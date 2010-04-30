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Windows Live Messenger'ın yeni sürümü Facebook entegrasyonuyla geliyor

Windows Live Messenger'ın yeni sürümü için ilk bilgiler açıklandı. Facebook entegrasyonu ve yüksek çözünürlükte görüntülü konuşma geliyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, Windows 7'nin 100 milyondan fazla sattığını duyuran Microsoft, en popüler uygulamalarından biri olan Windows Live Messenger'ı güncellemeye hazırlanıyor. Hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden yeni nesil Windows Live Messenger için ilk detayları açıklayan Microsoft, geliştirme sürecinde hızla yaygınlaşan sosyal ağlar ve değişen kullanıcı alışkanlıklarını dikkate aldığını belirtiyor.

Windows Live Messenger'ın yeni sürümü Facebook entegrasyonuyla geliyor
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ICQ ile 14 yıl önce başlayan anında mesajlaşma furyasının bugün en popüler ve en çok kullanılan temsilcisi Windows Live Messenger. Aynı anda 40 milyon kullanıcının çevrimiçi olduğu Windows Live Messenger, her gün 130 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. 1.5 milyardan fazla görüşmenin yapıldığı ve 9 milyardan fazla mesajın atıldığı Live Messenger'da kullanıcıların her ay harcadığı toplam zaman ise 163 milyar dakika.

Windows Live Messenger, Facebook entegrasyonu alıyor. Büyütmek için tıklayınız.

Kullanan kişi sayısı bu kadar fazla olunca, Live Messenger'la ilgili en ufak bir yenilik bile kullanıcılar arasında heyecan yaratmayı başarıyor. Ancak Microsoft'un planladığı yeni sürüm, son dönemin en radikal Live Messenger güncellemelerinden biri olacak gibi görünüyor. Windows Live Messenger and Social Grup Program yöneticileri tarafından açıklanan bilgilere göre yeni sürüm üç önemli ayak üzerine geliştiriliyor;

- Anında Mesajlaşma Evrimi: Sadece metin tabanlı mesajlaşma bundan tam 14 yıl önce, anında mesajlaşmanın yeni yeni popülerleştiği dönem için yeterliydi ancak bugün kullanıcılar çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlar. Her gün çok sayıda resim, video ve ses dosyası bir kullanıcıdan diğerine saniyeler içerisinde ulaştırılabiliyor. "Kullanıcılar anında mesajlaşmayı hâlâ seviyor ancak daha fazlasını istiyor" diyen Microsoft, Windows Live Messenger'ın yeni sürümünde mevcut iletişim özelliklerini geliştirmeyi ve daha ileri bir noktaya taşımayı planlıyor.

- Sosyal Ağların İletişime Etkisi: Bu sefer çok eskilere gitmeye gerek yok. Sadece birkaç sene öncesine kadar tek bir anında mesajlaşma uygulaması (Live Messenger, Yahoo Messenger vb.), tanıdıklarımızla iletişim kurmak için yeterli gelirken, bugün tablo değişimiş durumda. Bir tarafta sosyal ağlar, diğer tarafta anında mesajlaşma uygulamaları... Giderek daha karmaşık bir hale bürünen çevrimiçi iletişim yolları için kullanıcıların tüm araçları ve iletişim yollarını tek bir ekran üzerinde görmek istedikleri biliniyor. İşte buradan yola çıkan Microsoft, Windows Live Messenger'ın yeni sürümünde sosyal ağ entegrasyonu, gelişmiş Hotmail bağlantısı ve daha iyi mobil deneyim sunmayı hedefliyor.

- Bilgisayarlardan Uzakta Daha Fazla Zaman Haracanıyor: Microsoft'a göre kullanıcılar artık, bilgisayarlarından uzakta daha fazla zaman harcıyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte kullanıcılar, yeni nesil telefonlarıyla sürekli bağlantıda kalabiliyor, web tabanlı servisler ile elektronik postalarını kontrol edebiliyor dolayısıyla pek çok ihtiyaçları için sabit bir bilgisayara ya da özel bir programa ihtiyaç duymuyorlar. Buradan hareket eden Microsoft, gün içerisinde kullanılan farklı cihazlar için gelişmiş entegrasyonun peşine düşmüş durumda.

Geliştirilen Anında Mesajlaşma Deneyimi: Kullanıcılardan gelen "konuşma esnasında daha fazlasını yapabilme" talebine karşı, kullanıcıların yakın arkadaşlarıyla etkileşimlerine yoğunlaşan Microsoft, yeni sürümde kullanıcıların daha zengin yollarla iletişim kurabileceğini belirtiyor.

Yakın Arkadaşlarla Bağlantıda Kalmak: Windows Live Messenger'ın yeni sürümü için planlanan en önemli güncellemenin temelini oluşturuyor, bu yaklaşım. Kullanıcıların yakın dostlarını ve favori kontaklarını daha iyi takip edebilmeleri ve sürekli, daha hızlı iletişim kurabilmeleri için sosyal entegrasyonuna hazırlanan Windows Live Messenger'ın Facebook, Linkedin ve MySpace gibi popüler pek çok ağ için entegrasyon içerecek. İşte bu yenilik sayesinde kullanıcılar, kişi listelerinde yer alan kontaktların sosyal ağ aktivitilerini de takip edebilecekler.

Geliştirilmiş Mobil Deneyim: Messenger deneyimi için bilgisayarların bugün hâlâ en iyi yol olduğunu belirten Microsoft, buna rağmen kullanıcıların PC'lerinden uzakta daha fazla zaman harcamaya başladığını belirtiyor. Kullanıcıların, telefonlar ile elektronik postalarını kontrol ettiğini ve internette dolaştığını belirten Microsoft, Windows Live Messenger'ın yeni sürümüyle birlikte telefonlar için yeni versiyonların da yayınlanacağını ve bu şekilde pek çok telefonda daha iyi mobil Messenger deneyimi yaşatmayı hedefliyor. öte yandan Windows Live Messenger ve Hotmail arasındaki birlikteliğin yeni sürümde gelişerek yola devam etmesi beklenirken Microsoft, web tabanlı email rekabetinde güçlenmenin planlarını yapıyor. Gelen bilgilere göre Microsoft, bilgisayarlarla birlikte cep telefonları için de yeni bir Windows Live Messenger sürümü hazırlıyor.

Windows Live Messenger'ın yeni sürümü Facebook entegrasyonuyla geliyor
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Windows Live Messenger'ın yeni sürümü, yüksek tanımlı (HD) çözünürlüklerde video görüşme desteği sunacak.

Yapılan açıklamalara göre yeni Windows Live Messenger, daha zengin resim ve video paylaşımı, yüksek tanımlı çözünürlükte video görüşme, video mesaj gönderimi, oyunlar, tek tıkla PC'deki dosyalara erişim, Bing üzerindeki arama sonuçlarının gösterimi ile resim ve videoların SkyDrive, Facebook ve diğer sosyal ağ sitelerinde paylaşımı gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. İlk betası önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Windows Live Messenger'ın yeni sürümü için henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor ama çok yakında çıkması da beklenmiyor.


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fatality1907 7 yıl
msn devri artık bitti. bakıyorum herkesinki kapalı. millet artık facebook da.
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yhackup 8 yıl
Origami Killer
facebook msni bitirdi

katılıyorum ya msn tamamen bitti :((
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Musty1905 8 yıl
berbat bi sürüm.
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DH Misafiri 9 yıl
explore.live.com/... ingilizcesi olanlar baksın microsoftun kendini msn sitesine okuduğum kadarıyla sycn beta xp'de çalışmayacak ve mobil msndede bu demek oluyorki msnde xpde calışmyabilir. Microsoft windows 7 çıkardı artık windows xp'ye destekleri kapatıp windows xp'yi çöpe atmak istiyor çünkü microsoft windows xp'nin ömrünü sonuna geldiğini düşünüyor benden söylmemesi
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South Korea 9 yıl
artık tam sürümün çıkması lazım şuanki beta sürümünde eksikler hayli fazla
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ulex 9 yıl
bu microsoft msn discovery de ne çıkmışsa onu alıp kopyalıyor resmen. çevrimdışı girmeyi ilk onlar çıkardı. facebook integrasyonu yine nerdeyse 1 yıldır var. Gerekli ama kopyalıyor :)
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naughtyozi 9 yıl
saglam duzenlı bır surum veya bu surum ne zaman cıkacak ?
meraklıyım bu program konusunda...
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waltran 9 yıl
sadece yazı yazsak yeter nedir bu kadar geliştirme anlamıyorum grafikmiş yazı fontuymuş smileymiş pehh
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SaMueL 19.o7* 9 yıl
Eklentilerden çok insana adapte etme meselesi ele alınmalı bence.

Ara yüzler çok önemli insan yadırgamaması lazım.

Ona kalırsa bi çok özelligi var Msn'nin ama genelde geri planda kalıyor hep insan alıştıgına gidiyor ister istemez.
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JusTiMe 9 yıl
benim görüşüm şöyle; bunlar faceden uzak durduramıyoruz bari facebook'u wlmye alalımda hep girsinler diye yapıyor olabilirler:D
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SysEdit 9 yıl
Ah ICQ ahhh! Bizi bu nabekarlara muhtaç ettin....
Bu arada yaşasın AntiFesbuk hareketi...
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Hobar 9 yıl
Başından beri neden kişi listesiyle konuşma pencereleri ayrı pencerede anlamam hiç. hepsi tek bir pencereden kontrol edilebilir. kişi listesi aynı zamanda konuşma penceresinin sekmesi işlevini görebilir
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sadtneverdie 9 yıl
ilk betası bir kaç ay sonra kullanıma sunulacak diyor. ama memleketimin ermiş delikanlıları şimdiden kullanıp ben sevmedim diyebiliyor. Helaaaal olsun bu ülke sizinle ilerleyecek...
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Atif Zafrak 9 yıl

sadtneverdie

ilk betası bir kaç ay sonra kullanıma sunulacak diyor. ama memleketimin ermiş delikanlıları şimdiden kullanıp ben sevmedim diyebiliyor. Helaaaal olsun bu ülke sizinle ilerleyecek...

betası nete düştü fakat o kadar kararlı bir beta değil, sorunları çok olan bir beta
Ayrıca xp'de çalışmıyor bunun içinde yakın zamanda programcılar ufak bir yama çıkartacaklarına inanıyorum

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CNDMN 9 yıl

sadtneverdie

ilk betası bir kaç ay sonra kullanıma sunulacak diyor. ama memleketimin ermiş delikanlıları şimdiden kullanıp ben sevmedim diyebiliyor. Helaaaal olsun bu ülke sizinle ilerleyecek...



Buyur buradan yak


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DH Misafiri 9 yıl
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CNDMN 9 yıl
3 Gündür kullanıyorum.. okadarda cafcaflı birşey değil..
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