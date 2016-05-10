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Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması

VPN ve reklam engelleyiciyi masaüstü tarayıcısına entegre eden Opera bu kez mobil platformlara yönelmiş durumda. Şirket iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti sunan bir uygulama yayınladı.
3 yıl
15b
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15
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Opera, VPN (sanal özel ağ) ve reklam engelleyiciyi masaüstü tarayıcısının bir parçası haline getirdikten sonra benzer çözümleri mobil platform için sunmayı hedefliyor. Şirket şimdi de iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti başlattı. Opera VPN uygulaması Safari, Chrome ve diğer tarayıcılarla entegre çalışan yerleşik bir reklam engelleyiciyle geliyor. Yeni uygulama sansürsüz şekilde internette dolaşmak ve özellikle devlet tarafından engellenen sitelere erişim sağlamak isteyen kullanıcıların oldukça işine yarayacak. 
Ayrıca Bkz. "Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi"
iOS cihazınızda Opera VPN'i kurmak son derece basit. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı yüklemek ve daha sonra kendi yapılandırmasını tamamlamak için sihirbazı takip etmek. Uygulamayı dilediğiniz zaman etkinleştirip, istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bağlandıktan sonra gezinti çubuğunda VPN simgesi göreceksiniz. Ayarlar bölümünde VPN lokasyonunu seçmek de dahil olmak üzere bir dizi seçenek mevcut. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil olmak üzere birden çok yer arasından seçim yapabiliyorsunuz.
Opera VPN hizmeti şu anda Netflix için işe yaramıyor gibi görünüyor. Muhtemelen şirket tarafından bloklanmış durumda. Ancak iOS kullanıcıları diğer tüm gezintilerini anonim olarak sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca uygulama temiz bir internet deneyimi yaşamak isteyenler için web sayfalarındaki reklamların neredeyse yüzde 100'ünü etkili şekilde engelleyebiliyor. iOS 8.0 ve sonraki sürümlerini destekleyen Opera VPN uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyumlu şekilde çalışabiliyor. Uygulamayı buraya tıklayarak App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

http://news.softpedia.com/news/opera-launches-free-vpn-service-with-built-in-ad-blocker-for-iphone-503852.shtml Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Devir veri madenciliği, gerisi yalan.
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Black_sky 3 yıl
Güzel bir yenilik. Operada başarılı işler çıkartıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Opera'yı masaüstünde kullanıyorum, gerçekten yenilikçi bir tarayıcı ve hala da kullanıyorum
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kralkarga 3 yıl
sansürü engellemek için yapılan bir vpn eklentisinin netflix girişini engellemesi de oldukça ironik olmuş.
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seljuks42 3 yıl
Reklamsız tek geçeceğim browser UC...
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fthkn 3 yıl
Firefoz chrome İOS'a adblock getirmeme konusunda ısrar ediyor. Opera zaten windowsta kullandığım tarayıcı. Bu çok güzel bir haber. Eklenti olarak gelmiş hemde. Yerleşik çalışacak demektir. Bakalım ne kadar başarılı. Özellikle donanimhaber reklamları üzerinde.
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error22 3 yıl
Reklam engelleme özelliği chrome da çalışmıyor
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DH Misafiri 3 yıl
apple store da opera vpn diye arattım fakat böyle bi uygulama yok ?
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MegaWolt38 3 yıl
Opera her alanda (bilgisayar, telefon vs.) candır, gerisi heyecandır.
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umut_baris 3 yıl
Devir veri madenciliği, gerisi yalan.
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Mianfei 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Opera her alanda (bilgisayar, telefon vs.) candır, gerisi heyecandır.

Bilmediğimden soruyorum çünkü chromedan sıkıldım. Android kullanıyorum mesela telde bisey aradim pcye gectimmi gecmisten gözüküyor yada sifreler ayni sekilde. Bu yuzden chrome kullaniyorum. Operada da varmi boyle bisey varsa hemen geceyim ?
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cem650 3 yıl
appstore de yok bulamadım
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Godolphin 3 yıl cem650
Applestore'a opera yaz sonra alttan geliştirici uygulamaları de bulacaksın.
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Şeker Hapı 3 yıl
Sadece reklam engellemek için bile kullanılır turboyu da buna dahil etseler on numara program olur
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