Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması

Opera, VPN (sanal özel ağ) ve reklam engelleyiciyi masaüstü tarayıcısının bir parçası haline getirdikten sonra benzer çözümleri mobil platform için sunmayı hedefliyor. Şirket şimdi de iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti başlattı. Opera VPN uygulaması Safari, Chrome ve diğer tarayıcılarla entegre çalışan yerleşik bir reklam engelleyiciyle geliyor. Yeni uygulama sansürsüz şekilde internette dolaşmak ve özellikle devlet tarafından engellenen sitelere erişim sağlamak isteyen kullanıcıların oldukça işine yarayacak.

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iOS cihazınızda Opera VPN'i kurmak son derece basit. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı yüklemek ve daha sonra kendi yapılandırmasını tamamlamak için sihirbazı takip etmek. Uygulamayı dilediğiniz zaman etkinleştirip, istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bağlandıktan sonra gezinti çubuğunda VPN simgesi göreceksiniz. Ayarlar bölümünde VPN lokasyonunu seçmek de dahil olmak üzere bir dizi seçenek mevcut. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil olmak üzere birden çok yer arasından seçim yapabiliyorsunuz.

Netflix için işe yaramıyor gibi görünüyor. Muhtemelen şirket tarafından bloklanmış durumda. Ancak iOS kullanıcıları diğer tüm gezintilerini anonim olarak sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca uygulama temiz bir internet deneyimi yaşamak isteyenler için web sayfalarındaki reklamların neredeyse yüzde 100'ünü etkili şekilde engelleyebiliyor. iOS 8.0 ve sonraki sürümlerini destekleyen Opera VPN uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyumlu şekilde çalışabiliyor. Uygulamayı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Opera VPN hizmeti şu andaişe yaramıyor gibi görünüyor. Muhtemelen şirket tarafından bloklanmış durumda. Ancak iOS kullanıcıları diğer tüm gezintilerini anonim olarak sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca uygulamayaşamak isteyenler için web sayfalarındakineredeyse yüzde 100'ünü etkili şekilde engelleyebiliyor. iOS 8.0 ve sonraki sürümlerini destekleyen Opera VPN uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyumlu şekilde çalışabiliyor. Uygulamayı buraya tıklayarak üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

http://news.softpedia.com/news/opera-launches-free-vpn-service-with-built-in-ad-blocker-for-iphone-503852.shtml