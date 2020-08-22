Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı

Bildiğiniz üzere Microsoft ayda bir kez yayınladığı geleneksel Salı yamalarıyla Windows işletim sisteminin güvenlik açıklarını kapatıyor. Yazılım devi bu kez program dışı bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.İlginizi Çekebilir Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti
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KB4578013 numaralı güncellemenin Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerini kapsadığı ve Windows Uzaktan Erişim hizmetindeki iki önemli güvenlik açığını kapattığı belirtildi. Söz konusu açıklar bilgisayar korsanlarının "yönetici hakları" elde etmesini sağlayabiliyor.
Hemen yüklenmeli!
Şirket, bu iki Windows sürümünü kullanan kişilerin söz konusu güncellemeyi en kısa süre içerisinde sistemlerine yüklemelerini önerdi. Diğer versiyonları kullananların ise herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.
Yazılım devi 11 Ağustos Salı günü yayınladığı güvenlik yamasıyla Windows ve Windows Server'ın diğer sürümleri için zaten bu güvenlik açıklarını kapatmıştı. KB4578013 numaralı son güncelleme Windows Update Kataloğu üzerinden indirilebilir durumda.
https://www.techradar.com/news/microsoft-delivers-emergency-patch-for-nasty-windows-flaw Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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