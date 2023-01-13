Microsoft, kaybolan Windows Başlat menüsü ve görev çubuğu kısayollarını araştırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Başlat menüsündeki veya görev çubuğundaki uygulama kısayollarının kaybolmasına neden olan bir Windows sorununu araştırdığını duyurdu. Kısa bir süre önce birden çok BT yöneticisi, sorunu yaşadıklarını duyurmuş ve bir çözüm arayışına girmişti.

Windows'ta uygulama kısayollarının kaybolma sorunu

Uzmanların Twitter ve Reddit’te başlattığı tartışmalardan görüldüğü kadarıyla kaybolan Windows Başlat menüsü ve görev çubuğu simgeleri sorunu yakın tarihli bir Microsoft Defender güncellemesinden kaynaklanıyor. Sorun, kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve diğer tehditlere karşı koruma için Microsoft 365 ve Defender kullanan işletmeleri etkiliyor gibi görünüyor.

Microsoft, kötü amaçlı yazılım bulaşmasını önlemek için saldırı yüzeyini azaltma kurallarının (ASR) bu sorunu tetiklediğini düşünüyor. Microsoft halihazırda sorunu araştırdıklarını ve daha fazla kişinin etkilenmemesi için kuralı geri aldığını belirtiyor. Ancak halen daha etkilenen sistemlerde kısayolların nasıl kurtarılabileceğine dair herhangi bir geçici çözüm bulunmuyor.

Bu arada aktarılanlara göre sorundan sadece Microsoft uygulamaları değil diğer tüm uygulamaların da kısayolları etkileniyor. Dolayısıyla bu uygulamaların çalıştırılması pratik olmayan (Başlat > Çalıştır gibi) yöntemlerle yapılmaya çalışılıyor.

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