'a göre geliştiriciler Windows 11'in Dev 25300 yapısında saat ve tarih bilgilerinin görev çubuğundan kaldırılmasına izin veren gizli ayarlar buldular. Etkinleştirildiğinde, Windows 11 masaüstü aşağıdaki gibi görünüyor:

Tam Boyutta Gör Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısına göre bu Microsoft'un kod adı Next Valley olan Windows 12 işletim sisteminin kullanıcı arayüzünü test etmeye başladığının bir kanıtı. Henüz teyit edilmemiş bilgilere göre ise Windows 12 işletim sistemi, 2024 yılında resmi olarak piyasaya sürülecek.

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Windows 12 yolda: Microsoft yeni arayüzü test ediyor