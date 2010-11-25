Windows Phone 7 için yayınlanan uygulama sayısı ...

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Microsoft'un merakla beklenen ve piyasaya çıktığı anda ilgi odağı haline dönen en yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için hazırlanan uygulaması sayısı artmaya devam ediyor.
Mobil işletim sistemleri pazarının en güçlü isimleri olan iOS ve Android'le kıyaslanamayacak seviyede olsa da, sadece birkaç haftadır piyasada olan Windows Phone 7 için bu süre içerisinde hazırlanan uygulama sayısının 3000'e ulaşmış olması, Windows Phone 7 kullanıcılarını ve meraklılarının hoşuna gidecek gibi görünüyor.
Windows Phone 7 için uygulama geliştiricilerinin sayısının 15000 civarında olduğu belirtilirken, Microsoft'un Windows Mobile 6.x serisi ile güçlü rakiplerinin gerisinde kalan pazar payını Windows Phone 7 ile yeniden yükseltmesi bekleniyor.
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Güzel yorum...
Ayrıca iOS'un uygulama sayısı değil, güvenirliği tercih sebebi. Ovi'den indirdiğim uygulamalar saçma sapan birşey çıkıyor. Symbian için açılmış bir çok uygulama sitesi var (getjar gibi) ama bir uygulama indirdiğimde sadece internet kısayolu uygulaması olması beni delirtiyor. TAbiri caizse Ovi amele kaynıyor. :D
Ama Microsoft biraz aceleye getirmiş sanki. Symbian^3 gibi. Kopyala yapıştırın olmaması ne demek. Ben söyleyeyim: Saçma sapan bir işletim sistemi demek.
Bundan 4-5 yıl önce çok iyi hatırlıyorum Bill Gates şöyle demişti :" Önümüzdeki 10 yıl içerisinde herkeste bir tablet bilgisayar olacak." . Bunu sanırsam haberlerden duymuştum. Ama tablet bilgisayarlardan kastının ne olduğunu bile bilmiyordum. Dediği çıktı ama piyasa başkalarının elinde. Acaba 10 yılın bitmesini mi bekliyorlardı yoksa bu kadar erken gelişeceğini tahmin edemediler mi?
+ Bilgisayara takmadan işletim sistemi güncellemesi yapılabilmeli vs...