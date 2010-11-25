Windows Phone 7 için yayınlanan uygulama sayısı ...

Microsoft'un merakla beklenen ve piyasaya çıktığı anda ilgi odağı haline dönen en yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için hazırlanan uygulaması sayısı artmaya devam ediyor.

Mobil işletim sistemleri pazarının en güçlü isimleri olan iOS ve Android'le kıyaslanamayacak seviyede olsa da, sadece birkaç haftadır piyasada olan Windows Phone 7 için bu süre içerisinde hazırlanan uygulama sayısının 3000'e ulaşmış olması, Windows Phone 7 kullanıcılarını ve meraklılarının hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Windows Phone 7 için uygulama geliştiricilerinin sayısının 15000 civarında olduğu belirtilirken, Microsoft'un Windows Mobile 6.x serisi ile güçlü rakiplerinin gerisinde kalan pazar payını Windows Phone 7 ile yeniden yükseltmesi bekleniyor.