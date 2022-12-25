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    Microsoft yanlışlıkla Windows 12 arayüzünü gösterdi

    Microsoft, kayan bir görev çubuğu ve sistem simgelerinin altta değil üstte yer aldığı Windows 12 arayüzünü yanlışlıkla ortaya çıkardı. İşte detaylar...          
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    Microsoft yanlışlıkla Windows 12 arayüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ignite Keynote 2022 etkinliği sırasında yanlışlıkla Windows 12 arayüzünü gösterdi. Uzmanlar en son işletim sisteminin 2024 yılında piyasaya sürülmesini bekliyor.

    Canlı yayında yakalanan görüntünün kalitesi düşüktü, ancak analistler yüksek çözünürlükte yeniden tasarlanan görüntüdeki Windows tasarımının işletim sisteminin "on birinci" sürümünden çok farklı olduğuna dikkat çektiler.

    Görselde özellikle yüzen bir görev çubuğu, yüzen bir arama menüsü ve ekranın sağ üst kısmında sistem simgeleri, sol üst kısmında ise bir hava durumu widget'ı yer alıyordu.

    Microsoft yanlışlıkla Windows 12 arayüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör

    Windows 12 dokunmatik cihazlar için optimize edilecek

    Bir sonraki büyük Windows güncellemesi henüz prototip aşamasında, ancak durum hakkında bilgi sahibi kaynaklar Ignite sırasında gösterilen prototipin Microsoft'un bir sonraki Windows sürümünde neyi hedeflediğini yansıttığını söyledi. Elbette, şu anda olası yeniliklerin sadece bir kısmı gösterildi ve gerçekte daha fazlası olacak. 

    Windows 12'nin yeni bir kilit ekranı ve yeni bir bildirim merkezine sahip olması beklenirken, geliştiricilerin ana hedefi işletim sistemini daha "dokunmatik" hale getirmek.

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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    5 etiket daha windows 11 windows 12 Ignite Keynote 2022 Teknoloji Haberleri Yazılım
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