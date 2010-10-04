Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Mozart hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Micorsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, telefon üreticilerinin de çalışmaları ve ürettikleri telefonlar hakkında bilgiler gün ışığına çıkıyor.

Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden olan HTC'nin Windows Phone 7 için hazırladığı telefon olan Mozart'a ait teknik bilgiler ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili detaylar gün ışığına çıktı.

HTC'nin Windows Phone 7işletim sistemli akıllı telefonu Mozart, 119 x 60.5 x 11.9 ölçülere sahip olacak. Ekran boyutunun 3.7 inç olarak belirlendiği telefonda 800x480 çözünürlük sunan kapasitif ekrana yer verilmiş. 1 GHz işlemciye, Xenon flash destekli 8 Mp kameraya sahip olan HTC Mozart, 720p video çekme özelliğine de sahip. Dahili bellek miktarının 8 GB olarak belirlendiği telefonda, ışık, yakınlık, yer çekimi sensörlerine ve dijital pusulaya yer verilmiş. HTC, Windows Phone 7 işletim sistemli telefonunda 3.5 mm kulaklık girişi, çevresel ses desteği, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 802.11n WiFi gibi özellikleri de dahil etmiş.

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mozart'ın Ekim ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor.