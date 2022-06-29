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    Anlık Bildirim

    Windows Defender, Intel işlemcili cihazların performansını düşürüyor

    8 ila 11.nesil Intel işlemcili bilgisayarları etkileyen yeni bir Windows Defender hatası ortaya çıktı. Defender'ın gereğinden fazla kaynak tüketmesine neden oluyor. 
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    Windows Defender, Intel işlemcilerin performansını etkiliyor
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    ThrottleStop ve RealTemp gibi popüler sistem uygulamalarının geliştiricisi Kevin Glynn, Windows Defender'ın gereğinden fazla sistem kaynağı tüketmesine neden olan bir hata keşfetti.

    Yalnızca Intel işlemcileri etkiliyor

    Bilindiği üzere virüsten koruma programları, kötü amaçlı yazılımların tespiti için sürekli olarak sistem taramaları gerçekleştiriyor. Bu her ne kadar normal bir durum olsa da, günümüzde PC kaynaklarının verimsiz olarak tüketilmesi kullanıcı deneyimine büyük oranda etki edebiliyor.

    Windows Defender, Intel işlemcilerin performansını etkiliyor
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    Techpowerup tarafından bildirilenlere göre 8. ila 11. nesil arasında Intel işlemcili Windows 10 ve 11 cihazları etkileyen yeni sorun, Windows Defender’ın Gerçek Zamanlı Koruma bildirimleri için işlemci yükünün yüzde 4 ile yüzde 6’sını tüketmesine neden oluyor. Bununla birlikte CineBench üzerinde testler gerçekleştiren Techpowerup, Windows Defender'ın Intel işlemcilerdeki sabit işlev sayaçları da dahil olmak üzere tüm olası donanım performans sayaçlarını kullandığını belirtiyor.

    Paylaşılan sorunun Counter Control adlı yeni bir uygulama ile düzeltilebileceği bildirilirken, Intel veya Microsoft tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. 

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    _Dominic_Toretto_ 4 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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