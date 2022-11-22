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    Windows 8.1 desteği Ocak ayında sona eriyor

    Ekim 2013 tarihinde piyasaya sürülen Windows 8.1 işletim sistemi 10 yılı doldurmak üzere. Kısa bir süre içerisinde Microsoft teknik desteği sonlandıracak ve sürümü kaderine terk edecek. 
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    Microsoft’un Windows 8 işletim sistemi ile beklentileri karşılayamaması sonrasında sadece 1 yıl içerisinde geliştirerek piyasaya sürdüğü Windows 8.1 versiyonu yolun sonuna geliyor. İşletim sistemi 10 yılı geride bıraktı.

    Windows 8.1 için yolun sonu

    Yapılan açıklamaya göre Windows 8.1 işletim sisteminin 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle teknik desteği sona erecek. Bu tarihten sonra herhangi bir güvenlik güncellemesi veya güvenlik yaması alamayacak. Ayrıca herhangi bir uzatılmış teknik destek de sunulmayacak. Kısacası kullanıcılar 50 günlük bir sürenin ardından kaderleri ile baş başa kalacaklar.

    Windows sürümleri içerisinde yüzde 2.45 civarında bir paya sahip olan Windows 8.1 daha çok kurumsal tarafta kullanılıyor. Bu bakımdan güvenlik güncellemeleri nedeniyle yükseltme yapmak biraz daha kritik hale geliyor. Diğer taraftan Microsoft 365 aboneliğinin de yeniliklerinden mahrum olacağı belirtiliyor.

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