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Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Mozart hakkında bilgiler ortaya çıktı

Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Mozart hakkında bilgiler ortaya çıktı.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Mozart hakkında bilgiler ortaya çıktı
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Micorsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, telefon üreticilerinin de çalışmaları ve ürettikleri telefonlar hakkında bilgiler gün ışığına çıkıyor.

Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden olan HTC'nin Windows Phone 7 için hazırladığı telefon olan Mozart'a ait teknik bilgiler ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili detaylar gün ışığına çıktı.

HTC'nin Windows Phone 7işletim sistemli akıllı telefonu Mozart, 119 x 60.5 x 11.9 ölçülere sahip olacak. Ekran boyutunun 3.7 inç olarak belirlendiği telefonda 800x480 çözünürlük sunan kapasitif ekrana yer verilmiş. 1 GHz işlemciye, Xenon flash destekli 8 Mp kameraya sahip olan HTC Mozart, 720p video çekme özelliğine de sahip. Dahili bellek miktarının 8 GB olarak belirlendiği telefonda, ışık, yakınlık, yer çekimi sensörlerine ve dijital pusulaya yer verilmiş. HTC, Windows Phone 7 işletim sistemli telefonunda 3.5 mm kulaklık girişi, çevresel ses desteği, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 802.11n WiFi gibi özellikleri de dahil etmiş.

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mozart'ın Ekim ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Mozart hakkında bilgiler ortaya çıktı
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Batuist 8 yıl
bir saniye HD2de wp7 kullanılabilecek mi?? kesin bir bilgi var mı??
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Inalough 8 yıl
Hd2 nin guncellenmeyecegi aciklanmis. Bu bilgi tabii ki kesin degil fakat
Forumlardan okudugum kadari boyle calismalar var zaten hd2 de calistiranlarda var ama ne kadar verimli olur muamma. Androide sukrediyoruz fazlasinda gozumuz yok
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Inalough 8 yıl
Bunların hd2 den farkı yok aslında. ama şu 8 gb lık dahili hafıza oyunu bozacak gibime geliyor. yinede hd2 de winmo7 ve android kullanabilecek olmamız (özellikle beni şu an için android kullanabilmek yeterince tatmin etti) bu telefonu aldığıma pişman olmaya başlamış iken kaygılarımı giderdi.
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malcomgerenimo 8 yıl
abi bu ne ya htc sırf işletim sistemi için telefon çıkarı şimdi bunların hd2 den ne farkı var? htc gittikçe gözümden düşmeye başlıyo
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