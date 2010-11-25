Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 için yayınlanan uygulama sayısı ...

Windows Phone 7 için yayınlanan uygulama sayısı artmaya devam ediyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un merakla beklenen ve piyasaya çıktığı anda ilgi odağı haline dönen en yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için hazırlanan uygulaması sayısı artmaya devam ediyor.

Mobil işletim sistemleri pazarının en güçlü isimleri olan iOS ve Android'le kıyaslanamayacak seviyede olsa da, sadece birkaç haftadır piyasada olan Windows Phone 7 için bu süre içerisinde hazırlanan uygulama sayısının 3000'e ulaşmış olması, Windows Phone 7 kullanıcılarını ve meraklılarının hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Windows Phone 7 için uygulama geliştiricilerinin sayısının 15000 civarında olduğu belirtilirken, Microsoft'un Windows Mobile 6.x serisi ile güçlü rakiplerinin gerisinde kalan pazar payını Windows Phone 7 ile yeniden yükseltmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Miller57 9 yıl
raz0r38
Güzel yorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToisAndro 9 yıl
Bana çok basit gibi geliyor menüsü. Karmaşık olması daha çok hoşuma gider çünkü hergün yeni birşey öğrenebilirim.
Ayrıca iOS'un uygulama sayısı değil, güvenirliği tercih sebebi. Ovi'den indirdiğim uygulamalar saçma sapan birşey çıkıyor. Symbian için açılmış bir çok uygulama sitesi var (getjar gibi) ama bir uygulama indirdiğimde sadece internet kısayolu uygulaması olması beni delirtiyor. TAbiri caizse Ovi amele kaynıyor. :D
Ama Microsoft biraz aceleye getirmiş sanki. Symbian^3 gibi. Kopyala yapıştırın olmaması ne demek. Ben söyleyeyim: Saçma sapan bir işletim sistemi demek.
Bundan 4-5 yıl önce çok iyi hatırlıyorum Bill Gates şöyle demişti :" Önümüzdeki 10 yıl içerisinde herkeste bir tablet bilgisayar olacak." . Bunu sanırsam haberlerden duymuştum. Ama tablet bilgisayarlardan kastının ne olduğunu bile bilmiyordum. Dediği çıktı ama piyasa başkalarının elinde. Acaba 10 yılın bitmesini mi bekliyorlardı yoksa bu kadar erken gelişeceğini tahmin edemediler mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrioVentus 9 yıl
uygulama sayısı çok önemli. İOS'un tercih edilmesinin nedenlerinden biride uygulama sayısının çok olması. @Cagdas dv6196 arkadaşımızın dediği gibi Windows Phone 7 önemli oyun şirketlerini satın almalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 9 yıl
Bence MS, Windows Phone 7 'nin geleceği için kesenin ağzını açmalı ve iPad-iPhone için hem program ve oyunları hem de yazılımcı şirketlerini transfer etmeli... Mesela bi Angry Birds'ü transfer etmeli, Angry Birds bi daha Apple'a oyun yapmamalı, bunun gibi işte...
+ Bilgisayara takmadan işletim sistemi güncellemesi yapılabilmeli vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi Android uygulamaları -11- 9 yıl Samsung Galaxy Tab ön inceleme 9 yıl A-DATA Nobility NH03: USB 3.0 destekli 1,5TB Harici Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim