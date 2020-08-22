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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı

    Microsoft, Windows işletim sistemi için "acil durum" güvenlik güncellemesi yayınlandı. Windows Uzaktan Erişim hizmetindeki açıkları kapatan yamanın bir an önce sistemlere yüklenmesi gerekiyor.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows için
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    Bildiğiniz üzere Microsoft ayda bir kez yayınladığı geleneksel Salı yamalarıyla Windows işletim sisteminin güvenlik açıklarını kapatıyor. Yazılım devi bu kez program dışı bir "acil durum" güncellemesi yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti

    Ayrıca Bkz. "Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı"

    KB4578013 numaralı güncellemenin Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerini kapsadığı ve Windows Uzaktan Erişim hizmetindeki iki önemli güvenlik açığını kapattığı belirtildi. Söz konusu açıklar bilgisayar korsanlarının "yönetici hakları" elde etmesini sağlayabiliyor.

    Windows için
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    Hemen yüklenmeli!

    Şirket, bu iki Windows sürümünü kullanan kişilerin söz konusu güncellemeyi en kısa süre içerisinde sistemlerine yüklemelerini önerdi. Diğer versiyonları kullananların ise herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

    Yazılım devi 11 Ağustos Salı günü yayınladığı güvenlik yamasıyla Windows ve Windows Server'ın diğer sürümleri için zaten bu güvenlik açıklarını kapatmıştı. KB4578013 numaralı son güncelleme Windows Update Kataloğu üzerinden indirilebilir durumda.



    https://www.techradar.com/news/microsoft-delivers-emergency-patch-for-nasty-windows-flaw Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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